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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 9 April 2026: सिंह राशि बिजनेस में ग्रोथ और लव लाइफ में रोमांस बढ़ने के संकेत

Aaj ka Singh Rashifal 9 April 2026: सिंह राशि बिजनेस में ग्रोथ और लव लाइफ में रोमांस बढ़ने के संकेत

Singh Rashifal 9 April 2026: सिंह राशि आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आकस्मिक धन लाभ, बिजनेस में सफलता, करियर में उन्नति और प्रेम जीवन में खुशियां आएंगी, साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Apr 2026 01:26 AM (IST)
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सिंह राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: बिजनेस में बड़ी सफलता और करियर में उन्नति के साथ प्रेम जीवन में खुशियों का संचार. आज चन्द्रमा 5वें भाव में होने से भाग्य और बुद्धि का अच्छा मेल बनेगा. अचानक धन लाभ और सफलता के योग बन रहे हैं. रचनात्मकता और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. हृदय और रक्तचाप से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी. मानसिक शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

व्यापार राशिफल
बिजनेस में आज शानदार सफलता मिलेगी. हाइपर-लोकल मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी. डिजिटल एड्स का कन्वर्जन रेट उम्मीद से बेहतर रहेगा. पार्टनरशिप में मतभेद खत्म होंगे और प्रॉफिट शेयरिंग का नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल
करियर में उन्नति के योग हैं. विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी. ऑफिस का माहौल सकारात्मक और रचनात्मक रहेगा. आपकी मेहनत और सोच को सराहा जाएगा, जिससे नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल
प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए किसी प्रभावशाली परिवार से रिश्ता आने के योग हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

आर्थिक राशिफल
आज आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. बिजनेस और अन्य स्रोतों से आय बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों के लिए दिन शानदार रहेगा. ग्राउंड पर आपकी ऊर्जा और प्रदर्शन आपको नई उपलब्धि दिलाएगा. पुराने रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं और नई पहचान बनेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग
लक्की नंबर: 7
लक्की रंग: ग्रे
अनलक्की नंबर: 3

उपाय
आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और जरूरतमंदों को गेहूं या गुड़ का दान करें. इससे भाग्य और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा?
हाँ, आज आकस्मिक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.

Q2. करियर में क्या खास रहेगा?
विदेशी प्रोजेक्ट्स में सफलता और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Apr 2026 01:26 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal

Frequently Asked Questions

आज सिंह राशि वालों को व्यवसाय में कैसी सफलता मिलेगी?

आज व्यवसाय में शानदार सफलता मिलेगी, खासकर हाइपर-लोकल मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी और डिजिटल एड्स का कन्वर्जन रेट उम्मीद से बेहतर रहेगा।

नौकरी और करियर के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

करियर में उन्नति के योग हैं, विदेशी प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी और आपकी मेहनत व सोच को सराहा जाएगा, जिससे नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जबकि परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

स्वास्थ्य के मामले में सिंह राशि वालों के लिए क्या राहत मिलेगी?

स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, खासकर हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलेगी, जिससे आप हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

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