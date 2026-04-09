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सिंह राशि 9 अप्रैल 2026 राशिफल: बिजनेस में बड़ी सफलता और करियर में उन्नति के साथ प्रेम जीवन में खुशियों का संचार. आज चन्द्रमा 5वें भाव में होने से भाग्य और बुद्धि का अच्छा मेल बनेगा. अचानक धन लाभ और सफलता के योग बन रहे हैं. रचनात्मकता और आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य में सुधार रहेगा. हृदय और रक्तचाप से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी. मानसिक शांति और आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

व्यापार राशिफल

बिजनेस में आज शानदार सफलता मिलेगी. हाइपर-लोकल मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी. डिजिटल एड्स का कन्वर्जन रेट उम्मीद से बेहतर रहेगा. पार्टनरशिप में मतभेद खत्म होंगे और प्रॉफिट शेयरिंग का नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल

करियर में उन्नति के योग हैं. विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी. ऑफिस का माहौल सकारात्मक और रचनात्मक रहेगा. आपकी मेहनत और सोच को सराहा जाएगा, जिससे नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. अविवाहितों के लिए किसी प्रभावशाली परिवार से रिश्ता आने के योग हैं. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

आर्थिक राशिफल

आज आकस्मिक धन लाभ के योग हैं. बिजनेस और अन्य स्रोतों से आय बढ़ेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स और खिलाड़ियों के लिए दिन शानदार रहेगा. ग्राउंड पर आपकी ऊर्जा और प्रदर्शन आपको नई उपलब्धि दिलाएगा. पुराने रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं और नई पहचान बनेगी.

भाग्यशाली अंक और रंग

लक्की नंबर: 7

लक्की रंग: ग्रे

अनलक्की नंबर: 3

उपाय

आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और जरूरतमंदों को गेहूं या गुड़ का दान करें. इससे भाग्य और सफलता में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि वालों को धन लाभ होगा?

हाँ, आज आकस्मिक धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.

Q2. करियर में क्या खास रहेगा?

विदेशी प्रोजेक्ट्स में सफलता और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

Q3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं में सुधार होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.