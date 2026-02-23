Mithun Rashifal 23 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि (Gemini) के लिए आपने बहुत ही सकारात्मक और प्रगतिशील विश्लेषण साझा किया है. 23 फरवरी, 2026 की ग्रह स्थिति के अनुसार, चंद्रमा का 11वें भाव (लाभ स्थान) में होना आपके लिए 'गोल्डन डे' की ओर इशारा कर रहा है.

बिजनेस राशिफल

डे स्टार्टिंग बिजनेसमैन आज किसी पुराने प्लान पर दोबारा विचार कर सकते हैं. जब आप उस योजना को रिव्यू करेंगे तो नई संभावनाएं नजर आएंगी, जो पहले दिखाई नहीं दी थीं. यह रीथिंकिंग आपके व्यापार को नई दिशा दे सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी समझदारी से आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय और व्यय लगभग बराबर रहेंगे.

जॉब राशिफल

नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें, सफलता मिलने के संकेत हैं. एंप्लॉयड पर्सन को दोपहर में किसी कलीग के साथ बातचीत से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. ऑफिस में अच्छे संबंध बनाकर रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और कुछ धन व्यय भी करेंगे. भाई-बहनों के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिताएंगे. लवर के साथ प्यार भरे पल रहेंगे. लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी.

स्टूडेंट और एजुकेशन

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल है. फोकस और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ

सेहत में सुधार रहेगा. आपकी सकारात्मक ऊर्जा और मुस्कान दूसरों को भी प्रभावित करेगी.

भाग्यशाली अंक: 8

अनलक्की अंक: 2

लक्की रंग: हरा

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी के योग हैं?

हाँ, प्रयास जारी रखने पर सफलता मिलने के संकेत हैं.

2. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?

पुराने प्लान की समीक्षा करके सोच-समझकर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.

3. क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?

हाँ, आज रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.