हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Saptahik Rashifal (September 28 to October 4 2025): इस सप्ताह भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी

Singh Saptahik Rashifal (September 28 to October 4 2025): इस सप्ताह भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी

Singh Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 05:43 PM (IST)
Preferred Sources

Leo Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह सिंह राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से मेहरबान रहेगी. सप्ताह की शुरुआत शुभ समाचार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. आपके प्रयासों की सराहना होगी और घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.

करियर और व्यवसाय:
एम्प्लॉयड पर्सन को अपने बेस्ट फ्रेंड्स और रिलेटिव की मदद से कठिन कार्य आसानी से पूरे करने का अवसर मिलेगा. ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन की तारीफ होगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. बिजनेसमैन के लिए मिड वीक समय अत्यंत शुभ है. मार्केट में अटका धन प्राप्त हो सकता है और बिज़नेस में वृद्धि होगी. पार्टनरशिप में व्यवसाय चलाने वालों के लिए समय लाभकारी रहेगा.

आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. मार्केट में अटका धन मिलने से राहत महसूस होगी. निवेश और व्यावसायिक फैसलों में समझदारी लाभकारी रहेगी.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
घर-परिवार में सहयोग और समर्थन मिलेगा. परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं और फैसलों में माता-पिता का मार्गदर्शन मददगार साबित होगा. पर्यटन स्थल की यात्रा सुखद और मनोरंजक होगी.

प्रेम और दांपत्य जीवन:
अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. हाल में हुई दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. पहले से चले आ रहे संबंध प्रगाढ़ रहेंगे. जीवनसाथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलन बनाए रखें. यात्रा के दौरान सतर्क रहें.

शुभ अंक: 1, 9
शुभ रंग: सुनहरा, लाल
उपाय:

  • मंगलवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें.
  • घर के पूजा स्थल पर रोज धूप करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह नए निवेश के अवसर लाभकारी रहेंगे?
A1: हाँ, समझदारी और सही सलाह से निवेश लाभकारी रहेगा.

Q2: ऑफिस में बढ़ती जिम्मेदारी को कैसे संभालें?
A2: सीनियर्स से मार्गदर्शन लेकर और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Sep 2025 05:43 PM (IST)
Tags :
Singh Rashifal Leo Weekly Horoscope Singh Saptahik Rashifal
और पढ़ें
Embed widget