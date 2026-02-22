हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mithun Rashifal 22 February 2026: मिथुन राशि नए ग्राहकों से बढ़ेगा व्यापार, शाम को पेंटिंग या संगीत से मिलेगी मानसिक शांति

Gemini Horoscope 22 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Feb 2026 02:10 AM (IST)
Mithun Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ स्थान) में विराजमान हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपको अपने कार्यों के प्रति और अधिक कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दे रही है. आज शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आपके लिए तरक्की के नए द्वार खुलेंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी उन्नतिदायक रहने वाला है. नया बिजनेस शुरू करने वालों को आज नया कस्टमर बेस बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा. किसी रेफरल या पुराने संपर्क के जरिए आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जो भविष्य में लॉन्ग टर्म बिजनेस देंगे. हालांकि, सितारों की सलाह है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें और फिलहाल कोई बहुत बड़ा जोखिम वाला काम हाथ में न लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आज आप आत्म-मंथन करेंगे. आप अपनी कार्यशैली और कुछ आदतों में बदलाव लाने के बारे में सोचेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतरीन नतीजे प्राप्त होंगे. आपका अनुशासन और समर्पण सहकर्मियों को प्रभावित करेगा. बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी में ऑफिस या घर के किसी कार्य में छोटी-मोटी गलती होने की आशंका है, इसलिए सचेत रहें.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक माहौल बेहद सुखद और आध्यात्मिक रहेगा. आज घर में किसी धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा. लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन आपके लिए यादगार हो सकता है; आपके पार्टनर (Lover) की ओर से आपको कोई स्पेशल गिफ्ट मिलने के योग हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) की राह पर चल रहे विद्यार्थियों के सामने आज कुछ ऑब्सटेकल (बाधाएं) आ सकती हैं. सिलेबस या एडमिशन से जुड़ी समस्याओं के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत अंततः रंग जरूर लाएगी. हार न मानें और प्रयास जारी रखें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Lifestyle)

शाम का समय आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएगा. तनाव दूर करने के लिए हल्का संगीत सुनते हुए पेंटिंग करना या कुछ लिखना आपके लिए हीलिंग का काम करेगा. यह रचनात्मक समय आपके दिनभर की थकान को पूरी तरह मिटा देगा.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं.

(FAQs)

1. नए बिजनेस के लिए आज का दिन कैसा है?
   आज नए ग्राहकों से जुड़ने और नेटवर्क बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा दिन है. सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपके द्वारा बनाए गए कनेक्शन भविष्य में बहुत वैल्यूएबल साबित होंगे.

2. करियर में सुधार के लिए क्या करें?
   आज अपनी उन आदतों की लिस्ट बनाएं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रोक रही हैं. अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव की योजना बनाना आज आपको भविष्य में बड़ी तरक्की दिलाएगा.

3. आज तनाव मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
    आज के राशिफल के अनुसार, शाम को रचनात्मक कार्यों (जैसे संगीत, लेखन या कला) में समय बिताना आपके लिए सबसे अच्छा स्ट्रेस-बस्टर साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 22 Feb 2026 02:10 AM (IST)
