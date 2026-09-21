21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी गूढ़ विषय, अचानक जिम्मेदारियां, वित्तीय समायोजन व स्वास्थ्य सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे. 8वें भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने और अपनी संवाद कला से परिस्थितियों को संभालने की प्रेरणा देगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

आज घर का माहौल अत्यंत खुशनुमा, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्य के आयोजन को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते में नया विश्वास और मजबूती आएगी. घर-परिवार के किसी भी महत्वपूर्ण विषय या पारिवारिक मामले में आपकी राय और निर्णय को विशेष महत्व दिया जाएगा.

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा और लाभकारी रहेगा. बाजार में नए ग्राहक आपसे जुड़ सकते हैं और आपकी बेहतरीन बातचीत करने की कला (Communication Skill) किसी बड़ी और प्रतिष्ठित डील को पक्का कराने में मददगार सिद्ध होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, जिससे दिनभर व्यस्तता बनी रहेगी.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर के क्षेत्र में आज किसी नए और प्रभावशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात आगे बढ़ने का नया रास्ता खोल सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग या बातचीत के दौरान आपकी बात का वजन रहेगा और लोग प्रभावित होंगे. विद्यार्थियों के लिए भी दिन सकारात्मक रहेगा; प्रतियोगी परीक्षाओं और जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी कड़ी मेहनत के सुखद व उत्साहवर्धक परिणाम मिल सकते हैं.

कामकाज की अधिक व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बोझ के कारण शाम तक हल्की शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को लगातार देखने से बचें और काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें. हल्का, ताजा और पौष्टिक भोजन लें. पर्याप्त नींद लेने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहेगा और कार्य में एकाग्रता भी बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नियमित आय बनी रहने के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी से बचना आवश्यक होगा. किसी पुराने अटके हुए भुगतान (Payment) की प्राप्ति होने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है. ऑनलाइन शॉपिंग या अचानक होने वाले खर्चों के मामलों में थोड़ी सावधानी जरूर बरतें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से आपसी नजदीकियां और अपनापन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर गंभीर और सुखद चर्चा हो सकती है. यदि किसी बात को लेकर मन में कोई संशय या गलतफहमी है, तो उसे मन में दबाकर रखने के बजाय तुरंत शांत संवाद के जरिए दूर कर लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

लकी अंक: 5

लकी रंग: हरा (Green)

आज का उपाय: आज भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं. संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र पहनकर दिन की शुरुआत करें; इससे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.