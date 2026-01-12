हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Rashifal 13 January 2026: मिथुन राशि की किस्मत पलटी, पैसा-मान और प्यार तीनों में बड़ा उलटफेर

Gemini Rashifal 13 January 2026: मिथुन राशि की किस्मत पलटी, पैसा-मान और प्यार तीनों में बड़ा उलटफेर

Gemini Horoscope 13 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Jan 2026 10:59 PM (IST)
Mithun Rashifal 13 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पाँचवें भाव में है, जिससे दिन में अचानक मुलाकातें, नए मौके और सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आपके अंदर आत्मविश्वास और रचनात्मकता बनी रहेगी, जिससे कई काम आसानी से पूरे होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से आप हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. ज्यादा सोचने या तनाव लेने से बचें और थोड़ी देर वॉक या मेडिटेशन जरूर करें. इससे ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस के लिए दिन काफी अच्छा है. नए कस्टमर्स जुड़ने से आपकी बिक्री और मुनाफा दोनों बढ़ेंगे. फार्मेसी, मेडिकल और हेल्थ से जुड़े कारोबारियों को विशेष लाभ मिल सकता है. पुराने अटके ऑर्डर भी पूरे होने के योग बन रहे हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

नौकरी और करियर राशिफल
ऑफिस का माहौल काफी अच्छा रहेगा. काम में मन लगेगा और आपकी वर्क एफिशिएंसी सीनियर्स की नजर में आएगी. आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी और करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के संकेत हैं. टीम के साथ तालमेल भी अच्छा रहेगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होती दिख रही है. आय में बढ़ोतरी के योग हैं और खर्च भी नियंत्रण में रहेगा. आज आप किसी जरूरी चीज पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सभी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की जरूरत है, बातचीत से छोटी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी. किसी छोटे ट्रेवल की प्लानिंग भी बन सकती है, जिससे रिश्तों में और मिठास आएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
विद्यार्थियों को ओवरकॉन्फिडेंस से बचना होगा. टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. मन को भटकने न दें और नियमित अभ्यास पर ध्यान दें.

भाग्यशाली रंग और अंक
आज आपका शुभ रंग पिंक और शुभ अंक 4 है.

उपाय
आज हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास और सफलता बढ़ेगी.

Q1. क्या आज मिथुन राशि के लिए बिजनेस शुरू करना अच्छा रहेगा?
हां, नई योजना बनाने या लोन लेने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन पूरी रिसर्च जरूर करें.

Q2. क्या स्टूडेंट्स को कोई अच्छी खबर मिल सकती है?
जी हां, पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े प्रयासों में सफलता के योग हैं.

Q3. क्या आज यात्रा लाभदायक रहेगी?
ऑफिशियल और पर्सनल दोनों तरह की यात्राएं फायदेमंद और नए अवसर देने वाली होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 12 Jan 2026 10:59 PM (IST)
Horoscope Today Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026
