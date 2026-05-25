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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 26 May 2026: मकर और वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगे शुभ परिणाम, कुंभ और वृषभ राशि के जातक विवादों से रहें दूर! जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal 26 May 2026: मकर और वृश्चिक राशि वालों को मिलेंगे शुभ परिणाम, कुंभ और वृषभ राशि के जातक विवादों से रहें दूर! जानें टैरो राशिफल

Tarot Card Rashifal: टैरो राशिफल 26 मई 2026 मकर को आकस्मिक लाभ व वृश्चिक को मिलेगा रोमांस का आनंद. कन्या को मिलेगी सफलता, वहीं मेष वाले गुस्से पर काबू रखें और कुंभ के व्यापारी नुकसान से सावधान रहें.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 May 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 26 May 2026: मंगलवार का दिन मकर और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार और सुनहरे अवसर लेकर आया है. मकर राशि के लोगों को अचानक धन लाभ होगा और नए अवसर मिलेंगे, वहीं वृश्चिक राशि वाले अपनी लव लाइफ में रोमांस का भरपूर आनंद उठाएंगे. कन्या राशि के छात्रों को प्रतियोगिता में संतोषजनक परिणाम मिलेंगे. दूसरी ओर, मेष, वृषभ और कुंभ राशि के जातकों को आज क्रोध, वाद-विवाद और व्यापार में नुकसान से बचने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, मेष राशि के जातकों को आज अपने क्रोध और जलन पर नियंत्रण रखना होगा. कोई भी काम जल्दबाजी में न करें आपको नुकसान होने की आशंका है. आज आपको संतान की तरफ से कोई निराशाजनक समाचार मिल सकता है.

वृषभ टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशि के लोगों को आज काम बोझ मालूम पड़ेगा. आज किसी के साथ अनावश्यक विवाद हो सकता है. आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखे. किसी बात को लेकर चिंता न करें क्योंकि, इसका असर आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देगा.

मिथुन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मिथुन राशिवालों के लिए आज का दिन कई यात्राएं कराने वाला रहेगा. जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है. कुछ लोग धार्मिक चर्चा में अपना समय व्यतीत करेंगे. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें. इस दौरान योग आदि पर ध्यान दें. 

कर्क टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य से निम्न रहेगा. आपको सलाह है कि आज अपने परिचितों के साथ लेनदेन करते समय सावधानी करने की जरूरत है. वरना बाद में आपके संबंधों में दूरियां आ सकती है. मकान वाहन पर खर्च के योग बन रहे है. प्रेम संबंधों के लिए मिलाजुला रहने वाला है.

सिंह टैरो राशिफल
सिंह राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि आज का दिन नौकरी, व्यवसाय में लेन-देन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. कार्य स्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे. परेशानियों को धीरज और अपने व्यवहार में सुधार करके हल किया जा सकता है.

कन्या टैरो राशिफल
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज का दिन कन्या राशिवालों के लिए शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की तरफ से संतोषजनक परिणाम दिलाने वाला रहेगा.परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है. यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आज उनसे अपने प्यार का इजहार कर ही दें.

तुला टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के अनुसार, तुला राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव लेकर आएगा. आज बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवादों और झगड़े को जन्म दे सकती है, ध्यान रहे जो लोग समय के साथ चलते है, उन्हे समस्याएं उलझाती नहीं है. आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस हो सकती है. फिलहाल, आपको अपना ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. आज आपकी लव लाइफ काफी अच्छी रहेगी. आप रोमांस का भरपूर आनंद लेंगे. साथ ही आज आप कहीं घूमने जा सकते हैं.

धनु टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स के मुताबिक धनु राशि के लोगों के लिए आज का दिन कई समस्याओं और मतभेदों से आमना सामना कराने वाला रहेगा. जिस वजह से आप असहज महसूस करेंगे. अनावश्यक वाद-विवाद से बचें. आप अपने प्रेमी के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव के लिए भी जा सकते हैं.

मकर टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशहाल रहेगा. हालांकि, आज आप काफी व्यस्त रहेंगे. नए अवसर आपके सामने आएंगे. आज आप जो भी यात्राएं करेंगे उनसे आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. इसके अलावा आज आपका आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं. अपने प्यार को लेकर गंभीर और सतर्क रहें.

कुंभ टैरो राशिफल 
कुंभ राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि आज आपको किसी विशेष कार्य की चिंता रहेगी. आज किसी के भी साथ व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. आपको सलाह है कि आज अजनबियों से सावधान रहें. व्यापारी वर्ग के लोगों को भी संभलकर रहने की जरूरत है. क्योंकि, आज व्यापारी वर्ग के लोगों को नुकसान हो सकता है. आपके प्रेम संबंधों में खटास देखने को मिल सकती है.

मीन टैरो राशिफल 
टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन संतान के मामले में काफी अच्छा रहेगा. कुछ लोगों को संतान सुख भी प्राप्त होगी. आज आपको अपने मित्रों और रिश्तेदारों से अप्रत्याशित व्यवहार का सामना करना होगा. आज आप अपने पार्टनर के साथ समय बीताएंगे. धार्मिक आस्था बढ़ेगी.

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 26 May 2026: बड़ा मंगल और सिद्धि योग का संयोग चमकाएगा 4 राशियों की किस्मत, पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 25 May 2026 05:00 PM (IST)
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