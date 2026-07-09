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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 9 July 2026: नई जिम्मेदारियों के साथ खुलेगी सफलता की राह, व्यापार और करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

Aaj ka Mesh Rashifal 9 July 2026: नई जिम्मेदारियों के साथ खुलेगी सफलता की राह, व्यापार और करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

Aries Horoscope: क्या 9 जुलाई 2026 को मेष राशि वालों को करियर में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, क्या बिजनेस में नए अवसर और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे? जानें प्रेम, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान और उत्साहित महसूस करेंगे. यदि पिछले कुछ दिनों से तनाव या थकान महसूस कर रहे थे, तो उसमें राहत मिल सकती है. संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेंगे. बाहर का भोजन सीमित मात्रा में करें और दिनचर्या का पालन करें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहने वाला है. डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और सोशल मीडिया पर किया गया प्रयास अच्छे परिणाम देगा. इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े लोगों को नई डील मिलने की संभावना है. पुराने मित्र के साथ शुरू किया गया नया वेंचर भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है. इंपोर्ट से जुड़े कारोबारियों को नीतिगत राहत का लाभ मिलेगा. फ्रेंचाइजी मॉडल या बिजनेस विस्तार की योजना आगे बढ़ सकती है और नए ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी रचनात्मक सोच और मेहनत वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का अवसर मिल सकता है. प्रमोशन या नई भूमिका मिलने की संभावना भी बनी रहेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल शानदार रहेगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए इंटरव्यू या जॉब ऑफर से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. कला, मीडिया, संगीत और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर में किसी शुभ समाचार या नए सदस्य के आने की सूचना से खुशी का माहौल बनेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ेगी. परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार से आय बढ़ने के संकेत हैं और पुराने निवेश भी अच्छा लाभ दे सकते हैं. यदि किसी नई योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत बढ़ेगी. भविष्य के लिए बनाई गई आर्थिक योजनाएं सफल हो सकती हैं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत का अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. नई स्किल सीखने, ऑनलाइन कोर्स शुरू करने या किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए समय अनुकूल है. शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित अभ्यास सफलता की राह आसान बनाएगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 7
भाग्यशाली रंग: ब्लू.
अशुभ अंक: 1.
उपाय:
आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या सफेद मिठाई का दान करें. इससे कार्यों में सफलता, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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