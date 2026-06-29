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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 29 June 2026: ऑनलाइन बिजनेसमैन को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सडनली जनरेट होंगी नई लीड्स

Mithun Rashifal 29 June 2026: ऑनलाइन बिजनेसमैन को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सडनली जनरेट होंगी नई लीड्स

Gemini Horoscope: क्या मिथुन राशि वालों को आज पार्टनरशिप बिजनेस में मिलने वाला है बड़ा लाभ और ऑनलाइन शॉपिंग में रहना होगा सतर्क? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, बिजनेस लीड्स व लव लाइफ के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Mithun Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपकी व्यावसायिक योजनाओं को सफल बनाने और कार्यक्षेत्र में मनमुताबिक माहौल देने में मददगार होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार अवसर लेकर आया है. आज चंद्रमा के सातवें भाव में होने से आपको साझेदारी (पार्टनरशिप) के बिजनेस से बहुत बड़ा लाभ होने के योग हैं. बिजनेस में आज आपके पार्टनर की सूझबूझ और उनकी पहचान की मदद से कोई बड़ा ऑर्डर आपके हाथ लग सकता है. 

जो जातक ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उन्हें आज कोई बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है; आपके कस्टमर्स (ग्राहकों) की संख्या में भारी इजाफा होगा और पिछले कई दिनों से जो लीड्स जनरेट नहीं हो पा रही थीं, आज सडनली (अचानक) ही वे जनरेट होने लगेंगी. आज आपको अपने व्यापार में थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स (अतिरिक्त प्रयास) लगाने पड़ सकते हैं, जो फ्यूचर में आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्कता के साथ लाभ कमाने का है. व्यापार में धन की आवक अच्छी रहेगी और पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा. हालांकि, आज आपको ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाने की सलाह दी जाती है. बिना सोचे-समझे या अनजान वेबसाइट से खरीदारी करने पर आप किसी ठगी का शिकार हो सकते हैं या कोई गलत सामान आपके पास आ सकता है, जिससे धन की हानि हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और सकारात्मकता से भरा रहेगा. कुंडली में शुक्ल योग बनने से आज वर्कस्पेस (कार्यस्थल) पर माहौल बेहद खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा, जिससे काम में आपका मन पूरी तरह लगेगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में अपने आलोचकों या विरोधियों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना है; बल्कि उनकी आलोचनाओं को सकारात्मक रूप में लेकर अपनी कमियों को सुधारना चाहिए और आगे बेहतर प्रदर्शन के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज आपको अपने-अपने क्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स (समस्याओं) का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में घबराने के बजाय अपने अभ्यास और पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, निरंतर प्रयास से ये बाधाएं जल्दी ही दूर हो जाएंगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला है. सोशल लेवल (सामाजिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म) पर आज आपकी किसी पोस्ट या विचारों को लोगों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद और फॉलो किया जाएगा, जिससे आपकी साख बढ़ेगी. घर-परिवार का माहौल भी आनंदमय रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा बना रहेगा. कार्यस्थल का खुशनुमा माहौल आपको मानसिक रूप से शांत और तनावमुक्त रखेगा. अपनी भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित दिनचर्या का पालन करें और प्राणायाम को अपने जीवन में शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Orange (नारंगी)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लेना आपके सभी संकटों को दूर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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