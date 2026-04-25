Aaj ka Singh Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. सिंह राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय, हानि और विदेश स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति संकेत दे रही है कि आज आपको कानूनी और व्यावसायिक मामलों में फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ केतु के साथ ग्रहण दोष बनने से मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "चुनौतीपूर्ण" रह सकता है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से लीगल कॉम्प्लिकेशन (कानूनी उलझनें) होने की आशंका है. यदि आप एक्सपोर्ट (निर्यात) के बिजनेस में हैं, तो आज तैयार माल की क्वालिटी पर सवाल उठाए जा सकते हैं, जिससे आपकी वैश्विक साख (Global Reputation) को नुकसान पहुँच सकता है. आर्थिक लेन-देन में पारदर्शिता बरतें और किसी भी दस्तावेज पर बिना जांच-परख के हस्ताक्षर न करें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक दबाव वाला हो सकता है. ऑफिस में आपको किसी पुराने ऑडिट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मन में अनजाना भय रहेगा. टीम मीटिंग के दौरान भी सितारे आपके पक्ष में नहीं हैं; आपके बेहतरीन आइडिया को बिना सोचे-समझे खारिज किया जा सकता है, जो आपके आत्मविश्वास को चोट पहुँचा सकता है. आज चुप रहकर केवल अपने काम पर ध्यान देना ही श्रेयस्कर होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "सतर्कता" का है. विदेश में रहने वाले दोस्तों या इंटरनेट के माध्यम से आज आपको कोई गलत सूचना (Misinformation) मिल सकती है, जिससे आपके करियर के निर्णय प्रभावित हो सकते हैं. किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उस पर भरोसा न करें. एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को कल के लिए टालना बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आज संतुलन बिठाना कठिन होगा. ससुराल पक्ष के किसी समारोह में जाना आपके लिए सुखद नहीं रहेगा; वहां आपकी उपेक्षा (Neglect) होने के संकेत हैं, जिससे मन खिन्न हो सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ भी वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद को बढ़ने न दें. सामाजिक जिम्मेदारियों का बोझ आज आपको तनाव दे सकता है.

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन सावधानी बरतने का है. खान-पान में लापरवाही के कारण गैस्ट्रिक इश्यू (पाचन समस्या) और सीने में जलन की समस्या परेशान कर सकती है. अत्यधिक तनाव का असर आपके पेट पर पड़ेगा. आज हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. रात के समय ग्रहण दोष के कारण अनिद्रा (Insomnia) की समस्या भी हो सकती है.

भाग्यशाली रंग: मैरून (साहस और गंभीरता का प्रतीक)

मैरून (साहस और गंभीरता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें. ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए किसी मंदिर में नारियल दान करें या शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. क्या आज विदेश से जुड़ा कोई नया अनुबंध करना सही है?

आज 12वें चन्द्रमा के कारण कानूनी अड़चनें आ सकती हैं. अनुबंध से पहले सभी नियमों (Compliance) की अच्छी तरह जांच कर लें.

2. ऑडिट और टीम मीटिंग के तनाव से कैसे बचें?

अपने दस्तावेजों को पहले से व्यवस्थित रखें. यदि मीटिंग में आपके विचार नहीं सुने जा रहे, तो धैर्य रखें; समय आने पर आपकी योग्यता खुद साबित होगी.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

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