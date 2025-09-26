Mesh Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: मेष साप्ताहिक राशिफल के अनुसार ये हफ्ता मिश्रित फलदायक रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में निजी और पारिवारिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं. आर्थिक और मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चीजों का प्रबंधन शुरू से करके चलना उचित रहेगा.

छोटे-छोटे कार्य पूरे करने में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है, और सोचे हुए कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं.

व्यवसाय और धन लाभ

यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहना आवश्यक है. वे आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं या अपमानित करने की कोशिश कर सकते हैं. सीनियर और शुभचिंतकों से मनचाहा सहयोग न मिलने पर मन खिन्न रहेगा. व्यापार और निवेश के मामले योजना बनाकर ही आगे बढ़ाएं.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में संतान या युवा सदस्य से जुड़ी चिंता उत्पन्न हो सकती है. भाई-बहनों के साथ वाद-विवाद होने की संभावना है, लेकिन घर के वरिष्ठ सदस्य की मदद से सप्ताह के उत्तरार्ध तक रिश्ते सामान्य होंगे. धार्मिक कार्यों और परिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहना लाभकारी रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ तालमेल में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं. अपेक्षाएँ अधिक रहने से मन खिन्न रहेगा. हालांकि संवाद और समझ से समस्याएँ हल होंगी.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और चिंता से बचें. संतुलित खान-पान और नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक है. हल्का व्यायाम और पर्याप्त नींद फायदेमंद रहेगा.

उपाय

बजरंग बाण का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.