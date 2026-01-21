हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 22 January 2026: रिश्तों में मजबूती, करियर में उछाल! जानें आज का भाग्यशाली रंग और उपाय!

Singh Rashifal 22 January 2026: रिश्तों में मजबूती, करियर में उछाल! जानें आज का भाग्यशाली रंग और उपाय!

Leo Horoscope 22 January 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Singh Rashifal 22 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे पार्टनरशिप, रिश्ते और पब्लिक डीलिंग से जुड़े मामलों में एक्टिविटी बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी और आपसी समझ बेहतर होगी. आज का दिन यह सिखा रहा है कि अकेले नहीं, सही लोगों के साथ मिलकर चलना ही असली ताकत है.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन सकारात्मक है. खासकर लेदर से जुड़े कारोबारियों को अटके हुए पैसे मिलने की संभावना है, जिससे नई प्लानिंग शुरू कर सकते हैं.

अगर कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना है तो शाम 7 से 8 बजे के बीच का समय अनुकूल रहेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए नए मौके खुल सकते हैं और नेटवर्किंग से फायदा मिलेगा. आज पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी रखना बेहद जरूरी है, वरना बाद में विवाद हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा. वर्कप्लेस पर अपने काम को लेकर आप ज्यादा आश्वस्त महसूस करेंगे और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग मुश्किल टास्क को भी आसान बना सकती है.

आज लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका है, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचना जरूरी है, वरना छोटी गलती बड़ी बन सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. अटका हुआ पैसा या कोई पुराना पेमेंट मिलने से राहत मिलेगी. हालांकि आज खर्च भी बढ़ सकता है, खासकर फैमिली ट्रैवल या किसी सोशल एक्टिविटी पर. बजट कंट्रोल में रखा तो दिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे और आपसी समझ गहरी होगी. संतान को समझने और उनसे खुलकर बात करने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्तों में भावनात्मक मजबूती आएगी.

सामाजिक स्तर पर रिश्तों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें, हर किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह हो सकता है.

हेल्थ राशिफल

वायरल फीवर या मौसमी बीमारी की आशंका है. लापरवाही करने पर हालत बिगड़ सकती है, इसलिए खानपान और नींद पर ध्यान दें. भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना और इम्युनिटी मजबूत रखना जरूरी है.

न्यू जनरेशन राशिफल

युवा वर्ग समस्याओं का समाधान ढूंढने में काफी एक्टिव रहेंगे. इंटरनेट और सोशल मीडिया से सही जानकारी मिलेगी, लेकिन हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा करना गलत होगा. आज स्मार्ट बनना जरूरी है, सिर्फ एक्टिव नहीं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 8
अनलकी अंक: 4

उपाय

आज सूर्य को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीले रंग की वस्तु दान करें. इससे आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों मजबूत होंगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज पार्टनरशिप बिजनेस के लिए सही दिन है?
उत्तर: हां, लेकिन शर्तें और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह साफ रखें.

प्रश्न 2. करियर में सबसे बड़ा फायदा किस चीज से होगा?
उत्तर: आपकी पॉजिटिव सोच और कॉन्फिडेंस से.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर मुख्य सावधानी क्या है?
उत्तर: वायरल और मौसमी बीमारियों से बचाव, खासकर थकान और इम्युनिटी पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Leo Horoscope Singh Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
