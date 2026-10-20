Vrishabh Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा पर्व / धर्म की अधर्म पर विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शूल योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव भाग्य, धर्म, जनकल्याण, परोपकार, लीडरशिप, सोशल मीडिया ग्रोथ व उच्च अध्ययन स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आपका अंतःकरण दूसरों के कल्याण, परोपकार और समाज सेवा के पावन कार्यों के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगा; आपके नेक कार्य समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान को नई ऊंचाई देंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए ग्राहकों की पसंद अनुसार स्टॉक मेंटेन करने, सोशल मीडिया मार्केटिंग से वित्तीय मजबूती पाने और खर्चे नियंत्रित कर इनकम ग्रोथ बढ़ाने का रहेगा.

ग्राहकों की पसंद से रहें अपडेट, तभी स्टोर करें माल: बिजनेसमैन को बाजार के बदलते ट्रेंड्स और ग्राहकों की पसंद-नापसंद को लेकर लगातार अपडेट रहना होगा; फेस्टिवल सीजन में कस्टमर्स की डिमांड के अनुसार ही नया माल स्टोर और डिस्पले करें, यह रणनीति आपके लिए भारी मुनाफेदार साबित होगी.

सोशल मीडिया की ओर अट्रैक्ट होंगे न्यू बिजनेसमैन: अपनी फाइनेंशियल स्थिति को और अधिक मजबूत व सुदृढ़ करने के लिए नए उद्यमी (New Entrepreneurs) सोशल मीडिया, डिजिटल ब्रैंडिंग और ई-कॉमर्स जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म्स की ओर काफी आकर्षित होंगे; ऑनलाइन उपस्थिति से आपके बिजनेस का दायरा तेजी से फैलेगा.

खर्चे सामान्य रहने से बिजनेस इनकम में जबर्दस्त ग्रोथ: व्यापारिक दैनिक खर्च (Business Expenditures) आज पूरी तरह सामान्य और नियंत्रित रहेंगे; बेफिजूल के खर्चों पर लगाम लगने से व्यापार की नेट इनकम और कैश फ्लो में शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शूल योग के बीच स्मार्ट वर्क के दम पर टीम लीडर बनने, कंपनी के प्रति निष्ठा का फल पाने और कार्यों की सहज पूर्णता का रहेगा.

स्मार्ट वर्क से मिलेगा टीम लीड करने का ऑफर: कार्यक्षेत्र में आपकी तीव्र बुद्धि, रणनीतिक सोच और स्मार्ट वर्क को देखते हुए उच्च प्रबंधन द्वारा आपको अपनी पूरी टीम को लीड करने का प्रतिष्ठित ऑफर दिया जा सकता है; यह आपके करियर का टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा.

कंपनी के प्रति ईमानदारी लाएगी शानदार परिणाम: नौकरीपेशा लोगों के लिए अपनी कंपनी और संस्थान के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी बरतने का यह सबसे सही समय है; आपकी सच्ची लगन और वफादारी का बहुत बड़ा और सकारात्मक परिणाम आपको जल्द ही पदोन्नति या विशेष इंसेंटिव के रूप में मिलने वाला है.

सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर आसानी से पूरे होंगे काम: सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के सभी रुके हुए काम बिना किसी अड़चन के बेहद सहज और आसानी (Easily) से कंप्लीट हो जाएंगे; आपकी पहुंच और रसूख में वृद्धि होगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा पारिवारिक अनुशासन बनाए रखने और आत्मीय रिश्तों में समझदारी से फैसले लेने का संकेत दे रहा है.

नाराजगी हो तो एकांत में समझाएं: घर-परिवार में किसी बेहद खास और प्रिय सदस्य के किसी गलत आचरण से यदि आप नाराज या खिन्न हैं, तो सबके सामने गुस्सा करने या अपमानित करने के बजाय उसे शांत व एकांत स्थान पर ले जाकर उसकी गलती का अहसास कराएं और समझाएं; इससे रिश्ते की गरिमा और प्रेम दोनों सुरक्षित रहेंगे.

विजयादशमी पर घर में सौहार्द: दशहरे के पावन अवसर पर परिवार के साथ मिलकर प्रभु श्री राम और माता अपराजिता का पूजन करें; इससे घर में शांति, सद्भाव और आपसी आत्मीयता का विस्तार होगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता और अकादमिक उत्कृष्टता का है. छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते समय अपनी एकाग्रता को बनाए रखने में पूरी तरह सफल रहेंगे; जटिल विषयों और कठिन कॉन्सेप्ट्स को भी आप शांत चित्त से आसानी से समझ और याद रख पाएंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 9वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, हल्का और ऊर्जावान बना रहेगा. त्योहार की भागदौड़ के बाद भी आप भीतर से तरोताजा महसूस करेंगे. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा) के पावन महापर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत षोडशोपचार पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान जी को चमेली का तेल व सिंदूर अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें. साथ ही आज के दिन घर के बड़ों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें और किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या वस्त्र दान करें. इससे नवम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, दूसरों के कल्याण के भाव से यश फैलेगा, स्मार्ट वर्क से टीम लीडरशिप का अवसर मिलेगा, व्यापार में सोशल मीडिया से वित्तीय मजबूती आएगी और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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