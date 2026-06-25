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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 25 June 2026: आज 'डिजिटल विजिबिलिटी' और शांत मन से जीतेंगे बाजी; वर्कप्लेस पर सीनियर्स का मिलेगा वरदान

Mithun Rashifal 25 June 2026: आज 'डिजिटल विजिबिलिटी' और शांत मन से जीतेंगे बाजी; वर्कप्लेस पर सीनियर्स का मिलेगा वरदान

Gemini Horoscope 25 June 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन लेकर आएगा बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या गुरुवार को वायरल पोस्ट्स और मजबूत टीमवर्क संग चमकेगा आपका करियर? जानिए अपना राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 25 June 2026: आज शाम 05:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि फिर द्वादशी तिथि रहेगी. आज दोपहर 02:40 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, शिव योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद फलदायी साबित होने वाला है. आपके अटके पड़े पुराने इनवॉइस तुरंत सेटल हो जाएंगे, यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको बड़ी मानसिक शांति देगी. डिजिटल मार्केटर्स की पोस्ट्स आज वायरल हो सकती हैं, जिससे फॉलोअर्स तेजी से बढ़ेंगे और ब्रांड की विजिबिलिटी में जबरदस्त इजाफा होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अपनी कूटनीतिक संवाद शैली से सबका दिल जीतने का रहेगा. ऑफिस में आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स गजब का कमाल दिखाएगी, जिसके बल पर आप किसी मुश्किल क्लाइंट को अपनी बातों से आसानी से राजी कर लेंगे. टीमवर्क से सब कुछ स्मूथली चलेगा और सीनियर व बॉस का पूरा संरक्षण मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और सरकारी नौकरी की तैयारियों में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. पांचवां चंद्रमा बुद्धि का विकास करेगा. गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स को आज पढ़ाई में बहुत अच्छा कंसंट्रेशन (एकाग्रता) मिलेगा, जो आपको आपकी मुख्य परीक्षा और सफलता के बेहद करीब लेकर आएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन पुरानी कड़वाहटों को हमेशा के लिए समाप्त करने का है. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवनसाथी संग रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी नाराजगी दूर होगी. माँ या मौसी के साथ आपका रिश्ता पहले से और मजबूत होगा, सब मिलकर धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम बना रहेगा. शाम के समय मनपसंद म्यूजिक सुनना या कोई क्रिएटिव काम करने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह दूर होगी और आपका मन फ्रेश हो जाएगा.

भाग्यशाली रंग: वाइट
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने के लिए माता सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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