Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal 7 to 13 December: इस सप्ताह टैरो कार्ड संकेत देते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय मिश्रित लेकिन परिणामदायी रहेगा. सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, पर जैसे-जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा, परिस्थितियाँ धीरे-धीरे अनुकूल होने लगेंगी. अनुभवों का लाभ मिलेगा और आपकी निर्णय लेने की क्षमता इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा सहारा बनेगी.

बिज़नेस राशिफल

व्यापार से जुड़े लोगों के लिए इस हफ्ते नई योजनाएँ कार्यान्वित होंगी. कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन रणनीति और धैर्य से आप उन्हें पार कर जाएंगे. पुराने अटके कार्य अब गति पकड़ेंगे. पार्टनरशिप में लाभ होगा, लेकिन किसी पर आँख बंद कर भरोसा न करें.

नौकरी राशिफल

नौकरी पेशा जातकों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहेगा. कार्यक्षेत्र में बाधाएँ आ सकती हैं, और कार्य योजना पूरी तरह अपेक्षा के अनुसार नहीं चल पाएगी. फिर भी टैरो कार्ड संकेत देते हैं कि इच्छित पदोन्नति के योग बन रहे हैं. सीनियर्स आपके कार्य की सराहना करेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ सामान्य रहेगी. रिश्तों में गहराई बढ़ेगी, लेकिन भावनाओं में बहने से बचें. परिवार में आपको सम्मान मिलेगा. किसी बुजुर्ग सदस्य से मार्गदर्शन मिलेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं के लिए यह समय अपनी प्रतिभा दिखाने का है. विद्यार्थी एकाग्रता बनाए रखें, वरना पढ़ाई में अनियमितता नुकसान दे सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत हैं, बस फोकस बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल

अनियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. नींद की कमी, सिरदर्द या थकान का सामना करना पड़ सकता है. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाएं.

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: मरून (गहरा लाल)

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, पीला पुष्प और हल्दी अर्पित करें. इससे बाधाओं में कमी आएगी और मन शांत रहेगा.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह प्रमोशन के योग हैं?

हाँ, प्रयास और धैर्य से इच्छित प्रमोशन मिलने की संभावना है.

Q2: क्या नई बिज़नेस योजनाएँ सफल होंगी?

हाँ, लेकिन शुरुआत में थोड़ी बाधाएँ आएंगी. अंततः लाभ की स्थिति बनेगी.

Q3: लव लाइफ कैसी रहेगी?

स्थिर और सकारात्मक. पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं.

Q4: क्या धन लाभ के योग हैं?

हाँ, बचत बढ़ेगी और वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी.

Q5: स्वास्थ्य कैसा रहेगा?

सामान्य रहेगा, बस दिनचर्या नियमित रखें और तनाव से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.