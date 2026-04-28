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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 28 April 2026: बैंक कार्यों में मिलेगी बड़ी सफलता, राजनीतिक संपर्कों से चमकेगा बिजनेस और टारगेट होंगे समय से पहले पूरे

Aaj ka Singh Rashifal 28 April 2026: बैंक कार्यों में मिलेगी बड़ी सफलता, राजनीतिक संपर्कों से चमकेगा बिजनेस और टारगेट होंगे समय से पहले पूरे

Leo Horoscope: सिंह राशिफल 28 अप्रैल 2026 आज बैंक लोन और वित्तीय मामले आसानी से सुलझेंगे. पैतृक संपत्ति की देखभाल से होगा लाभ और टारगेट होंगे पूरे. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 28 Apr 2026 02:44 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का साथ मिलेगा. सिंह राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का विशेष लाभ बना हुआ है. चन्द्रमा आज आपके दूसरे भाव (धन व कुटुंब भाव) में गोचर कर रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुचारू रहने वाला है. बैंक से जुड़े आपके सभी वित्तीय मामले बिना किसी बाधा के संपन्न होंगे. बिजनेसमैन के लिए लोन की मंजूरी या क्रेडिट लिमिट बढ़ाने जैसे काम आज आसानी से हो जाएंगे. इसके अलावा, यदि आपका कोई 'पॉलिटिशियन टच' या राजनीतिक संपर्क है, तो उसका उपयोग आज आपके बिजनेस को एक नई पहचान दिलाने में बहुत मददगार साबित होगा. चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, भविष्य में इससे बड़े लाभ के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के दौरान आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसका मुख्य कारण आपकी पारदर्शिता और टीम भावना होगी. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज अपने सभी टारगेट समय से पहले पूरे करने में सफल रहेंगे. आपकी इस कार्यकुशलता के लिए आपको कार्यस्थल पर बड़ी सराहना और सम्मान मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों (Artists) के लिए यह समय अपनी कल्पनाओं को धरातल पर उतारने का है. आपकी क्रिएटिविटी आज चरम पर होगी, जिससे आप कुछ नया और मौलिक सृजित कर पाएंगे. सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भी आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज शांति और अनुशासन का माहौल रहेगा. परिवार के छोटे सदस्य आज आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, जिससे घर की मान-मर्यादा और व्यवस्था एक नई मिसाल कायम करेगी. रिश्तों में बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार आपको मानसिक सुकून देगा. जीवनसाथी के साथ संवाद मधुर रहेगा, जिससे घर में खुशहाली बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज आप काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण छोटे-मोटे मौसमी संक्रमण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे दिन भर के कार्यों को बिना थकान के पूरा कर पाएंगे. फिर भी, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: गोल्डन
अशुभ अंक: 7

आज का उपाय:
चन्द्रमा के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आज पक्षियों को सप्तधान्य (सात प्रकार का अनाज) डालें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं.

FAQs
1. क्या आज बैंक लोन के लिए आवेदन करना सही है?
हाँ, आज वित्तीय कार्यों के लिए ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है, लोन संबंधी प्रक्रियाएं आज आसानी से पूरी हो सकती हैं.

2. पैतृक संपत्ति को लेकर क्या सावधानी बरतें?
आज संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करें और रखरखाव पर ध्यान दें, यह भविष्य में आपकी आर्थिक मजबूती का आधार बनेगी.

3. करियर में तरक्की के लिए आज क्या विशेष है?
आज आपकी पारदर्शिता और समय पर टारगेट पूरे करने की क्षमता आपको बॉस की नजरों में ऊपर ले जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Apr 2026 02:44 AM (IST)
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