Aaj ka Mithun Rashifal 25 June 2026: आज शाम 05:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 02:40 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद फलदायी साबित होने वाला है. आपके अटके पड़े पुराने इनवॉइस तुरंत सेटल हो जाएंगे, यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बड़ी मानसिक शांति देगी. डिजिटल मार्केटर्स की पोस्ट्स आज वायरल हो सकती हैं, जिससे फॉलोअर्स तेजी से बढ़ेंगे और ब्रांड की विजिबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अपनी कूटनीतिक संवाद शैली से सबका दिल जीतने का रहेगा. ऑफिस में आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स गजब का कमाल दिखाएगी, जिसके बल पर आप किसी मुश्किल क्लाइंट को अपनी बातों से आसानी से राजी कर लेंगे. टीमवर्क से सब कुछ स्मूथली चलेगा और सीनियर व बॉस का पूरा संरक्षण मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को आज पढ़ाई में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन (एकाग्रता) मिलेगा, जो आपको आपकी मुख्य परीक्षा और सफलता के बेहद करीब लेकर आएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन पुरानी कड़वाहटों को हमेशा के लिए समाप्त करने का है. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवनसाथी संग रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी नाराजगी दूर होगी. माँ या मौसी के साथ आपका रिश्ता पहले से और मजबूत होगा, सब मिलकर धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. शाम के समय मनपसंद म्यूजिक सुनना या कोई क्रिएटिव काम करने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह दूर होगी और आपका मन फ्रेश हो जाएगा.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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