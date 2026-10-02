Mesh Rashifal Today: 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार (लाल बहादुर शास्त्री एवं महात्मा गांधी जयंती) के दिन सुबह 10:16 तक आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज दोपहर 03:40 तक वृषभ राशि में, यानी आपकी राशि से दूसरे भाव (द्वितीय भाव यानी धन, वाणी, कुटुंब, संचित पूंजी व पैतृक विचार स्थान) में रहेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि (तीसरे भाव) में प्रवेश करेंगे. दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से दिन के पूर्वार्ध में आर्थिक स्थिति में थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, किंतु शुभ योगों के प्रभाव से स्थितियां शीघ्र संभलेंगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय श्रेष्ठ हैं, सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए ग्राहकों की संतुष्टि, स्टॉक प्रबंधन और भूमि संबंधी महत्वपूर्ण डील्स का रहेगा.

ग्राहकों की संतुष्टि व स्टॉक मेंटेनेंस: बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाने की मजबूत स्थितियां बनेंगी. इसके लिए कारोबारियों को अपने ग्राहकों को पूरी तरह संतुष्ट करने के साथ-साथ दुकान या फर्म में माल के स्टॉक को सही तरीके से मेंटेन रखने पर ध्यान देना होगा.

भूमि खरीद-फरोख्त में बड़ी डील: व्यवसाय के विस्तार हेतु भूमि, दुकान या प्लॉट की खरीद-फरोख्त से जुड़े कार्यों में आज कोई बड़ी और महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है. किसी अनुभवी व वरिष्ठ व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होगी.

पब्लिक सपोर्ट व नेटवर्क विस्तार: राजनीति और सामाजिक सेवा से जुड़े जातकों के संपर्कों का दायरा (Network) बढ़ेगा और उनकी सामाजिक गतिविधियों को जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त होगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग के लाभ, सुकून भरा माहौल और मार्केटिंग में टारगेट पूरा करने का रहेगा.

पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से शानदार परिणाम: शुभ पारिजात और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों को अपने आधिकारिक कार्यों का अत्यंत सकारात्मक व बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा.

वर्कस्पेस पर सुकून: ऑफिस में काम का दबाव कम रहने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा. यह समय वर्कस्पेस पर शांतिपूर्वक काम करने और हर परिस्थिति का सकारात्मकता से सामना करने का है.

मार्केटिंग वालों के लिए स्वर्णिम अवसर: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े कर्मियों के लिए यह समय अपने तय टारगेट्स को अचीव करने का है; अपनी पूरी ऊर्जा और जी-जान लगा दें, सफलता अवश्य मिलेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन भावनात्मक जुड़ाव और परिजनों की देखभाल का रहेगा.

सामान्य व सुखद दांपत्य: वैवाहिक जीवन सामान्य और शांतिपूर्ण बना रहेगा. पति-पत्नी के बीच आवश्यक तालमेल बना रहेगा.

परिजनों का ख्याल: आज आप परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतों और सुख-सुविधाओं का विशेष ध्यान रखना चाहेंगे, जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्राथमिकता में रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन सीखने और खुद को शारीरिक रूप से निखारने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपने कोच से नई-नई तकनीकें और खेल की बारीकियां सीखने को मिलेंगी. दूसरों की शानदार फिटनेस देखकर मन में थोड़ी प्रतिस्पर्धात्मक भावना आ सकती है, जो अंततः आपको खुद को फिट बनाने और कठिन अभ्यास के लिए प्रेरित करेगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, द्वितीय भाव के चंद्रमा के कारण आपकी सेहत स्थिर और संतोषजनक बनी रहेगी. नियमित रूप से शुद्ध जल पिएं और खान-पान में सात्विक संतुलन बनाए रखें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 9

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: शुक्रवार और आश्विन कृष्ण पक्ष के पावन अवसर पर माता महालक्ष्मी और भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी की आराधना करें और उन्हें सफेद पुष्प, मिश्री व मखाने की खीर का भोग लगाएं. इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें.

पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या या निर्धन व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या भोजन दान करें; इससे 2nd हाउस के चंद्रमा से आर्थिक उतार-चढ़ाव शांत होंगे, पारिजात व लक्ष्मीनारायण योग से नौकरी में उन्नति मिलेगी और भूमि सौदों में सफलता प्राप्त होगी.

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