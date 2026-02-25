हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह राशिफल 25 फरवरी 2026: आज चन्द्रमा दसवें भाव में, करियर, जिम्मेदारी और पिता से जुड़े मामलों में लाभ!

Leo Horoscope 25 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा दसवें भाव में हैं, जो करियर, जिम्मेदारी और पिता से जुड़े मामलों को मजबूत कर रहे हैं.

जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करें. सही दिशा में मेहनत करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेंगे.

करियर और जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर आपका रवैया और व्यवहार आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. हठ या जिद छोड़कर बदलाव को अपनाएं. वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है.

अगर रणनीति के साथ काम करेंगे तो आगे का रास्ता साफ होगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:
नया काम शुरू करने की योजना है तो थोड़ा रुकना समझदारी होगी, क्योंकि अभी होलाष्टक का समय चल रहा है. 3 मार्च के बाद शुरुआत करना बेहतर रहेगा.

ऑनलाइन ऑर्डर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिक्री बढ़ने के संकेत हैं. सोशल मीडिया और वेबसाइट पर एक्टिव रहना सीधे लाभ देगा. डिजिटल मौजूदगी को हल्के में न लें.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है. फिर भी शरीर को अनदेखा करना ठीक नहीं. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:
मैरिड लाइफ में किसी पुरानी असहमति पर आज समझौता हो सकता है. बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. पार्टनर की बात ध्यान से सुनें, जवाब देने से पहले समझें.

शिक्षा और सामाजिक जीवन राशिफल:
स्टूडेंट्स पढ़ाई को गहराई से समझने में सक्षम रहेंगे. फोकस बेहतर रहेगा. शाम को शांत माहौल में समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और सोच स्पष्ट होगी.

लकी नंबर: 8
लकी कलर: येलो
उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का 21 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?
अभी रुकना बेहतर है, 3 मार्च के बाद शुरुआत करें.

2. क्या ऑनलाइन बिक्री बढ़ेगी?
हाँ, डिजिटल एक्टिविटी का सीधा फायदा मिलेगा.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
पुरानी बीमारियों में राहत के संकेत हैं, लेकिन लापरवाही न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
और पढ़ें
