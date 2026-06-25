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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 25 June 2026: सिंह राशि कच्चे माल की लागत स्थिर रहने से बढ़ेगा प्रॉफिट मार्जिन, नए क्लाइंट्स जुड़ने से होगा लाभ

Aaj ka Singh Rashifal 25 June 2026: सिंह राशि कच्चे माल की लागत स्थिर रहने से बढ़ेगा प्रॉफिट मार्जिन, नए क्लाइंट्स जुड़ने से होगा लाभ

Leo Horoscope 25 June 2026: सिंह राशि वालों के रॉ मैटेरियल की कॉस्ट स्थिर रहने से बढ़ेगा प्रॉफिट मार्जिन, क्या गुरुवार को नई जिम्मेदारियों संग आत्मविश्वास रहेगा चरम पर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 25 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक नहीं बल्कि रात्रि 08:10 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:29 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और साख मजबूत करने का साबित होगा. बिजनेसमैन के लिए दिन पूरी तरह पॉजिटिव रहेगा; बाजार में मिल रही सफलता आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाएगी और बंपर नए क्लाइंट्स आपके पास आएंगे. रॉ मैटेरियल (कच्चे माल) की कॉस्ट पूरी तरह स्थिर रहने से सप्लायर्स रेट नहीं बढ़ाएंगे, जिससे आपके प्रॉफिट मार्जिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बजट मजबूत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और करियर में बड़ा मुकाम चाह रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन बड़ी जिम्मेदारियां और सुनहरे अवसर दिलाने वाला साबित होगा. दफ्तर में मिली नई जिम्मेदारी अब आपको चुनौती नहीं बल्कि एक शानदार अवसर लगेगी; टीम का पूरा सहयोग आपकी सफलता को पक्का करेगा और आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की योग्यता को मैनेजमेंट द्वारा पहचाना जाएगा और उनकी प्रामाणिक मेहनत रंग लाएगी; यह अवसर आपके करियर को नई दिशा दे सकता है, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और कॉलेज के युवाओं के लिए आज का दिन संतुलन बनाकर आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा साहस और इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. कॉलेज स्टूडेंट्स का आज अपने दोस्तों के साथ आपसी बैलेंस (तालमेल) बहुत अच्छा बना रहेगा; आप सोशलाइजिंग (मनोरंजन) और अपनी मुख्य पढ़ाई दोनों को पर्याप्त व संतुलित समय दे पाएंगे, जिससे कठिन विषयों पर कंसंट्रेट कर पाने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और अपनों के बीच गहरा जुड़ाव बढ़ाने वाला साबित होगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज घर-परिवार के रिश्तों में गजब की मधुरता बढ़ेगी और घर में शुद्ध प्यार का वातावरण बनेगा; यह सुंदर हार्मनी और सामंजस्य आज सभी के मन को असीम सुकून और मानसिक शांति देगी. डे एंडिंग (दिन के अंत) में अपना कोई पसंदीदा रचनात्मक काम करें, जिससे दिनभर का सारा स्ट्रेस पूरी तरह दूर हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से बेहद चुस्त-दुरुस्त, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाए रखेगा. व्यापार में साख बढ़ने और करियर में नए सुनहरे अवसर मिलने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर पुण्य लाभ के लिए भगवान सूर्य नारायण और हनुमान जी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें और शाम के समय घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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