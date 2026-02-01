हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 2 February 2026: मिथुन राशि तरक्की और धन लाभ का योग, सेहत और चोट-चपेट में बरतें सावधानी!

Mithun Rashifal 2 February 2026: मिथुन राशि तरक्की और धन लाभ का योग, सेहत और चोट-चपेट में बरतें सावधानी!

Gemini Horoscope 2 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Feb 2026 03:30 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 2 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक समृद्धि और रिश्तों में मधुरता लेकर आया है. आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वितीय भाव (धन भाव) में गोचर कर रहे हैं, जो निवेश और पारिवारिक सुख के लिए अत्यंत शुभ संकेत है. आइए विस्तार से जानते हैं आपका आज का दिन कैसा रहेगा.

करियर और बिजनेस (Career & Business)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन सकारात्मक बदलावों वाला है. कार्यक्षेत्र में आपके कर्मचारियों का रवैया बहुत सहयोगात्मक रहेगा, जिससे काम की व्यवस्था में सुधार होगा. हालांकि, आपको अपनी उपस्थिति और एकाग्रता बनाए रखनी होगी; दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक नहीं है. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. यदि आप अपने मौजूदा प्रोजेक्ट पर पूरी मेहनत और ध्यान लगाते हैं, तो यह आपके प्रमोशन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है. अधिकारियों की नजर आपके काम पर है, इसलिए लापरवाही न बरतें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

चन्द्रमा के द्वितीय भाव में होने से आज 'धन वर्षा' के योग बन रहे हैं. यदि आप कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन श्रेष्ठ है. पुराने किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना है. बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

आज का दिन रिश्तों को सींचने का है. परिवार की महिलाओं का विशेष सम्मान करें; उन्हें उनकी पसंद का कोई उपहार देना घर के वातावरण को खुशहाल बना देगा. लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर से कुछ भी न छुपाएं. दिल की बात खुलकर कहने से आपसी विश्वास बढ़ेगा. शाम के समय किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थी, कलाकार और खेल जगत से जुड़े लोग आज अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी-जान लगा देंगे. आपकी मेहनत सही दिशा में है. बस अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें. प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. खान-पान पर नियंत्रण रखें और केवल मौसमी फल व सब्जियों का ही सेवन करें. बाहर के खाने से परहेज करें. आज वाहन चलाते समय या पैदल चलते समय सावधानी बरतें, क्योंकि छोटी-मोटी चोट या दुर्घटना के योग बन रहे हैं.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमान नीला)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 1 (आज इस अंक से परहेज करें)

उपाय (Upay)

आर्थिक लाभ और सुरक्षा के लिए आज पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सप्तधान्य) खिलाएं और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

(FAQs)

1. क्या आज नया व्यापार शुरू करना शुभ है?
    हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मजबूत है, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कार्यस्थल पर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करें.

2. आज के दिन किन बातों से बचना चाहिए?
    अंक 1 से जुड़े कार्यों और यात्रा के दौरान जल्दबाजी से बचें. साथ ही परिवार की महिलाओं के साथ वाद-विवाद न करें.

3. दुर्घटना से बचने के लिए क्या सावधानी रखें?
     वाहन सावधानी से चलाएं और नुकीली चीजों का प्रयोग करते समय ध्यान रखें. मौसमी असंतुलन से बचने के लिए खान-पान शुद्ध रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Feb 2026 03:30 PM (IST)
