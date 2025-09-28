Singh Saptahik Rashifal (September 28 to October 4 2025): इस सप्ताह भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, प्रेम और पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी
Singh Saptahik Rashifal: यह नया सप्ताह सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें मिथुन के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Leo Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह सिंह राशि वालों की किस्मत पूरी तरह से मेहरबान रहेगी. सप्ताह की शुरुआत शुभ समाचार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ होगी. आपके प्रयासों की सराहना होगी और घर-परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा.
करियर और व्यवसाय:
एम्प्लॉयड पर्सन को अपने बेस्ट फ्रेंड्स और रिलेटिव की मदद से कठिन कार्य आसानी से पूरे करने का अवसर मिलेगा. ऑफिस में बेहतर प्रदर्शन की तारीफ होगी और सीनियर्स का सहयोग मिलेगा. आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. बिजनेसमैन के लिए मिड वीक समय अत्यंत शुभ है. मार्केट में अटका धन प्राप्त हो सकता है और बिज़नेस में वृद्धि होगी. पार्टनरशिप में व्यवसाय चलाने वालों के लिए समय लाभकारी रहेगा.
आर्थिक स्थिति:
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. मार्केट में अटका धन मिलने से राहत महसूस होगी. निवेश और व्यावसायिक फैसलों में समझदारी लाभकारी रहेगी.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
घर-परिवार में सहयोग और समर्थन मिलेगा. परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं और फैसलों में माता-पिता का मार्गदर्शन मददगार साबित होगा. पर्यटन स्थल की यात्रा सुखद और मनोरंजक होगी.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. हाल में हुई दोस्ती प्रेम में बदल सकती है. पहले से चले आ रहे संबंध प्रगाढ़ रहेंगे. जीवनसाथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलन बनाए रखें. यात्रा के दौरान सतर्क रहें.
शुभ अंक: 1, 9
शुभ रंग: सुनहरा, लाल
उपाय:
- मंगलवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें.
- घर के पूजा स्थल पर रोज धूप करें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.
FAQs:
Q1: क्या इस सप्ताह नए निवेश के अवसर लाभकारी रहेंगे?
A1: हाँ, समझदारी और सही सलाह से निवेश लाभकारी रहेगा.
Q2: ऑफिस में बढ़ती जिम्मेदारी को कैसे संभालें?
A2: सीनियर्स से मार्गदर्शन लेकर और सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
