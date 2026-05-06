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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 6 May 2026: मिथुन राशि संतान की सफलता से ऊंचा होगा मिथुन राशि वालों का सिर, समाज में बढ़ेगी आपकी साख

Aaj ka Mithun Rashifal 6 May 2026: मिथुन राशि संतान की सफलता से ऊंचा होगा मिथुन राशि वालों का सिर, समाज में बढ़ेगी आपकी साख

Gemini Horoscope: 6 मई 2026 मिथुन राशिफल बिजनेस में असंभव लक्ष्य होंगे पूरे और कोर्ट केस में मिलेगी जीत. संतान की सफलता से बढ़ेगा मान-सम्मान. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:01 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 7th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग बना हुआ है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. आज ग्रहों के शुभ प्रभाव से बन रहे 'सिद्ध योग' का मिथुन राशि वालों को विशेष लाभ मिलने वाला है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय अत्यंत लाभकारी है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत न करें.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन उपलब्धियों भरा रहने वाला है. मार्केट में बिजनेसमैन का अपनी पार्टी के साथ तालमेल इतना जबरदस्त रहेगा कि आप असंभव लगने वाले टारगेट को भी समय से पहले पूरा कर लेंगे. 'सिद्ध योग' के प्रभाव से पुराने कानूनी विवादों में बड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. कोर्ट का कोई बड़ा फैसला आपके बिजनेस के हक में आ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यकुशलता की सराहना होगी. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपकी गहरी पकड़ आपको दूसरों से एक कदम आगे रखेगी. आप किसी नए सॉफ्टवेयर या तकनीकी कौशल को सीखने में सफल रहेंगे, जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा. आप ऑफिस के काम और निजी जीवन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाने में सफल रहेंगे, जिससे तनाव कम होगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए वाणी पर संयम रखें. हालांकि, संतान की किसी बड़ी सफलता या सुखद परीक्षा परिणाम से आपका मस्तक गर्व से ऊँचा होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. शाम का समय परिवार के साथ सुखद बीतेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
कला और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े छात्रों (Art Students) के लिए आज का दिन शानदार है. आपकी कला आज सातवें आसमान पर होगी; आपकी बनाई कोई पेंटिंग या आर्ट पीस सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है. तकनीकी शिक्षा ले रहे छात्र भी आज अपने प्रोजेक्ट्स में बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन यह समझने का है कि काम के साथ विश्राम भी जरूरी है. शरीर और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए आज 7-8 घंटे की गहरी नींद लेना आपके लिए बेहद जरूरी है. अत्यधिक काम के कारण आंखों में थकान महसूस हो सकती है, इसलिए नियमित अंतराल पर ब्रेक लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: क्रीम.
भाग्यशाली अंक: 2.
अशुभ अंक: 5.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना मंगलकारी रहेगा. भगवान गणेश को शमी पत्र अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:01 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन किन मायनों में खास रहेगा?

आज मिथुन राशि वालों के लिए 'सिद्ध योग' का विशेष लाभ मिलेगा। व्यापार में उपलब्धियां और नौकरी में कार्यकुशलता की सराहना होगी।

व्यापार और आर्थिक स्थिति के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। पुराने कानूनी विवादों में राहत मिल सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

नौकरी और करियर में मिथुन राशि वालों को क्या लाभ मिलेगा?

कार्यक्षेत्र में कार्यकुशलता की सराहना होगी और तकनीकी कौशल भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा।

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद की जा सकती है?

जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी अनबन हो सकती है, लेकिन संतान की सफलता से गर्व महसूस होगा और शाम सुखद बीतेगी।

स्वास्थ्य के लिए आज क्या सलाह दी गई है?

काम के साथ विश्राम जरूरी है। 7-8 घंटे की नींद लें और आंखों को आराम देने के लिए नियमित अंतराल पर ब्रेक लें।

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