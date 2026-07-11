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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 11 July 2026: मिथुन राशि वाले कानूनी मामलों में रहें सतर्क, नौकरी और बिजनेस में आ सकती है बड़ी रुकावट

Aaj Ka Mithun Rashifal 11 July 2026: मिथुन राशि वाले कानूनी मामलों में रहें सतर्क, नौकरी और बिजनेस में आ सकती है बड़ी रुकावट

Gemini Horoscope 11 July 2026: आज मिथुन राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में मिलेगी कड़ी चुनौती, बढ़ सकते हैं कानूनी मामले. जानें आज का पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 11 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. आज सुबह 11:04 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति के अनुसार आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग, गण्ड योग और सर्वामृत योग का प्रभाव रहेगा.

आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और आज चंद्रमा 12वें भाव (द्वादशी भाव) में गोचर कर रहे हैं, इसलिए मिथुन राशि के जातकों को आज हर क्षेत्र में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है. शुभ कार्यों या किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी चुनौतियां लेकर आ सकता है. ग्रह गोचर आपके अनुकूल न होने के कारण कस्टम ड्यूटी में अचानक बदलाव आपके एक्सपोर्ट बिजनेस को प्रभावित या ठप कर सकता है. इसके अलावा, रॉ मटेरियल (कच्चे माल) की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने से आपके बिजनेस का बजट बिगड़ सकता है. आज मार्केट में आपकी क्रेडिट लिमिट घटने की भी आशंका है, जिसके कारण नया माल उठाने में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. वित्तीय मामलों में आज कोई भी बड़ा रिस्क लेने से पूरी तरह बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज कार्यक्षेत्र (Workspace) पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं. ऑफिस में किसी सहकर्मी (Coworker) के साथ आपकी पुरानी रंजिश या विवाद फिर से उभर सकता है, जिससे वर्कप्लेस का माहौल काफी तनावपूर्ण हो जाएगा. आज आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो आपकी स्किल्स या कार्यक्षेत्र से बाहर हो, जिससे असफलता मिलने का डर रहेगा. इसके अलावा, नौकरीपेशा लोगों को आज अचानक सैलरी कट या इंसेंटिव रुकने जैसी कोई अप्रिय खबर मिल सकती है, जिससे आपका मन परेशान रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. जो लोग कला, लेखन या रचनात्मक क्षेत्र (Artists) से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि आज आपकी इमेजिनेशन पावर (कल्पना शक्ति) उतनी प्रभावी नहीं रहेगी. स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई महसूस हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. पिता या बड़े भाई के साथ आपके वैचारिक मतभेद इतने अधिक बढ़ सकते हैं कि बात बहुत आगे तक पहुंच सकती है. ऐसे में अपनी वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी विवाद को शांति से सुलझाने का प्रयास करें. राजनीति से जुड़े लोगों (Politicians) के लिए भी आज का दिन परेशानियां खड़ी कर सकता है, पार्टी के भीतर आपके खिलाफ कोई एक्शन या अनुशासनात्मक कार्रवाई होने की संभावना है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

चंद्रमा के 12वें भाव में होने से आज आपको मानसिक तनाव और डिप्रेशन (Depression) जैसी स्थिति महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र पर अत्यधिक वर्क लोड आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा. आज के दिन अकेले रहने से बचें और अपने करीबियों से बातचीत करते रहें. अनैतिक या गैर-कानूनी कार्यों से पूरी तरह दूर रहें, अन्यथा आप किसी बड़ी लीगल कॉम्प्लिकेशन (कानूनी समस्या) में फंस सकते हैं.

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)
  • भाग्यशाली अंक: 6
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के सामने चौमुखी दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना और सुंदरकांड का पाठ करना आपके संकटों को कम करेगा.

FAQs 

Q1. 11 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को बिजनेस में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. आज मार्केट में क्रेडिट लिमिट घटने और रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के योग हैं, इसलिए नया माल खरीदने या कोई भी बड़ा निवेश करने से आज पूरी तरह बचें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र पर क्या चुनौतियां मिल सकती हैं?
Ans. वर्कप्लेस पर को-वर्कर के साथ पुराना विवाद दोबारा शुरू हो सकता है और आपकी स्किल्स से बाहर का काम मिलने के कारण काम में रुकावटें आ सकती हैं.

Q3. मानसिक तनाव और कानूनी दिक्कतों से बचने के लिए आज क्या करें?
Ans. किसी भी अनैतिक कार्य से दूर रहें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और अकेले समय बिताने के बजाय परिवार या दोस्तों के साथ बातचीत करें ताकि डिप्रेशन से बचे रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Jul 2026 03:10 AM (IST)
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