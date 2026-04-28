Aaj ka Singh Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का साथ मिलेगा. सिंह राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का विशेष लाभ बना हुआ है. चन्द्रमा आज आपके दूसरे भाव (धन व कुटुंब भाव) में गोचर कर रहे हैं. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुचारू रहने वाला है. बैंक से जुड़े आपके सभी वित्तीय मामले बिना किसी बाधा के संपन्न होंगे. बिजनेसमैन के लिए लोन की मंजूरी या क्रेडिट लिमिट बढ़ाने जैसे काम आज आसानी से हो जाएंगे. इसके अलावा, यदि आपका कोई 'पॉलिटिशियन टच' या राजनीतिक संपर्क है, तो उसका उपयोग आज आपके बिजनेस को एक नई पहचान दिलाने में बहुत मददगार साबित होगा. चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से आपको अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए, भविष्य में इससे बड़े लाभ के योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के दौरान आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसका मुख्य कारण आपकी पारदर्शिता और टीम भावना होगी. मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन आज अपने सभी टारगेट समय से पहले पूरे करने में सफल रहेंगे. आपकी इस कार्यकुशलता के लिए आपको कार्यस्थल पर बड़ी सराहना और सम्मान मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों (Artists) के लिए यह समय अपनी कल्पनाओं को धरातल पर उतारने का है. आपकी क्रिएटिविटी आज चरम पर होगी, जिससे आप कुछ नया और मौलिक सृजित कर पाएंगे. सामान्य शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए भी आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज शांति और अनुशासन का माहौल रहेगा. परिवार के छोटे सदस्य आज आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, जिससे घर की मान-मर्यादा और व्यवस्था एक नई मिसाल कायम करेगी. रिश्तों में बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार आपको मानसिक सुकून देगा. जीवनसाथी के साथ संवाद मधुर रहेगा, जिससे घर में खुशहाली बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आप काफी मजबूत स्थिति में रहेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने के कारण छोटे-मोटे मौसमी संक्रमण आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे. आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे, जिससे दिन भर के कार्यों को बिना थकान के पूरा कर पाएंगे. फिर भी, खान-पान में सात्विकता बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय:

चन्द्रमा के शुभ फल प्राप्त करने के लिए आज पक्षियों को सप्तधान्य (सात प्रकार का अनाज) डालें और मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं.

FAQs

1. क्या आज बैंक लोन के लिए आवेदन करना सही है?

हाँ, आज वित्तीय कार्यों के लिए ग्रह स्थिति बहुत अनुकूल है, लोन संबंधी प्रक्रियाएं आज आसानी से पूरी हो सकती हैं.

2. पैतृक संपत्ति को लेकर क्या सावधानी बरतें?

आज संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करें और रखरखाव पर ध्यान दें, यह भविष्य में आपकी आर्थिक मजबूती का आधार बनेगी.

3. करियर में तरक्की के लिए आज क्या विशेष है?

आज आपकी पारदर्शिता और समय पर टारगेट पूरे करने की क्षमता आपको बॉस की नजरों में ऊपर ले जाएगी.

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