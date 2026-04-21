Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारिवारिक खुशियों की वापसी, रिश्तों की खटास दूर होगी।

Aaj ka Singh Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कर्तव्यों की पूर्ति और उपलब्धियों का रहने वाला है. चंद्रमा आज आपके 11वें भाव (11th House) में विराजमान रहेंगे, जो आय और लाभ का भाव है.

आपकी राशि में आज मालव्य योग का विशेष प्रभाव रहेगा, जो भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र और उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. ग्रहों की शुभता से वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का साथ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय सर्वोत्तम है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. बिजनेसमैन के बैंक लोन से जुड़े पुराने मामले आज सुलझ जाएंगे, जिससे व्यापारिक विस्तार की राह आसान होगी. यदि आप अपने शोरूम या दुकान का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच काम शुरू करना अत्यंत शुभ रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और वेंडर्स के साथ आपके बेहतरीन सौदे फाइनल होंगे. कानूनी विवादों में भी आज समझौते के जरिए आपकी जीत सुनिश्चित है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी सूझबूझ दिखाने का है. ऑफिस में चल रही बड़ी गुटबाजी या राजनीति को आप बहुत शांति और कूटनीति से सुलझा लेंगे, जिससे कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा. आप अपने लक्ष्यों (Targets) को समय से पहले पूरा कर लेंगे, जिससे आपको परिवार के साथ बिताने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. आपकी प्रगति देखकर विरोधी मन ही मन जलन महसूस कर सकते हैं, लेकिन वे आपका अहित नहीं कर पाएंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "मेहनत का फल" मिलने का है. स्पोर्ट्स पर्सन ने पिछले दिनों जो कठिन अभ्यास किया था, उसका सकारात्मक परिणाम आज किसी चयन या पदक के रूप में मिल सकता है. शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी एकाग्रता बनी रहेगी. किसी सीनियर या कोच का मार्गदर्शन आपके करियर को नई दिशा प्रदान करेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों की वापसी होगी. जो लोग नौकरी या पढ़ाई के कारण घर से दूर रहते हैं, उनका अचानक परिवार से मिलने का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे रिश्तों की पुरानी खटास दूर होगी. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है; आपके हाथों किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन की नींव रखी जा सकती है. समाज में आपकी बातों को गंभीरता से सुना और माना जाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है. घर के बुजुर्गों की सेहत स्थिर रहेगी और वे सक्रिय नजर आएंगे. खुद को तरोताजा रखने के लिए आप योग या सैर का सहारा ले सकते हैं. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी चुटकी में निपटा लेंगे.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. सिंह राशि वालों के लिए आज निवेश का सबसे अच्छा समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) निवेश और नए सौदों के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

2. क्या आज कानूनी मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है?

जी हां, आज समझौते की मेज पर आपकी जीत होने के प्रबल संकेत हैं, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.

3. आज किस दिशा में यात्रा करना शुभ रहेगा?

आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके व्यापारिक हितों के लिए बहुत शुभ और लाभदायक रहेगा.

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