Aaj ka Mithun Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन समझदारी और सतर्कता से बड़े लाभ कमाने का है. नए टैरिफ (शुल्क) कानूनों का बारीकी से अध्ययन करना आज आपको किसी बड़ी कानूनी पेनल्टी या जुर्माने से बचाएगा और व्यापार में बचत के नए रास्ते दिखाएगा. जो व्यापारी अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज कागजी कार्रवाई और सरकारी अनुमति में बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे आगे का काम बेहद आसान हो जाएगा. विदेशी धरती पर कार्यरत या विदेशी व्यापार से जुड़े लोगों को आज अपनी सांस्कृतिक पहचान और विशिष्ट कार्यशैली के कारण कोई विशेष सम्मान या बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सफलताओं का जश्न मनाने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज शाम को अपने सहकर्मियों या करीबियों के साथ किसी बेहतरीन रेस्टोरेंट में पार्टी का प्लान बन सकता है, जहाँ आप अपनी पुरानी सफलताओं और अचीवमेंट्स का पूरे उत्साह के साथ जश्न मनाएंगे. ऑफिस का माहौल आपके अनुकूल बना रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बुधवार का दिन बेहतरीन रहेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) में आज आप अपनी गजब की 'फाइट बैक स्पिरिट' (लड़ने और जीतने के जज्बे) से सबको पीछे छोड़ देंगे, चाहे मुकाबला कितना भी कठिन या चुनौतीपूर्ण क्यों न हो. आपकी तार्किक क्षमता और जुझारूपन आपको बड़ी सफलता दिलाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक सुकून देने वाला रहेगा. संतान का करियर आज एक नई और सकारात्मक दिशा पकड़ेगा, जिससे माता-पिता के रूप में आपकी आर्थिक जिम्मेदारी काफी कम होगी. इसके सुखद परिणाम स्वरूप आप परिवार के साथ सुकून और शांति के बेहतरीन पल बिता पाएंगे. घर में आपसी सामंजस्य बहुत शानदार रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा मिश्रित रह सकता है. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से मन थोड़ा दुःखी, बेचैन या एकाग्रता की कमी महसूस कर सकता है, जिससे शुरुआती कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है. हालांकि, शाम होते-होते आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज मिथुन राशि के जातक मानसिक अशांति और बेचैनी को दूर करने के लिए भगवान गणेश को बेसन के मोदक का भोग लगाएं और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें. साथ ही उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

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