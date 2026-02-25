Singh Rashifal 25 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा दसवें भाव में हैं, जो करियर, जिम्मेदारी और पिता से जुड़े मामलों को मजबूत कर रहे हैं.

जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करें. सही दिशा में मेहनत करेंगे तो परिणाम जरूर मिलेंगे.

करियर और जॉब राशिफल:

वर्कप्लेस पर आपका रवैया और व्यवहार आज आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा. हठ या जिद छोड़कर बदलाव को अपनाएं. वरिष्ठों की सलाह को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है.

अगर रणनीति के साथ काम करेंगे तो आगे का रास्ता साफ होगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

नया काम शुरू करने की योजना है तो थोड़ा रुकना समझदारी होगी, क्योंकि अभी होलाष्टक का समय चल रहा है. 3 मार्च के बाद शुरुआत करना बेहतर रहेगा.

ऑनलाइन ऑर्डर और डिजिटल प्लेटफॉर्म से बिक्री बढ़ने के संकेत हैं. सोशल मीडिया और वेबसाइट पर एक्टिव रहना सीधे लाभ देगा. डिजिटल मौजूदगी को हल्के में न लें.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. पुरानी समस्याओं से राहत मिल सकती है. फिर भी शरीर को अनदेखा करना ठीक नहीं. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल:

मैरिड लाइफ में किसी पुरानी असहमति पर आज समझौता हो सकता है. बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. पार्टनर की बात ध्यान से सुनें, जवाब देने से पहले समझें.

शिक्षा और सामाजिक जीवन राशिफल:

स्टूडेंट्स पढ़ाई को गहराई से समझने में सक्षम रहेंगे. फोकस बेहतर रहेगा. शाम को शांत माहौल में समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा और सोच स्पष्ट होगी.

लकी नंबर: 8

लकी कलर: येलो

उपाय: आज सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ आदित्याय नमः” मंत्र का 21 बार जप करें. इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना चाहिए?

अभी रुकना बेहतर है, 3 मार्च के बाद शुरुआत करें.

2. क्या ऑनलाइन बिक्री बढ़ेगी?

हाँ, डिजिटल एक्टिविटी का सीधा फायदा मिलेगा.

3. स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

पुरानी बीमारियों में राहत के संकेत हैं, लेकिन लापरवाही न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.