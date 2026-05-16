Aaj ka Mithun Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का महान संयोग है. मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 11वें भाव (आय और लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. लक्ष्मी योग और सौभाग्य योग के प्रभाव से आज आपका पूरा फोकस अपने प्रॉफिट को बढ़ाने पर रहेगा, जिसमें आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "ग्लोबल पहचान" मिलने का है. लंबी दूरी की व्यापारिक यात्राएं आज आपके लिए न्यू मार्केट के द्वार खोलेंगी. विदेशों में अपना बिजनेस फैलाने का सपना आज सच हो सकता है, क्योंकि किसी मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) से आपको बड़े सहयोग का प्रस्ताव मिल सकता है. हालांकि, दोपहर बाद डिसीजन मेकिंग के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा. नए प्रोजेक्ट या एक्सपेंशन को लेकर मन में असमंजस हो सकता है; ऐसे में दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपने खुद के अनुभव पर भरोसा करें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी एफिशिएंसी शानदार रहेगी. आप अपने ऑफिस के काम को समय से पहले निपटाने में सफल रहेंगे. इसके चलते आपको वीकेंड पर अपने परिवार और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का भरपूर मौका मिलेगा. सामाजिक दायरे में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बेहद खुशियों भरा है. अविवाहित (Unmarried) लोगों के लिए आज विवाह के अत्यंत शुभ और प्रतिष्ठित प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे घर में मांगलिक कार्यों की चर्चा शुरू होगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक या उत्सव जैसे माहौल का आनंद उठाएंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला है. आपकी तार्किक क्षमता (Logical Ability) और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी, जिससे कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. विशेष टिप: आज से तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना शुरू करें, यह आपके स्वास्थ्य और एकाग्रता के लिए उत्तम रहेगा.

भाग्यशाली रंग: लाल (ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक)

लाल (ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: शनि जयंती पर शनि मंदिर में सरसों के तेल का दान करें और शाम को पीपल के पास दीपक जलाएं. पूर्व दिशा की यात्रा लाभदायक रहेगी.

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