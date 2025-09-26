हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Saptahik Rashifal 2025: ये सप्ताह मिश्रित परिणामों से भरा! परिवार में अशांति, पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल

Aries Weekly Horoscope 2025: मेष राशि के लिए 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2025 का सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. परिवार में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. पढ़ें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 02:32 PM (IST)
Mesh Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: मेष साप्ताहिक राशिफल के अनुसार ये हफ्ता मिश्रित फलदायक रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में निजी और पारिवारिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं. आर्थिक और मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चीजों का प्रबंधन शुरू से करके चलना उचित रहेगा.

छोटे-छोटे कार्य पूरे करने में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, और सोचे हुए कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं.

व्यवसाय और धन लाभ

यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहना आवश्यक है. वे आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं या अपमानित करने की कोशिश कर सकते हैं. सीनियर और शुभचिंतकों से मनचाहा सहयोग न मिलने पर मन खिन्न रहेगा. व्यापार और निवेश के मामले योजना बनाकर ही आगे बढ़ाएं.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में संतान या युवा सदस्य से जुड़ी चिंता उत्पन्न हो सकती है. भाई-बहनों के साथ वाद-विवाद होने की संभावना है, लेकिन घर के वरिष्ठ सदस्य की मदद से सप्ताह के उत्तरार्ध तक रिश्ते सामान्य होंगे. धार्मिक कार्यों और परिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ तालमेल में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं. अपेक्षाएँ अधिक रहने से मन खिन्न रहेगा. हालांकि संवाद और समझ से समस्याएँ हल होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और चिंता से बचें. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक है. हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद फायदेमंद रहेगा.

उपाय

बजरंग बाण का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर परिवार और कार्यक्षेत्र में सावधानी रखें, धन और स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

प्र.2 कार्यक्षेत्र में किन बातों पर सतर्क रहें?
उत्तर विरोधियों की साजिश और सहयोग की कमी से सतर्क रहें.

प्र.3 प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ तालमेल में छोटी कठिनाइयाँ आ सकती हैं.

प्र.4 स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
उत्तर मानसिक तनाव से बचें, संतुलित खान-पान और व्यायाम अपनाएं.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर बजरंग बाण का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 02:00 PM (IST)
Aries Weekly Horoscope Saptahik Rashifal Aries Weekly Horoscope
