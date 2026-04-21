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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 21 April 2026: सिंह राशि मालव्य योग से सुलझेंगे बैंक लोन के मामले, शोरूम विस्तार और वेंडर्स के साथ होंगे बड़े सौदे

Aaj ka Singh Rashifal 21 April 2026: सिंह राशि मालव्य योग से सुलझेंगे बैंक लोन के मामले, शोरूम विस्तार और वेंडर्स के साथ होंगे बड़े सौदे

Leo Horoscope: सिंह राशिफल 21 अप्रैल 2026 मालव्य और गजकेसरी योग से आज बैंक लोन की समस्या सुलझेगी. बिजनेस विस्तार और करियर में तरक्की के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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  • पारिवारिक खुशियों की वापसी, रिश्तों की खटास दूर होगी।

Aaj ka Singh Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्तव्यों की पूर्ति और उपलब्धियों का रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (11th House) में विराजमान रहेंगे, जो आय और लाभ का भाव है.

आपकी राशि में आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जो भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों की शुभता से वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का साथ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय सर्वोत्तम है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. बिजनेसमैन के बैंक लोन से जुड़े पुराने मामले आज सुलझ जाएंगे, जिससे व्यापारिक विस्तार की राह आसान होगी. यदि आप अपने शोरूम या दुकान का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच काम शुरू करना अत्यंत शुभ रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और वेंडर्स के साथ आपके बेहतरीन सौदे फाइनल होंगे. कानूनी विवादों में भी आज समझौते के जरिए आपकी जीत सुनिश्चित है.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी सूझबूझ दिखाने का है. ऑफिस में चल रही बड़ी गुटबाजी या राजनीति को आप बहुत शांति और कूटनीति से सुलझा लेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा. आप अपने लक्ष्यों (Targets) को समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे आपको परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. आपकी प्रगति देखकर विरोधी मन ही मन जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे आपका अहित नहीं कर पाएंगे.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "मेहनत का फल" मिलने का है. स्पोर्ट्स पर्सन ने पिछले दिनों जो कठिन अभ्यास किया था, उसका सकारात्मक परिणाम आज किसी चयन या पदक के रूप में मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी एकाग्रता बनी रहेगी. किसी सीनियर या कोच का मार्गदर्शन आपके करियर को नई दिशा प्रदान करेगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की वापसी होगी. जो लोग नौकरी या पढ़ाई के कारण घर से दूर रहते हैं, उनका अचानक परिवार से मिलने का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे रिश्तों की पुरानी खटास दूर होगी. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है; आपके हाथों किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन की नींव रखी जा सकती है. समाज में आपकी बातों को गंभीरता से सुना और माना जाएगा.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है. घर के बुजुर्गों की सेहत स्थिर रहेगी और वे सक्रिय नजर आएंगे. खुद को तरोताजा रखने के लिए आप योग या सैर का सहारा ले सकते हैं. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी चुटकी में निपटा लेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)
 भाग्यशाली अंक: 1
 अशुभ अंक: 8
 आज का उपाय: आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. सिंह राशि वालों के लिए आज निवेश का सबसे अच्छा समय क्या है?
आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) निवेश और नए सौदों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

2. क्या आज कानूनी मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है?
जी हां, आज समझौते की मेज पर आपकी जीत होने के प्रबल संकेत हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.

3. आज किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा?
आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके व्यापारिक हितों के लिए बहुत शुभ और लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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Frequently Asked Questions

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज क्या खास है?

खिलाड़ियों को अभ्यास का फल पदक या चयन के रूप में मिल सकता है, और विद्यार्थियों की एकाग्रता बनी रहेगी।

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