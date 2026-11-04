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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 4 November 2026: 5वें चंद्रमा से संतान को सफलता, बिजनेस टूर व लोन अप्रूवल से लाभ

Aaj Ka Mesh Rashifal 4 November 2026: 5वें चंद्रमा से संतान को सफलता, बिजनेस टूर व लोन अप्रूवल से लाभ

Aaj Ka Mesh Rashifal 4 November 2026: मेष राशि का दैनिक राशिफल! पंचम चंद्रमा व शुभ योगों का प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में उछाल, जॉब में अप्रत्याशित लाभ व अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 04 Nov 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव यानी 5th हाउस (संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, उच्च शिक्षा व आकस्मिक लाभ) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से संतान पक्ष को कला व रचनात्मकता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल होगी. 

लेकिन, सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य के मोर्चे पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, ताकि अधिक काम के दबाव में दिनचर्या अस्त-व्यस्त न हो.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)
दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग और मालव्य योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Travel)
बिजनेस टूर सफल, लोन अप्रूवल को मिलेगी गति: कारोबारी दृष्टिकोण से आज दिन की शुरुआत किसी जरूरी व्यावसायिक यात्रा और सामाजिक गतिविधियों के साथ हो सकती है. फेस्टिव सीजन के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल से जुड़े व्यापारियों के लिए यात्रा बेहद फायदेमंद साबित होगी. लंबे समय से अटकी लोन अप्रूवल की फाइल अब फाइनल स्टेज से आगे बढ़ जाएगी, जिससे पूंजी की किल्लत दूर होगी.

विदेशी व्यापार से जबरदस्त मुनाफा: जो कारोबारी मल्टीनेशनल या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं या विदेशी सामान की डीलिंग में हैं, उन्हें आज शानदार मार्जिन मिलने के संकेत हैं. कारोबार के विस्तार को लेकर बनाई जा रही नई योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)
शुभ योगों से अप्रत्याशित तरक्की, दूर होगी बेरोजगारी: कुंडली में ब्रह्म और ऐन्द्र योग का संयोग बनने से नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ व सराहना मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं, उनके प्रयास आज सफल सिद्ध होंगे. किसी उलझे हुए मामले में वरिष्ठों या अनुभवी बुजुर्गों का मार्गदर्शन मील का पत्थर साबित होगा और बड़ी से बड़ी समस्या सहजता से सुलझ जाएगी.

विरोधी होंगे पस्त, लेकिन वर्कलोड से बचें: अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से दफ्तर में आपके विरोधी व गुप्त शत्रु परास्त होंगे, फिर भी अति-उत्साह में अपनी सतर्कता कम न होने दें. वहीं, फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों पर काम का दबाव बहुत अधिक रहेगा, जिसे समय रहते संतुलित करना जरूरी है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)
घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च, कला-मनोरंजन में रुचि: पारिवारिक माहौल उत्साहवर्धक रहेगा. घर में सुख-साधनों और विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है. परिजनों के साथ फिल्म देखने, संगीत सुनने या हल्के-फुल्के मनोरंजन में समय बीतेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

खिलाड़ियों को थकान का अलर्ट, स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मार्केटिंग और भागदौड़ वाले कार्य से जुड़े जातकों को अत्यधिक कार्यभार के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. वहीं, स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को ट्रैक या फील्ड पर जल्दी थकान घेर सकती है; पर्याप्त हाइड्रेशन बनाए रखें और खानपान में लापरवाही न बरतें.

लकी कलर: रेड (लाल)
लकी नंबर: 1
अनलकी नंबर: 3

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और पंचम भाव पर ग्रहण दोष के प्रभाव को दूर करने हेतु प्रातः काल भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध व गंगाजल से अभिषेक कर 'महामृत्युंजय मंत्र' का स्मरण करें. 

गाय को हरा चारा या हरी मूंग की दाल खिलाएं तथा किसी जरूरतमंद को मौसमी फल का दान दें. इस उपाय से कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी, संतान को उन्नति मिलेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Nov 2026 03:00 AM (IST)
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