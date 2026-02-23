हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 23 February 2026: मिथुन राशि मुनाफे वाला सोमवार! ऑफिस में मिलेगी अच्छी खबर और पार्टनरशिप में होगा लाभ

Aaj ka Mithun Rashifal 23 February 2026: मिथुन राशि मुनाफे वाला सोमवार! ऑफिस में मिलेगी अच्छी खबर और पार्टनरशिप में होगा लाभ

Gemini Horoscope 23 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Feb 2026 02:12 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 23 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि (Gemini) के लिए आपने बहुत ही सकारात्मक और प्रगतिशील विश्लेषण साझा किया है. 23 फरवरी, 2026 की ग्रह स्थिति के अनुसार, चंद्रमा का 11वें भाव (लाभ स्थान) में होना आपके लिए 'गोल्डन डे' की ओर इशारा कर रहा है.

बिजनेस राशिफल

डे स्टार्टिंग बिजनेसमैन आज किसी पुराने प्लान पर दोबारा विचार कर सकते हैं. जब आप उस योजना को रिव्यू करेंगे तो नई संभावनाएं नजर आएंगी, जो पहले दिखाई नहीं दी थीं. यह रीथिंकिंग आपके व्यापार को नई दिशा दे सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी समझदारी से आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय और व्यय लगभग बराबर रहेंगे.

जॉब राशिफल

नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो प्रयास जारी रखें, सफलता मिलने के संकेत हैं. एंप्लॉयड पर्सन को दोपहर में किसी कलीग के साथ बातचीत से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. ऑफिस में अच्छे संबंध बनाकर रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

लव और फैमिली

धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और कुछ धन व्यय भी करेंगे. भाई-बहनों के साथ सामंजस्यपूर्ण समय बिताएंगे. लवर के साथ प्यार भरे पल रहेंगे. लाइफ पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्तों में नई ताजगी आएगी.

स्टूडेंट और एजुकेशन

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन अनुकूल है. फोकस और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

हेल्थ

सेहत में सुधार रहेगा. आपकी सकारात्मक ऊर्जा और मुस्कान दूसरों को भी प्रभावित करेगी.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अनलक्की अंक: 2
  • लक्की रंग: हरा
  • उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी के योग हैं?
हाँ, प्रयास जारी रखने पर सफलता मिलने के संकेत हैं.

2. क्या आज निवेश करना ठीक रहेगा?
पुराने प्लान की समीक्षा करके सोच-समझकर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.

3. क्या प्रेम संबंधों में सुधार होगा?
हाँ, आज रिश्तों में मधुरता और समझ बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 23 Feb 2026 02:12 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal #mithun
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 23 February 2026: मिथुन राशि मुनाफे वाला सोमवार! ऑफिस में मिलेगी अच्छी खबर और पार्टनरशिप में होगा लाभ
Aaj ka Mithun Rashifal 23 February 2026: मिथुन राशि मुनाफे वाला सोमवार! ऑफिस में मिलेगी अच्छी खबर और पार्टनरशिप में होगा लाभ
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 23 February 2026: वृषभ राशि संभलकर चलें! व्यापार में डेटा और पैसों का रखें खास ख्याल, बड़ों की सलाह आएगी काम
Aaj ka Vrishabh Rashifal 23 February 2026: वृषभ राशि संभलकर चलें! व्यापार में डेटा और पैसों का रखें खास ख्याल, बड़ों की सलाह आएगी काम
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 23 February 2026: मेष राशि उत्साह से होगी दिन की शुरुआत, कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर भारी पड़ेंगे आप
Aaj ka Mesh Rashifal 23 February 2026: मेष राशि उत्साह से होगी दिन की शुरुआत, कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर भारी पड़ेंगे आप
राशिफल
Kal Ka Rashifal 23 Feb: सोमवार को कन्या राशि के लिए लाभ के योग! इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार, जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 23 Feb: सोमवार को कन्या राशि के लिए लाभ के योग! इन 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के द्वार, जानें कल का राशिफल
Advertisement

वीडियोज

दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Janhit: '17' का यूपी Vs '27' का यूपी! | PM Modi | CM Yogi | Shankaracharya
ईरान में क्रांति की आग या अमेरिका की साजिश?
Bollywood News: तेलुगु सिनेमा में हलचल, नानी की नई फिल्म में तृप्ति डिमरी और माधुरी दीक्षित की एंट्री की चर्चा (22.02.2026)
PM Modi On Congress: मेरठ में मोदी के 'शोले'! | Rahul Gandhi | Meerut Rally | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर की एयरस्ट्राइक तो आया भारत का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
बिहार NDA में शराबबंदी पर कलह! BJP की मांग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ किया अपना स्टैंड
क्रिकेट
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप का अजीबो-गरीब रिकॉर्ड; 'कुदरत का निजाम' बना आफत
खराब 'किस्मत' में सबसे ऊपर पाकिस्तान, टी20 वर्ल्ड कप में दर्ज हुआ अजीबो-गरीब रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी की खबर की कंफर्म
इंडिया
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का चीफ', कोलकाता से मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
'ममता बनर्जी को बनाया जाए इंडिया गठबंधन का चीफ', बंगाल मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी को दिया संदेश
इंडिया
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
ट्रंप ने 10 से बढ़ाकर 15 परसेंट किया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? एक्सपर्ट बोले- अमेरिका कुछ नहीं...
नौकरी
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
बीएसएससी का भर्ती कैलेंडर जारी, 35 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली; जानें डिटेल्स 
ट्रेंडिंग
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
जामनगर की शादी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? स्टेज परफॉर्मेंस से जमकर बांधा समां, जानिए वायरल वीडियो की सच्चाई
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget