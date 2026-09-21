धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बेहतरीन संवाद से पक्की होगी बड़ी डील, नए संपर्क खोलेंगे करियर की राह, शुभ कार्यों पर चर्चा

आज का मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बेहतरीन संवाद से पक्की होगी बड़ी डील, नए संपर्क खोलेंगे करियर की राह, शुभ कार्यों पर चर्चा

मिथुन राशिफल 21 सितंबर 2026: बातचीत की कला से होगी बड़ी डील पक्की, नए लोगों से मुलाकात खोलेगी करियर की राह. शुभ कार्य पर चर्चा, अटका धन मिलेगा। लकी नंबर 5, लकी रंग हरा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 21 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

21 सितंबर 2026, सोमवार के दिन रात्रि 08:00 बजे तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. आज पूरे दिन व रात्रि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज शोभन योग सायं 04:06 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत अतिगण्ड योग प्रभावी होगा. चंद्रमा सुबह 11:15 बजे तक धनु राशि में रहेंगे, उसके बाद मकर राशि में यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी गूढ़ विषय, अचानक जिम्मेदारियां, वित्तीय समायोजन व स्वास्थ्य सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे. 8वें भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में सतर्क रहने और अपनी संवाद कला से परिस्थितियों को संभालने की प्रेरणा देगा. शुभ कार्यों के लिए आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:38 बजे तक रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

आज घर का माहौल अत्यंत खुशनुमा, शांत और सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. परिवार में किसी मांगलिक या शुभ कार्य के आयोजन को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. भाई-बहनों के साथ आपके रिश्ते में नया विश्वास और मजबूती आएगी. घर-परिवार के किसी भी महत्वपूर्ण विषय या पारिवारिक मामले में आपकी राय और निर्णय को विशेष महत्व दिया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
राशिफल
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
राशिफल
Tarot Card Rashifal: धनु राशि को बातचीत की कला से मिलेंगे बड़े ऑर्डर, तुला के सर्विस सेक्टर में बड़ा उछाल; देखें कार्ड्स का इशारा
टैरो राशिफल 21 सितंबर 2026, सिंह राशि को निवेश से मिलेगा मोटा मुनाफा, मकर के खाते में लौटेगा अटका हुआ धन!
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल

व्यापार और नौकरी (Business & Job)

व्यापार करने वाले जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा और लाभकारी रहेगा. बाजार में नए ग्राहक आपसे जुड़ सकते हैं और आपकी बेहतरीन बातचीत करने की कला (Communication Skill) किसी बड़ी और प्रतिष्ठित डील को पक्का कराने में मददगार सिद्ध होगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, जिससे दिनभर व्यस्तता बनी रहेगी.

करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर के क्षेत्र में आज किसी नए और प्रभावशाली व्यक्ति से हुई मुलाकात आगे बढ़ने का नया रास्ता खोल सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक मीटिंग या बातचीत के दौरान आपकी बात का वजन रहेगा और लोग प्रभावित होंगे. विद्यार्थियों के लिए भी दिन सकारात्मक रहेगा; प्रतियोगी परीक्षाओं और जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी कड़ी मेहनत के सुखद व उत्साहवर्धक परिणाम मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

कामकाज की अधिक व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बोझ के कारण शाम तक हल्की शारीरिक थकान और मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को लगातार देखने से बचें और काम के बीच-बीच में छोटे ब्रेक लेते रहें. हल्का, ताजा और पौष्टिक भोजन लें. पर्याप्त नींद लेने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहेगा और कार्य में एकाग्रता भी बढ़ेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक रूप से आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नियमित आय बनी रहने के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त खर्च भी सामने आ सकते हैं, इसलिए गैर-जरूरी खरीदारी से बचना आवश्यक होगा. किसी पुराने अटके हुए भुगतान (Payment) की प्राप्ति होने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है. ऑनलाइन शॉपिंग या अचानक होने वाले खर्चों के मामलों में थोड़ी सावधानी जरूर बरतें.

प्रेम और दांपत्य जीवन (Love & Relationship)

प्रेम संबंधों में खुलकर बातचीत करने से आपसी नजदीकियां और अपनापन बढ़ेगा. पार्टनर के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर गंभीर और सुखद चर्चा हो सकती है. यदि किसी बात को लेकर मन में कोई संशय या गलतफहमी है, तो उसे मन में दबाकर रखने के बजाय तुरंत शांत संवाद के जरिए दूर कर लें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी.

  • लकी अंक: 5

  • लकी रंग: हरा (Green)

  • आज का उपाय: आज भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं. संभव हो तो हरे रंग के वस्त्र पहनकर दिन की शुरुआत करें; इससे सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 21 Sep 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
मेष साप्ताहिक राशिफल (20-26 सितंबर 2026): करियर में सम्मान, व्यापार में बड़ा उछाल; प्रॉपर्टी विवादों से मिलेगी राहत
राशिफल
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
आज का मेष राशिफल 21 सितंबर 2026: कार्यक्षेत्र में नए अवसर, पुराने संपर्कों से लाभ, बाहरी दखल से बचाएं पारिवारिक शांति
राशिफल
Tarot Card Rashifal: धनु राशि को बातचीत की कला से मिलेंगे बड़े ऑर्डर, तुला के सर्विस सेक्टर में बड़ा उछाल; देखें कार्ड्स का इशारा
टैरो राशिफल 21 सितंबर 2026, सिंह राशि को निवेश से मिलेगा मोटा मुनाफा, मकर के खाते में लौटेगा अटका हुआ धन!
राशिफल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल
आज का कन्या राशिफल 21 सितंबर 2026: व्यवस्थित कार्यशैली से अटके काम होंगे पूरे, ग्राहकों की मांग से लाभ, परिवार में उत्सव का माहौल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत महासागर में अलनीनो, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, भारत में 'आफत'
प्रशांत महासागर में अलनीनो, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, भारत में 'आफत'
पंजाब
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
विश्व
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
दिल्ली NCR
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
ट्रेंडिंग
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget