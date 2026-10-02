आज का मिथुन राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वर्कप्लेस पर विरोधियों से रहें अलर्ट
आज का मिथुन राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी दांवपेच में सतर्कता, ऑफिस में विरोधियों से रहें अलर्ट, पारिवारिक विवाद सुलझाने में भूमिका! पढ़ें पूरा राशिफल.
Mithun Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग और पारिजात योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.
चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी व्यय, कानूनी दांवपेच, सतर्कता, विरोधी व परिवर्तन स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे आपकी ही राशि (मिथुन राशि/लग्न भाव) में प्रवेश करेंगे. 12वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आपको व्यावसायिक व कानूनी मामलों में नए नियमों व कानूनी दांवपेच को सीखने और समझने की जरूरत रहेगी ताकि भविष्य में कोई उलझन न आए. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए इच्छाशक्ति मजबूत करने, परिवर्तनशील ग्रह स्थिति और अत्यधिक संयम बरतने का रहेगा.
इच्छाशक्ति व क्षमता की पहचान: बिजनेसमैन अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचानें; आपके भीतर कार्य करने की ताकत या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि केवल दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता है.
निर्णय लेते समय अत्यधिक संयम: बिजनेस में इस समय व्यावसायिक क्षेत्र से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय बहुत अधिक धैर्य और संयम बनाकर रखना अनिवार्य होगा; आपकी छोटी सी असावधानी या जल्दबाजी वित्तीय नुकसान का कारण बन सकती है.
परिवर्तनशील ग्रह स्थिति: व्यापार को लेकर ग्रह स्थिति कुछ परिवर्तनशील बनी रहेगी; इसलिए बाजार के बदलते रुख को देखकर ही अपने कदमों को आगे बढ़ाएं.
करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन विरोधियों की सक्रियता, वर्कलोड और मतभेद के बीच मनभेद न होने देने का रहेगा.
वर्कलोड व विरोधियों से अलर्ट रहें: एंप्लॉयड पर्सन के वर्कप्लेस पर आज काम का बोझ (Workload) बढ़ने की पूरी संभावना दिख रही है; साथ ही आपके विरोधियों व ईर्ष्यालु सहकर्मियों की गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं, इसलिए पूरी तरह अलर्ट रहें.
ऑफिशियल कार्यों में मिलाजुला असर: ऑफिशियल जिम्मेदारियों को पूरा करने में कुछ अड़चनों या तात्कालिक असफलता का सामना करना पड़ सकता है; दिन आपके लिए मिलाजुला असर लेकर आएगा इसलिए निराश न हों.
मतभेद हो पर मनभेद न रखें: वर्कप्लेस पर काम को लेकर किसी सहकर्मी के साथ वैचारिक मतभेद भले ही हो जाए, किंतु व्यक्तिगत रूप से मनभेद बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए; पेशेवर व्यवहार बनाए रखें.
लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)
पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज आपको परिवार के मुख्य स्तंभ के रूप में जिम्मेदारी निभानी होगी.
विवाद सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका: परिवार में किसी मुद्दे को लेकर उत्पन्न हुए विवाद को निपटाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा; आपकी निष्पक्षता और सूझबूझ से घर में शांति व्यवस्था बहाल होगी.
संबंधों में संतुलन: परिजनों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा में संतुलन बनाए रखें ताकि सभी का सम्मान सुरक्षित रहे.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)
खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन मानसिक दृढ़ता बनाए रखने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को किसी बड़े खेल इवेंट में भाग लेने का अवसर मिलते-मिलते रह सकता है; चयन सूची (Selection List) में किसी बड़े पद के दबाव या आंतरिक पॉलिटिक्स के चलते आपका नाम रुक सकता है, जिससे मन हताश हो सकता है; धैर्य बनाए रखें और निरंतर अभ्यास जारी रखें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 12वें भाव के चंद्रमा और काम के तनाव के चलते आंखों में थकान, अनिद्रा या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. रात्रि में समय पर सोने का प्रयास करें और पर्याप्त पानी पिएं.
शुभ रंग: येलो (पीला)
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 7
आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की आराधना करें और उन्हें पीले पुष्प व मिश्री अर्पित करें. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.
पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को फल या भोजन दान करें; इससे 12वें चंद्रमा से कानूनी अड़चनें दूर होंगी, विरोधियों की चालें विफल होंगी, पारिवारिक शांति बनी रहेगी और मानसिक संबल प्राप्त होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.