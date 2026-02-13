हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mithun Rashifal 13 February 2026: मिथुन राशि धन की होगी वर्षा, नौकरीपेशा जातकों के लिए सुनहरी सफलता का दिन

Aaj ka Mithun Rashifal 13 February 2026: मिथुन राशि धन की होगी वर्षा, नौकरीपेशा जातकों के लिए सुनहरी सफलता का दिन

Gemini Horoscope 13 February 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Feb 2026 02:20 AM (IST)
Mithun Rashifal 13 February 2026 in Hindi: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके सप्तम भाव (साझेदारी और जीवनसाथी का भाव) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की यह स्थिति आपके संबंधों में मजबूती और व्यापार में अप्रत्याशित लाभ का संकेत दे रही है.

आज का दिन आपके लिए तरक्की और खुशहाली का मेल है. चंद्रमा की शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी. बुधादित्य और लक्ष्मीनारायण योग के शुभ प्रभाव से आपके रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे. सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप एक चुंबकीय व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "लॉटरी" जैसा साबित हो सकता है.

  • मेटल बिजनेस: यदि आप धातु या मेटल के व्यापार से जुड़े हैं, तो आज धन की बरसात होने के प्रबल योग हैं. किसी बड़े और पुराने भुगतान (Payment) के आने से आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी.
  • इन्वेस्टमेंट: किसी बड़े निवेशक की नजर आपके स्टार्टअप या बिजनेस पर पड़ सकती है, जिससे भविष्य में बड़े निवेश के रास्ते खुलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी छवि एक भरोसेमंद और काबिल कर्मचारी के रूप में निखरेगी.

  • पदोन्नति के संकेत: सीनियर्स आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर आपको किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रोजेक्ट का हिस्सा बना सकते हैं.
  • नई नौकरी: बेरोजगार युवाओं के लिए आज का दिन उम्मीद की नई किरण लेकर आया है; किसी प्रतिष्ठित कंपनी से इंटरव्यू या जॉब ऑफर का कॉल आ सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज आप शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे.

  • स्किन और लुक: आपकी त्वचा में प्राकृतिक चमक रहेगी और आपका आकर्षण बढ़ेगा.
  • रूटीन: सुबह गुनगुने पानी में नींबू डालकर पिएं, इससे पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा. शाम को टहलने की आदत आपको मानसिक शांति और बेहतर नींद प्रदान करेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

रिश्तों के मामले में आज आप "सातवें आसमान" पर होंगे.

  • लव लाइफ: आपका पार्टनर आज आपके लिए कुछ बेहद खास सरप्राइज प्लान कर सकता है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों को अचानक मिलने का मौका मिल सकता है.
  • पारिवारिक सुख: घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. किसी प्रिय रिश्तेदार से मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर देगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education)

छात्रों के लिए आज का दिन अपनी स्किल्स को निखारने का है. एकाग्रता अच्छी रहेगी और जटिल विषयों को समझने में आसानी होगी.

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 5
  • अचूक उपाय: शाम के समय किसी मंदिर में दर्शन करें और जरूरतमंदों की मदद करें.

(FAQs)

1. मिथुन राशि वालों के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?
    आज का दिन निवेश के लिए बहुत शुभ है, खासकर मेटल सेक्टर में. बड़े निवेशकों का साथ मिलने की भी संभावना है.

2. आज संबंधों को बेहतर बनाने के लिए क्या करें?
    चंद्रमा सातवें भाव में है, इसलिए अपने जीवनसाथी या पार्टनर के साथ समय बिताएं और उनकी बातों को ध्यान से सुनें. यह आपके बंधन को और मजबूत करेगा.

3. आज स्वास्थ्य को बेहतर रखने का सबसे सरल तरीका क्या है?
    आज के लिए सुबह का नींबू-पानी और शाम की सैर आपके स्वास्थ्य और मानसिक ताजगी के लिए रामबाण साबित होगी.

Surya Gochar 2026: वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Feb 2026 02:20 AM (IST)
Daily Horoscope Gemini Horoscope Mithun Rashifal
Embed widget