Vrishchik Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए निकला कार्ड “The Moon” है, जो सावधानी, रहस्य और मानसिक स्पष्टता का प्रतीक है. यह कार्ड बताता है कि इस सप्ताह आपके लिए सतर्क रहने का समय है. आपकी मेहनत के परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन शत्रु और विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. वित्तीय मामलों में संभलकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्च से बचें.

स्वास्थ्य:

इस सप्ताह मानसिक तनाव या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. भावनात्मक उतार-चढ़ाव के कारण ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है. हल्का व्यायाम, ध्यान और पर्याप्त नींद से संतुलन बनाए रखें. यात्रा करते समय सतर्क रहें.

व्यापार:

व्यवसायियों को सावधानीपूर्वक निर्णय लेना होगा. किसी नए सौदे में जल्दबाजी न करें. पुराने निवेश या देनदारियों का ध्यान रखें. भागीदारी में चल रहे विवाद या असमंजस से बचें.

नौकरी:

ऑफिस में आपकी मेहनत और काबिलियत की सराहना होगी. किसी सहकर्मी या अधिकारी के विरोध से थोड़ा सतर्क रहें. महत्वपूर्ण दस्तावेज या परियोजनाओं में ध्यान दें. कोई पुराना प्रोजेक्ट पूर्ण होने से राहत मिलेगी.

लव और परिवार:

प्रेम संबंधों में संवाद बनाए रखना आवश्यक है. जीवनसाथी का समर्थन आपके लिए लाभकारी रहेगा. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के कारण हल्का तनाव संभव है.

साप्ताहिक उपाय:

शनिवार को हनुमान जी को लाल फूल और बेसन का हलवा अर्पित करें. जरूरतमंदों को अनाज दान करें.

Do: आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं.

Don’t: किसी विवाद या झगड़े में शामिल न हों.

लकी कलर: गहरा नीला

लकी नंबर: 8

लकी डे: शनिवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह निवेश करना उचित रहेगा?

A1: नहीं, इस सप्ताह बड़े निवेश से बचें और खर्च पर नियंत्रण रखें.

Q2: क्या शत्रु या विरोधी सक्रिय रहेंगे?

A2: हाँ, सतर्कता और समझदारी से काम लें; किसी भी वैमनस्य से सीधे टकराव से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.