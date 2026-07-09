Aaj ka Dhanu Rashifal 9 July 2026: करियर में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, व्यापार और निवेश में बनेंगे लाभ के योग
Sagittarius Horoscope: क्या 9 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार और शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, क्या नौकरी, शिक्षा और प्रेम जीवन में नई खुशखबरी मिलने के योग हैं? जानें पूरा राशिफल.
Aaj ka Dhanu Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. हालांकि लगातार स्क्रीन पर काम करने वाले लोगों को आंखों की थकान महसूस हो सकती है. समय-समय पर आंखों को आराम दें और प्राकृतिक रोशनी में कुछ समय जरूर बिताएं. पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें. मानसिक तनाव कम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. शेयर मार्केट, कमोडिटी और ट्रेडिंग से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है. नई मार्केट टेरिटरी में विस्तार की योजना सफल हो सकती है और आपकी सेल्स टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी. बाजार के जोखिम को संभालने के लिए अपनाई गई नई रणनीति सकारात्मक परिणाम देगी. कारोबार में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और लाभ के नए अवसर भी प्राप्त होंगे.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. अचानक किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य में प्रमोशन का आधार बनेगी. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता की सराहना होगी. एआई टूल्स और नई तकनीक का उपयोग आपकी कार्यक्षमता को पहले से बेहतर बनाएगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और आपके काम पर उनका विश्वास बढ़ेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और घर के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जिससे भविष्य में रिश्ता आगे बढ़ने के संकेत हैं. प्रेम संबंधों में आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. यदि किसी नई योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ें. बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखने से भविष्य सुरक्षित रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा. स्मरण शक्ति मजबूत रहने से पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. खिलाड़ियों के लिए भी दिन शानदार है. फिटनेस और प्रदर्शन के दम पर राष्ट्रीय स्तर के ट्रायल या प्रतियोगिता में चयन होने की संभावना बन सकती है. नियमित अभ्यास आपको सफलता के करीब ले जाएगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: ब्लैक.
अशुभ अंक: 6.
उपाय:
आज भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक लगाकर केले का भोग अर्पित करें. इसके बाद "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पुस्तक या अध्ययन सामग्री का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी तथा आर्थिक उन्नति के योग बनेंगे.
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