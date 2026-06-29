Mithun Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाने और कार्यक्षेत्र में मनमुताबिक माहौल देने में मददगार होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. आज चंद्रमा के सातवें भाव में होने से आपको साझेदारी (पार्टनरशिप) के बिजनेस से बहुत बड़ा लाभ होने के योग हैं. बिजनेस में आज आपके पार्टनर की सूझबूझ और उनकी पहचान की मदद से कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है.

जो जातक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उन्हें आज कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है; आपके कस्टमर्स (ग्राहकों) की संख्या में भारी इजाफा होगा और पिछले कई दिनों से जो लीड्स जनरेट नहीं हो पा रही थीं, आज सडनली (अचानक) ही वे जनरेट होने लगेंगी. आज आपको अपने व्यापार में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स (अतिरिक्त प्रयास) लगाने पड़ सकते हैं, जो फ्यूचर में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्कता के साथ लाभ कमाने का है. व्यापार में धन की आवक अच्छी रहेगी और पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा. हालांकि, आज आपको ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाने की सलाह दी जाती है. बिना सोचे-समझे या अनजान वेबसाइट से खरीदारी करने पर आप किसी ठगी का शिकार हो सकते हैं या कोई गलत सामान आपके पास आ सकता है, जिससे धन की हानि हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और सकारात्मकता से भरा रहेगा. कुंडली में शुक्ल योग बनने से आज वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर माहौल बेहद खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा, जिससे काम में आपका मन पूरी तरह लगेगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में अपने आलोचकों या विरोधियों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है; बल्कि उनकी आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में लेकर अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज आपको अपने-अपने क्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स (समस्याओं) का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में घबराने के बजाय अपने अभ्यास और पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, निरंतर प्रयास से ये बाधाएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला है. सोशल लेवल (सामाजिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म) पर आज आपकी किसी पोस्ट या विचारों को लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद और फॉलो किया जाएगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. घर-परिवार का माहौल भी आनंदमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा बना रहेगा. कार्यस्थल का खुशनुमा माहौल आपको मानसिक रूप से शांत और तनावमुक्त रखेगा. अपनी भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित दिनचर्या का पालन करें और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लेना आपके सभी संकटों को दूर करेगा.

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