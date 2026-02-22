Mithun Rashifal 22 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (लाभ स्थान) में विराजमान हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपको अपने कार्यों के प्रति और अधिक कर्तव्यनिष्ठ बनने की प्रेरणा दे रही है. आज शुक्ल और सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आपके लिए तरक्की के नए द्वार खुलेंगे और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी उन्नतिदायक रहने वाला है. नया बिजनेस शुरू करने वालों को आज नया कस्टमर बेस बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा. किसी रेफरल या पुराने संपर्क के जरिए आपको ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं, जो भविष्य में लॉन्ग टर्म बिजनेस देंगे. हालांकि, सितारों की सलाह है कि किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें और फिलहाल कोई बहुत बड़ा जोखिम वाला काम हाथ में न लें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर आज आप आत्म-मंथन करेंगे. आप अपनी कार्यशैली और कुछ आदतों में बदलाव लाने के बारे में सोचेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको बेहतरीन नतीजे प्राप्त होंगे. आपका अनुशासन और समर्पण सहकर्मियों को प्रभावित करेगा. बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी में ऑफिस या घर के किसी कार्य में छोटी-मोटी गलती होने की आशंका है, इसलिए सचेत रहें.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक माहौल बेहद सुखद और आध्यात्मिक रहेगा. आज घर में किसी धार्मिक कार्य या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी से घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा. लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन आपके लिए यादगार हो सकता है; आपके पार्टनर (Lover) की ओर से आपको कोई स्पेशल गिफ्ट मिलने के योग हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) की राह पर चल रहे विद्यार्थियों के सामने आज कुछ ऑब्सटेकल (बाधाएं) आ सकती हैं. सिलेबस या एडमिशन से जुड़ी समस्याओं के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपकी मेहनत अंततः रंग जरूर लाएगी. हार न मानें और प्रयास जारी रखें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Lifestyle)

शाम का समय आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएगा. तनाव दूर करने के लिए हल्का संगीत सुनते हुए पेंटिंग करना या कुछ लिखना आपके लिए हीलिंग का काम करेगा. यह रचनात्मक समय आपके दिनभर की थकान को पूरी तरह मिटा देगा.

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

लाल (Red) भाग्यशाली अंक: 3

3 अशुभ अंक: 7

7 आज का उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गुड़ का भोग लगाएं.

(FAQs)

1. नए बिजनेस के लिए आज का दिन कैसा है?

आज नए ग्राहकों से जुड़ने और नेटवर्क बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा दिन है. सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपके द्वारा बनाए गए कनेक्शन भविष्य में बहुत वैल्यूएबल साबित होंगे.

2. करियर में सुधार के लिए क्या करें?

आज अपनी उन आदतों की लिस्ट बनाएं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रोक रही हैं. अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव की योजना बनाना आज आपको भविष्य में बड़ी तरक्की दिलाएगा.

3. आज तनाव मुक्त रहने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

आज के राशिफल के अनुसार, शाम को रचनात्मक कार्यों (जैसे संगीत, लेखन या कला) में समय बिताना आपके लिए सबसे अच्छा स्ट्रेस-बस्टर साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.