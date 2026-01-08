Leo Rashifal 9 January 2026: सिंह राशि को धन लाभ, जॉब चेंज का मौका और पारिवारिक जिम्मेदारियां
Leo Horoscope 9 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.
Singh Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित है, इसलिए धन, वाणी और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आर्थिक रूप से दिन आपके पक्ष में रहेगा और कोई अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है. आपकी बातों में प्रभाव रहेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे.
करियर और नौकरी
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज बदलाव के योग बन रहे हैं. यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो कोई बेहतर अवसर मिल सकता है. कुछ लोगों को वर्क से जुड़ी यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में करियर के लिए लाभदायक साबित होगी. ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह निभा पाएंगे.
बिजनेस
शोभन योग के कारण आपके बिजनेस की नेट वर्थ में वृद्धि होगी. बाजार में आपकी साख बढ़ेगी और नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं. किसी भी फैसले में जरूरत से ज्यादा सोच-विचार करने से बचें, क्योंकि मौके निकल सकते हैं. आज त्वरित और सही निर्णय लेना आपको आगे बढ़ाएगा.
फाइनेंस
आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं. निवेश या किसी पुराने लेनदेन से फायदा हो सकता है. परिवार से जुड़ी कोई जिम्मेदारी भी आपको निभानी पड़ सकती है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इसे संभालने में सक्षम रहेगी.
प्रेम और पारिवारिक जीवन
लव और मैरिड लाइफ में शांति और सामंजस्य बना रहेगा. पार्टनर के साथ समझदारी और सहयोग बढ़ेगा. पिता की ओर से कोई पारिवारिक जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है, जिसे आप सफलतापूर्वक निभाएंगे.
स्वास्थ्य
सेहत पर ध्यान देना जरूरी है. थकान, गैस या सिरदर्द जैसी छोटी परेशानियां हो सकती हैं. समय पर आराम और हल्का भोजन आपको फिट रखेगा.
शिक्षा, युवा और खेल
न्यू जनरेशन में थोड़ी चिड़चिड़ाहट रह सकती है, इसलिए मन को शांत रखने के लिए दोस्तों से बातचीत या कहीं घूमने जाना अच्छा रहेगा. स्पोर्ट्स पर्सन अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सराहना मिलेगी.
सामाजिक जीवन
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज खास तौर पर निखरेंगी. किसी सामाजिक कार्यक्रम या मीटिंग में आप सबका ध्यान अपनी ओर खींचेंगे.
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 4
उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL