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आज का मेष राशिफल 20 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर कार्य में सफलता, डिजिटल एडवर्टाइजिंग से दूर-दूर तक प्रचार

आज का मेष राशिफल 20 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से हर काम में सफलता, डिजिटल एडवर्टाइजिंग से दूर तक प्रचार, नया प्रॉडक्ट लॉन्च, हार्ड वर्क से नई ऊंचाई! पढ़ें विजयादशमी उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 20 Oct 2026 03:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 12:51 बजे तक रहेगी, तत्पश्चात विजयादशमी तिथि (दशहरा पर्व / बुराई पर अच्छाई की विजय) प्रारंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज शाम 06:02 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, शूल योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का अत्यंत शुभ व शक्तिशाली संयोग प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में (आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव कर्म, पद-प्रतिष्ठा, उच्चाधिकार, सफलता, डिजिटल प्रचार, प्रोडक्ट लॉन्च व सामाजिक मान-सम्मान स्थान) में संचरण करेंगे. दशम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आज आप जिस भी काम को अपने हाथों में लेंगे, उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे; आपकी कर्मठता और निर्णय क्षमता आपको कार्यक्षेत्र में सबसे आगे रखेगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए डिजिटल विज्ञापन से नए ग्राहकों को जोड़ने, बंपर मुनाफा कमाने और नए प्रॉडक्ट या सर्विस की सफल लॉन्चिंग का रहेगा.

डिजिटल एडवर्टाइजिंग से दूर प्रदेशों तक प्रचार: व्यापार में नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए आप आधुनिक डिजिटल एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग का सक्रिय सहारा लेंगे; इससे दूर-दराज के प्रदेशों और नए बाजारों में भी आपके उत्पादों व सेवाओं का जबर्दस्त प्रचार-प्रसार होगा.

उत्तम व्यवस्था और ग्राहक संतुष्टि से मिलेगा अच्छा प्रॉफिट: बिजनेसमैन को आज कारोबार में शानदार और मोटा मुनाफा प्राप्त होगा; हालांकि इस लाभ को निरंतर बनाए रखने के लिए आपको ग्राहकों की बदलती पसंद और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने प्रतिष्ठान की सर्विस व्यवस्था को अत्यधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित रखना होगा.

नए प्रॉडक्ट या सर्विस लॉन्चिंग से बेहतरीन रिस्पॉन्स: विजयादशमी के पावन अवसर पर व्यापारी वर्ग किसी नए प्रॉडक्ट (New Product) अथवा नई प्रीमियम सर्विस को बाजार में लॉन्च कर सकते हैं; मार्केट और ग्राहकों की तरफ से आपको बेहद सकारात्मक और उत्साहवर्धक रिस्पॉन्स प्राप्त होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन कठिन परिश्रम से नई ऊंचाइयों को छूने, टीम का सक्रिय सहयोग मिलने और स्ट्रैटेजी को गुप्त रखने का रहेगा.

हार्ड वर्क ले जाएगा करियर की नई ऊंचाइयों पर: वर्कस्पेस पर आपका निरंतर किया गया हार्ड वर्क (कठिन परिश्रम) और प्रोफेशनलिज्म आपको संस्थान में प्रगति की नई और ऊंची मंजिलों पर ले जाएगा; आपके समर्पण को देखकर सीनियर्स आपसे बेहद प्रभावित रहेंगे.

ऑफिशियल कार्य में मिलेगा टीम का मजबूत सहारा: नौकरीपेशा लोगों को अपने आधिकारिक कार्यों और पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ऑफिस की पूरी टीम का सक्रिय और सहयोगी साथ मिलेगा, जिससे जटिल काम भी समय पर पूरे होंगे.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स ऑन रखें 'सीक्रेट मोड': मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा लोग आज पूरी तरह अपना 'सीक्रेट मोड' (Secret Mode) ऑन रखें; अपनी आगामी व्यावसायिक योजनाओं, टारगेट स्ट्रैटेजी या क्लाइंट लिस्ट को किसी से भी शेयर न करें. जब आपका कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा, तो उसकी गूंज और परिणाम से सबको अपने आप ही पता चल जाएगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से दशम चंद्रमा घर में बेहतर तालमेल, शूल योग से सामाजिक मान-सम्मान और दांपत्य में सामंजस्य की आवश्यकता का संकेत दे रहा है.

परिवार में बेहतर तालमेल, पर पार्टनर संग रखें संयम: घर-परिवार के सभी सदस्यों और बड़ों के साथ आपके आपसी तालमेल और संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण व प्रेमपूर्ण बने रहेंगे; हालांकि अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल व सामंजस्य बनाए रखने में कुछ छोटी-मोटी गलतफहमियों या वैचारिक मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए शांति और धैर्य से बातचीत करें.

शूल योग से सामाजिक-राजनीतिक कार्यों में बढ़ेगा मान-सम्मान: शूल योग के प्रभाव के बावजूद सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके द्वारा समाज हित में किए गए ठोस कार्य ही जनता और उच्चाधिकारियों के बीच आपके मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि कराएंगे.

विजयादशमी पर घर में उल्लास: दशहरे के पावन पर्व पर अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक रूप में घर में उत्सव, मिठास और सकारात्मकता का माहौल रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन परीक्षा के प्रति पूरी तरह सतर्क और गंभीर होने का है. प्रतियोगी छात्र-छात्राएं आगामी परीक्षाओं को लेकर पूरी तरह सचेत हो जाएं, किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य छोड़ें और तुरंत अपनी गहन तैयारी में जुट जाएं; साथ ही अपने गुरुजनों व टीचर्स की दी गई सलाह और मार्गदर्शन पर शत-प्रतिशत अमल करें, सफलता अवश्य मिलेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और मालव्य योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य आम तौर पर सुदृढ़, बलिष्ठ और ऊर्जावान बना रहेगा. हालांकि, दिनभर के कड़े परिश्रम और भागदौड़ के बाद शाम को पैरों या कंधों में हल्की थकान हो सकती है. पौष्टिक सात्विक आहार लें, पर्याप्त जल का सेवन करें और दिनचर्या में थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: मंगलवार और विजयादशमी (दशहरा) के अत्यंत पावन महापर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वीर हनुमान जी और अपराजिता देवी की विधिवत पूजा-अर्चना करें. आज के दिन शमी वृक्ष (शमी पत्र) का पूजन अवश्य करें और 'शमी शमयते पापं शमी लोहितकण्टका. धारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियवादिनी॥' मंत्र का उच्चारण करते हुए शमी पत्र भगवान श्री राम व हनुमान जी को अर्पित करें.

मंगलवार होने के कारण हनुमान चालीसा अथवा सुंदरकांड का पाठ करें तथा हनुमान जी को बूंदी व सिंदूरी चोला अर्पित करें. साथ ही आज के दिन शस्त्र पूजन या कार्यक्षेत्र के उपकरणों का पूजन करें और घर के बड़ों व गुरुजनों का आशीर्वाद लें. इससे दशम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आप जिस भी कार्य में हाथ लगाएंगे उसमें अपार विजय प्राप्त होगी, डिजिटल मार्केटिंग से व्यापार फैलेगा, नौकरी में टीम का सहयोग मिलेगा, नए प्रॉडक्ट लॉन्च सफल होंगे और जीवन की हर बाधा पर विजय हासिल होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Oct 2026 03:00 AM (IST)
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