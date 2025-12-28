हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Health 2026 Horoscope: सेहत को लेकर रहना होगा सतर्क, ग्रहों के कारण सालभर दिखेंगे उतार-चढ़ाव

Scorpio Health 2026 Horoscope: सेहत को लेकर रहना होगा सतर्क, ग्रहों के कारण सालभर दिखेंगे उतार-चढ़ाव

Scorpio Health 2026 Horoscope: वृश्चिक स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 मिला-जुला रहेगा. मानसिक तनाव, सावधानी और अनुशासित दिनचर्या जरूरी होगी, जबकि ध्यान-योग से सेहत में सुधार संभव है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 28 Dec 2025 11:48 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Scorpio Health 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रह सकता है. इस पूरे वर्ष आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी.

खानपान में लापरवाही, अनियमित दिनचर्या या मानसिक तनाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए संतुलित आहार और अनुशासित जीवनशैली अपनाना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा. किसी बड़ी बीमारी के प्रबल योग नहीं बन रहे हैं, फिर भी सावधानी रखना इस वर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो शनि महाराज पूरे वर्ष आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे. ज्योतिष में पंचम भाव में शनि का गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल नहीं माना जाता है और इसके कारण पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस्ट्रिक, कब्ज, अपच या पाचन तंत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है.

वहीं, राहु देव 05 दिसंबर 2026 तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे. चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति हृदय, छाती, फेफड़ों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों की ओर संकेत करती है. इसके साथ ही बेचैनी, घबराहट और मानसिक तनाव भी समय-समय पर आपको परेशान कर सकता है.

वर्ष 2026 में स्वास्थ्य के मामले में आपको काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. साल की शुरुआत अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे पेट से जुड़ी समस्याएं, जोड़ों में दर्द और जकड़न, लिवर से संबंधित परेशानी या सीने में दर्द जैसी शिकायतें सामने आ सकती हैं.

साथ ही, घर-परिवार में माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता बनी रह सकती है, जिसका मानसिक प्रभाव आप पर पड़ेगा. शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर आपको स्वयं को संभालकर चलना होगा.

इस वर्ष आपकी इम्यूनिटी कमजोर रह सकती है, जिसके कारण छोटी-छोटी बीमारियां बार-बार परेशान कर सकती हैं. ऐसे में सही पोषण, संतुलित डाइट और समय पर भोजन आपको इन समस्याओं से बचाने में मदद करेगा.

मानसिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए उतना ही जरूरी होगा जितना शारीरिक स्वास्थ्य. समय पर आराम करना, नींद पूरी लेना और तनाव से दूरी बनाना आपके स्वास्थ्य को स्थिर रखने में सहायक रहेगा. जरूरत पड़ने पर अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर की सलाह लेना भी लाभकारी रहेगा.

साल के मध्य भाग से आपकी इम्यूनिटी में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. इसके साथ ही आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान, सतर्क और मजबूत महसूस करेंगे.

समय के साथ आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव आएंगे और शारीरिक क्षमता में भी वृद्धि होगी. साल के दूसरे हिस्से में नींद पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. अधिक थकान से बचना, पर्याप्त आराम करना और खुद पर अनावश्यक दबाव न डालना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा.

रोगों से बचाव के लिए नियमित रूप से अपनी सेहत पर ध्यान देना, आवश्यक मेडिकल चेकअप कराना और समय-समय पर डॉक्टर से संपर्क में रहना आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखने में सहायक रहेगा

. यदि आप पूरे वर्ष सतर्कता, अनुशासन और संतुलन बनाए रखते हैं, तो स्वास्थ्य से जुड़ी अधिकांश परेशानियों पर आप नियंत्रण पाने में सफल रहेंगे.

ज्योतिष उपाय

  • शनिवार को शनि देव की पूजा करें और काले तिल या सरसों के तेल का दान करें.
  • सोमवार को शिव जी की आराधना करें और मानसिक शांति की प्रार्थना करें.
  • भोजन में हल्का, सात्विक और पौष्टिक आहार शामिल करें.
  • नियमित योग, प्राणायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

FAQs

  1. क्या 2026 में वृश्चिक राशि वालों को बड़ी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है?
    कोई बड़ी बीमारी के प्रबल योग नहीं हैं, लेकिन छोटी-छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी होगा.

  2. इस वर्ष कौन-सी स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं?
    पेट से जुड़ी रोग, गैस्ट्रिक, जोड़ों में दर्द, छाती और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

  3. स्वास्थ्य के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन-सा रहेगा?
    वर्ष का मध्य और कुछ समय तक उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए पूरे साल सावधानी रखना बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 28 Dec 2025 11:48 PM (IST)
Scorpio Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Scorpio Health Horoscope

Frequently Asked Questions

2026 में वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए?

संतुलित आहार, अनुशासित जीवनशैली, पर्याप्त आराम, योग, प्राणायाम और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना स्वास्थ्य को स्थिर रखने में सहायक होगा।

