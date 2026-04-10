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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 10 April 2026: सप्तम चंद्रमा से व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका

Aaj ka Mithun Rashifal 10 April 2026: सप्तम चंद्रमा से व्यापार में मिलेगी बड़ी सफलता, करियर में उत्पादकता बढ़ाने का सुनहरा मौका

Gemini Horoscope Today in Hindi: मिथुन राशिफल 10 अप्रैल 2026 सप्तम चंद्रमा व्यापार में दिलाएगा बड़ी डील और पुरानी उधारी. करियर में 20% बढ़ेगी उत्पादकता. जानें सटीक पंचांग, शुभ रंग,अंक और विशेष उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Apr 2026 02:10 AM (IST)
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  • व्यापार में लाभ, खासकर लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रुके क्लीयरेंस होंगे।
  • कार्यक्षेत्र में स्मार्ट बदलाव से उत्पादकता बढ़ेगी, AI मददगार साबित होगा।
  • रिश्तों में संवेदनशीलता, वाणी संयम आवश्यक, जीवनसाथी के करियर में तरक्की।
  • विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता चरम पर, स्वास्थ्य में गर्दन-कंधे दर्द से बचें।

Aaj Ka Rashifal 10 April 2026: मिथुन राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा का सप्तम भाव में होना व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है, विशेषकर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में. चंद्रमा की स्थिति जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद भी पैदा कर सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें.

शुक्रवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से मिथुन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है. आज चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (धनु राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शाम 06:04 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य के 'उत्तराषाढ़ा' नक्षत्र और 'शिव योग' का प्रभाव आपके व्यापारिक कौशल को धार देगा, लेकिन आपसी संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
सप्तम भाव का चंद्रमा इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉ मटेरियल के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए विशेष फलदायी है. आज आपके रुके हुए कस्टम क्लीयरेंस की फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आज इतना शानदार रहेगा कि आप पुराने कर्जों को चुकाने में सफल होंगे. 
पैतृक लाभ: एन्सेस्ट्रल बिजनेस (Ancestral Business) में पुरानी डूबी हुई उधारी आज अचानक वापस मिल सकती है. रॉ मटेरियल के बड़े सौदे आज आपको भविष्य के लिए बड़ी आर्थिक मजबूती प्रदान करेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में किए गए स्मार्ट बदलावों का समय अब आ गया है. आज अगर आप अपने कार्य करने के तरीके में थोड़ा भी बदलाव करते हैं, तो आपकी उत्पादकता (Productivity) में 20% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है. एआई (AI) टूल्स आज आपके लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सबसे बड़े मददगार साबित होंगे. 
क्वालिटी पर फोकस: भले ही काम का बोझ थोड़ा कम रहे, लेकिन आपके काम की क्वालिटी की सीनियर लेवल पर सराहना की जाएगी. समय पर पेमेंट आने से आपका आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)
चंद्रमा की स्थिति रिश्तों में संवेदनशीलता पैदा कर रही है. वैचारिक मतभेदों के कारण पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी तकरार हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. हालांकि, लाइफ पार्टनर के करियर में आज कोई बड़ी तरक्की होने की संभावना है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं और बात आगे बढ़ सकती है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)
बुध की राशि होने के कारण आपकी तार्किक क्षमता (Logical Ability) आज चरम पर होगी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन है. आपका सटीक लॉजिक आपको टॉपर्स की सूची में ला सकता है. प्रशासनिक सुधारों और नीतियों पर आपकी मजबूत पकड़ आपको भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करेगी.

स्वास्थ्य और फिटनेस (Health Rashifal)
शारीरिक थकान का असर गर्दन और कंधों पर दिख सकता है. आज आपको कंधों और गर्दन के ऊपरी हिस्से में दर्द या जकड़न महसूस हो सकती है. भारी वजन उठाने या जिम में अधिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से बचें. नियमित स्ट्रेचिंग और सही पॉश्चर पर ध्यान देना आपके लिए अनिवार्य है.

ज्योतिषीय विश्लेषण: राजनीति और सामाजिक प्रभाव
आज का ग्रह गोचर मिथुन राशि के उन जातकों के लिए बहुत शुभ है जो राजनीति या प्रशासन में हैं. किसी बड़ी रैली या सभा का सफल संचालन आपके राजनीतिक कद को बढ़ा देगा. आपकी रणनीतियां आज विरोधियों पर भारी पड़ेंगी और पार्टी के भीतर आपका सम्मान बढ़ेगा.

  • भाग्यशाली रंग: आसमानी नीला (Sky Blue) - यह आपके मन को शांत रखेगा.
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 9 (आज मंगल के अंक से परहेज करें)
  • विशेष उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें. किसी जरूरतमंद छात्र को पढ़ाई की सामग्री दान करना आपके भाग्य को जागृत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Apr 2026 02:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Gemini Horoscope Mithun Rashifal

Frequently Asked Questions

10 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का सप्तम भाव में होना व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ है, विशेषकर लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में. आज आपके रुके हुए कस्टम क्लीयरेंस की फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी.

मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी और करियर के लिहाज से आज का दिन कैसा है?

आज कार्यक्षेत्र में किए गए स्मार्ट बदलावों का समय आ गया है. एआई (AI) टूल्स आज आपके लिए सबसे बड़े मददगार साबित होंगे और उत्पादकता में बढ़ोतरी देखी जा सकती है.

10 अप्रैल 2026 को मिथुन राशि वालों के प्रेम और पारिवारिक जीवन के बारे में क्या भविष्यवाणी है?

चंद्रमा की स्थिति रिश्तों में संवेदनशीलता पैदा कर रही है. वैचारिक मतभेदों के कारण जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी तकरार हो सकती है, पर उनके करियर में तरक्की की संभावना है.

आज मिथुन राशि के छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या खास है?

बुध की राशि होने के कारण आपकी तार्किक क्षमता आज चरम पर होगी. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन है और आपका सटीक लॉजिक आपको टॉपर्स की सूची में ला सकता है.

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