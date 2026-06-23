Aaj ka Singh Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मध्य रात्रि 12:53 के बाद तुला राशि में रहेंगे. व्यवसाय संबंधी कोई नई गतिविधि या आउटलेट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय ज्योतिषीय गणना के अनुसार सबसे महाशुभ और सफलता दायक रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को अचानक भरने और धन का संचय करने का साबित होगा. वरियान योग बनने से बिजनेस में आज आपको बहुत ही शानदार व अच्छे नतीजे बाजार से मिलेंगे; यदि आप नई जगह पर अपना 'नया आउटलेट या ब्रांच' खोलने की काफी समय से सोच रहे थे, तो आज प्लानिंग को धरातल पर लाने का सबसे बेस्ट दिन है.

बाजार या ट्रांसपोर्ट में फंसा हुआ पुराना माल आज बिल्कुल समय पर मुख्य पार्टी के पास सुरक्षित पहुँच जाने से, बिजनेसमैन की दैनिक 'आय में बंपर वृद्धि' होने की प्रबल संभावना बनी हुई है. बिजनेसमैन आज अवसर और समय का किस प्रकार से बेहतरीन सदुपयोग करना है, इसकी विजनरी प्लानिंग करने में जुटे रहेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और करियर में बड़ा मुकाम चाह रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला और बड़ी खुशखबरी लाने वाला साबित होगा. जो कर्मचारी इन दिनों नौकरी बदलने का विचार कर रहे थे, आज उन्हें किसी बहुत 'बड़ी नामचीन कंपनी से जॉब का बंपर ऑफर' (Job Offer) अचानक मिल सकता है, जिससे आपके जीवन में जॉब चेंजेस के बेहतरीन रास्ते खुलेंगे.

ऑफिस में आज आप अपनी गजब की 'मल्टीटास्किंग क्षमता' (एक साथ कई काम करने का हुनर) का प्रदर्शन सीनियर्स के सामने खुलकर करें; आपकी यही अदभुत कार्यकुशलता आज आपके लिए सुनहरे भविष्य के बड़े द्वार आसानी से खोल देगी; डेली रूटीन में कुछ छोटा सकारात्मक परिवर्तन करना कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा. हालांकि, ऑफिशियल कार्यों को करने में कुछ शुरुआती मामूली अवरोधों का सामना दफ्तर में करना पड़ सकता है, जिससे आप थोड़े चिंतित नजर आएंगे; धैर्य बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता दर्ज कराने का साबित होगा. दूसरा चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. आर्टिस्ट (कलाकार), स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) और सामान्य स्टूडेंट्स आज अपने-अपने संबंधित फील्ड (क्षेत्र) में जो भी कड़े और सच्चे प्रयास पूरी लगन से कर रहे हैं, आज सितारों का साथ मिलने से वे भविष्य (फ्यूचर) में बहुत ही शानदार और 'बेहतर परिणाम' आसानी से प्राप्त करेंगे, जिससे साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का विशेष आशीर्वाद दिलाने वाला साबित होगा. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से संचित धन बढ़ेगा जिससे घर की आर्थिक चिंताएं पूरी तरह दूर होंगी. पारिवारिक माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा; जीवनसाथी के साथ रिश्ते बहुत मजबूत और प्रेमपूर्ण बने रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिलने और आय में वृद्धि होने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 7

अशभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वरियान योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले माता-पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद अवश्य लें.

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