धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 2 अक्टूबर 2026: पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नौकरी में शानदार परिणाम, भूमि सौदों में बड़ी डील

आज का मेष राशिफल 2 अक्टूबर 2026: पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नौकरी में शानदार परिणाम, भूमि सौदों में बड़ी डील

आज का मेष राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा, लक्ष्मीनारायण व पारिजात योग से नौकरी में शानदार परिणाम, भूमि सौदे में बड़ी डील! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 02 Oct 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व पैतृक विचार स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (तीसरे भाव) में प्रवेश करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन के पूर्वार्ध में आर्थिक स्थिति में थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, किंतु शुभ योगों के प्रभाव से स्थितियां शीघ्र संभलेंगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का कन्या राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से बंपर सेल्स ग्रोथ, ऑफिस में बढ़ेगा रुतबा
आज का कन्या राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से बंपर सेल्स ग्रोथ, ऑफिस में बढ़ेगा रुतबा
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, विदेशी कंपनियों से बड़े ऑफर, संतान से गुड न्यूज
आज का सिंह राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, विदेशी कंपनियों से बड़े ऑफर, संतान से गुड न्यूज
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम के अनेक स्रोत, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नए अनुबंध, पैतृक व्यापार में बंपर ग्रोथ
आज का कर्क राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम के अनेक स्रोत, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नए अनुबंध, पैतृक व्यापार में बंपर ग्रोथ
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वर्कप्लेस पर विरोधियों से रहें अलर्ट
आज का मिथुन राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वर्कप्लेस पर विरोधियों से रहें अलर्ट

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि, स्टॉक प्रबंधन और भूमि संबंधी महत्वपूर्ण डील्स का रहेगा.

ग्राहकों की संतुष्टि व स्टॉक मेंटेनेंस: बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाने की मजबूत स्थितियां बनेंगी. इसके लिए कारोबारियों को अपने ग्राहकों को पूरी तरह संतुष्ट करने के साथ-साथ दुकान या फर्म में माल के स्टॉक को सही तरीके से मेंटेन रखने पर ध्यान देना होगा.

भूमि खरीद-फरोख्त में बड़ी डील: व्यवसाय के विस्तार हेतु भूमि, दुकान या प्लॉट की खरीद-फरोख्त से जुड़े कार्यों में आज कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है. किसी अनुभवी व वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी.

पब्लिक सपोर्ट व नेटवर्क विस्तार: राजनीति और सामाजिक सेवा से जुड़े जातकों के संपर्कों का दायरा (Network) बढ़ेगा और उनकी सामाजिक गतिविधियों को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग के लाभ, सुकून भरा माहौल और मार्केटिंग में टारगेट पूरा करने का रहेगा.

पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से शानदार परिणाम: शुभ पारिजात और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को अपने आधिकारिक कार्यों का अत्यंत सकारात्मक व बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा.

वर्कस्पेस पर सुकून: ऑफिस में काम का दबाव कम रहने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा. यह समय वर्कस्पेस पर शांतिपूर्वक काम करने और हर परिस्थिति का सकारात्मकता से सामना करने का है.

मार्केटिंग वालों के लिए स्वर्णिम अवसर: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मियों के लिए यह समय अपने तय टारगेट्स को अचीव करने का है; अपनी पूरी ऊर्जा और जी-जान लगा दें, सफलता अवश्य मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक जुड़ाव और परिजनों की देखभाल का रहेगा.

सामान्य व सुखद दांपत्य: वैवाहिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण बना रहेगा. पति-पत्नी के बीच आवश्यक तालमेल बना रहेगा.

परिजनों का ख्याल: आज आप परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों और सुख-सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना चाहेंगे, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता में रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन सीखने और खुद को शारीरिक रूप से निखारने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने कोच से नई-नई तकनीकें और खेल की बारीकियां सीखने को मिलेंगी. दूसरों की शानदार फिटनेस देखकर मन में थोड़ी प्रतिस्पर्धात्मक भावना आ सकती है, जो अंततः आपको खुद को फिट बनाने और कठिन अभ्यास के लिए प्रेरित करेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वितीय भाव के चंद्रमा के कारण आपकी सेहत स्थिर और संतोषजनक बनी रहेगी. नियमित रूप से शुद्ध जल पिएं और खान-पान में सात्विक संतुलन बनाए रखें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की आराधना करें और उन्हें सफेद पुष्प, मिश्री व मखाने की खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या भोजन दान करें; इससे 2nd हाउस के चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव शांत होंगे, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नौकरी में उन्नति मिलेगी और भूमि सौदों में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Aries Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का कन्या राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से बंपर सेल्स ग्रोथ, ऑफिस में बढ़ेगा रुतबा
आज का कन्या राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से चमकेगा भाग्य, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से बंपर सेल्स ग्रोथ, ऑफिस में बढ़ेगा रुतबा
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, विदेशी कंपनियों से बड़े ऑफर, संतान से गुड न्यूज
आज का सिंह राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से जनता से जुड़े कार्यों में लाभ, विदेशी कंपनियों से बड़े ऑफर, संतान से गुड न्यूज
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम के अनेक स्रोत, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नए अनुबंध, पैतृक व्यापार में बंपर ग्रोथ
आज का कर्क राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम के अनेक स्रोत, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नए अनुबंध, पैतृक व्यापार में बंपर ग्रोथ
राशिफल
आज का मिथुन राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वर्कप्लेस पर विरोधियों से रहें अलर्ट
आज का मिथुन राशिफल 2 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से कानूनी मामलों में सतर्कता, वर्कप्लेस पर विरोधियों से रहें अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी
फ्लाईदुबई विमान के हीरो स्मित मच्छार की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट, भारतीय दूतावास ने दी जानकारी
बिहार
JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?
JDU-अनंत सिंह में भिड़ंत करवाकर PK पहुंचे दरभंगा, अनुज सिंह की रैली से क्यों रहे गायब?
क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख
2027 ODI वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का शेड्यूल, नोट कर लीजिए सभी मैचों की तारीख
बॉलीवुड
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
'बॉक्स ऑफिस पर रूल करेगी', 'दृश्यम 3' का आया फर्स्ट रिव्यू, जानें कैसी है अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अभिजीत दीपके का बड़ा ऐलान, 'जंतर-मंतर पर बैठेंगे और...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
UP: ओपी राजभर-अखिलेश के बीच तू-तू-मैं-मैं, नथवानी, रामगोपाल, INDIA पर भिड़े दोनों नेता
धर्म
गांधीजी के आश्रम में खाने से सामान रखने तक के नियम, क्यों जरूरी थे 11 व्रत?
गांधीजी के आश्रम में 11 व्रत क्यों जरूरी थे? खाने से सामान रखने तक के थे नियम
इंडिया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
फ्लाईदुबई घटना के बाद कैसे एक्शन में आया इजरायल और भेजे फाइटर जेट..., राजदूत ने बताया
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget