Aaj ka Mithun Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 7th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग बना हुआ है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. आज ग्रहों के शुभ प्रभाव से बन रहे 'सिद्ध योग' का मिथुन राशि वालों को विशेष लाभ मिलने वाला है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत लाभकारी है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है. मार्केट में बिजनेसमैन का अपनी पार्टी के साथ तालमेल इतना जबरदस्त रहेगा कि आप असंभव लगने वाले टारगेट को भी समय से पहले पूरा कर लेंगे. 'सिद्ध योग' के प्रभाव से पुराने कानूनी विवादों में बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आपके बिजनेस के हक में आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपकी गहरी पकड़ आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगी. आप किसी नए सॉफ्टवेयर या तकनीकी कौशल को सीखने में सफल रहेंगे, जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा. आप ऑफिस के काम और निजी जीवन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने में सफल रहेंगे, जिससे तनाव कम होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें. हालांकि, संतान की किसी बड़ी सफलता या सुखद परीक्षा परिणाम से आपका मस्तक गर्व से ऊँचा होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. शाम का समय परिवार के साथ सुखद बीतेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्रों (Art Students) के लिए आज का दिन शानदार है. आपकी कला आज सातवें आसमान पर होगी; आपकी बनाई कोई पेंटिंग या आर्ट पीस सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है. तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्र भी आज अपने प्रोजेक्ट्स में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन यह समझने का है कि काम के साथ विश्राम भी जरूरी है. शरीर और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए आज 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना आपके लिए बेहद जरूरी है. अत्यधिक काम के कारण आंखों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित अंतराल पर ब्रेक लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम.

भाग्यशाली अंक: 2.

अशुभ अंक: 5.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना मंगलकारी रहेगा. भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

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