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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 9 July 2026: नेतृत्व क्षमता दिलाएगी नई पहचान, व्यापार और करियर में बनेंगे प्रगति के योग

Aaj ka Mithun Rashifal 9 July 2026: नेतृत्व क्षमता दिलाएगी नई पहचान, व्यापार और करियर में बनेंगे प्रगति के योग

Gemini Horoscope: क्या 9 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या बिजनेस विस्तार, विदेश जाने के योग और शिक्षा में सफलता का सपना पूरा होगा? जानें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. दिनभर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. यदि लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, तो उसमें सुधार महसूस होगा. काम के बीच पर्याप्त आराम भी करें ताकि थकान हावी न हो. संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम आपकी फिटनेस बनाए रखेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन शानदार रहने वाला है. कॉर्पोरेट मीटिंग या बड़े क्लाइंट्स के साथ बातचीत में आपकी नेतृत्व क्षमता सभी को प्रभावित करेगी. कठिन डील भी आपके पक्ष में जा सकती है. यदि नई फ्रेंचाइजी या आउटलेट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच शुरुआत करना शुभ रहेगा. डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन प्रमोशन में किया गया निवेश बिक्री बढ़ाने में मदद करेगा. व्यापार विस्तार की योजनाएं भी गति पकड़ सकती हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग हैं. आपकी कार्यशैली और बेहतर योजना बनाने की क्षमता से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. नई जिम्मेदारी या किसी शाखा का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को विदेश यात्रा, ऑन-साइट प्रोजेक्ट या नई भूमिका मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपके निर्णयों की सराहना होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जिससे सकारात्मक वातावरण बनेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी और परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे का सहयोग करेंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में बढ़ती आय और नए अवसर आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सोच-समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. रुका हुआ धन मिलने की भी संभावना है. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन सफलता का संकेत दे रहा है. उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की तैयारी कर रहे छात्रों को आईईएलटीएस या प्रवेश परीक्षा में सफलता मिल सकती है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. नई स्किल सीखने और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए समय अनुकूल है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 2
भाग्यशाली रंग: ब्राउन.
अशुभ अंक: 5.
उपाय:
आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. इसके बाद "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें. किसी विद्यार्थी को कॉपी, पेन या अध्ययन सामग्री का दान करें. इससे बुद्धि, सफलता और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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