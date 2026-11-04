Aaj Ka Mesh Rashifal 4 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव यानी 5th हाउस (संतान, बुद्धि, रचनात्मकता, उच्च शिक्षा व आकस्मिक लाभ) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से संतान पक्ष को कला व रचनात्मकता के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल होगी.

लेकिन, सिंह राशि में चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के चलते कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य के मोर्चे पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी, ताकि अधिक काम के दबाव में दिनचर्या अस्त-व्यस्त न हो.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 4 November 2026)

दिनांक: 4 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सुबह 11:04 बजे तक, तत्पश्चात एकादशी तिथि

नक्षत्र: पूरे दिन-रात पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, ब्रह्म योग, ऐन्द्र योग और मालव्य योग

अशुभ योग: चंद्रमा सिंह राशि में केतु के साथ युति में रहने से चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष प्रभावी रहेगा

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात सिंह राशि (आपकी राशि से 5वें भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सांध्य काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे या जोखिम भरे कार्य शुरू करने से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय लाभ (Business & Travel)

बिजनेस टूर सफल, लोन अप्रूवल को मिलेगी गति: कारोबारी दृष्टिकोण से आज दिन की शुरुआत किसी जरूरी व्यावसायिक यात्रा और सामाजिक गतिविधियों के साथ हो सकती है. फेस्टिव सीजन के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिकल से जुड़े व्यापारियों के लिए यात्रा बेहद फायदेमंद साबित होगी. लंबे समय से अटकी लोन अप्रूवल की फाइल अब फाइनल स्टेज से आगे बढ़ जाएगी, जिससे पूंजी की किल्लत दूर होगी.

विदेशी व्यापार से जबरदस्त मुनाफा: जो कारोबारी मल्टीनेशनल या विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं या विदेशी सामान की डीलिंग में हैं, उन्हें आज शानदार मार्जिन मिलने के संकेत हैं. कारोबार के विस्तार को लेकर बनाई जा रही नई योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी.

करियर और नौकरी (Career & Job)

शुभ योगों से अप्रत्याशित तरक्की, दूर होगी बेरोजगारी: कुंडली में ब्रह्म और ऐन्द्र योग का संयोग बनने से नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में अप्रत्याशित लाभ व सराहना मिल सकती है. जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं, उनके प्रयास आज सफल सिद्ध होंगे. किसी उलझे हुए मामले में वरिष्ठों या अनुभवी बुजुर्गों का मार्गदर्शन मील का पत्थर साबित होगा और बड़ी से बड़ी समस्या सहजता से सुलझ जाएगी.

विरोधी होंगे पस्त, लेकिन वर्कलोड से बचें: अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से दफ्तर में आपके विरोधी व गुप्त शत्रु परास्त होंगे, फिर भी अति-उत्साह में अपनी सतर्कता कम न होने दें. वहीं, फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े कर्मचारियों पर काम का दबाव बहुत अधिक रहेगा, जिसे समय रहते संतुलित करना जरूरी है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च, कला-मनोरंजन में रुचि: पारिवारिक माहौल उत्साहवर्धक रहेगा. घर में सुख-साधनों और विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है. परिजनों के साथ फिल्म देखने, संगीत सुनने या हल्के-फुल्के मनोरंजन में समय बीतेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

खिलाड़ियों को थकान का अलर्ट, स्वास्थ्य का रखें ध्यान: मार्केटिंग और भागदौड़ वाले कार्य से जुड़े जातकों को अत्यधिक कार्यभार के कारण शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है. वहीं, स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को ट्रैक या फील्ड पर जल्दी थकान घेर सकती है; पर्याप्त हाइड्रेशन बनाए रखें और खानपान में लापरवाही न बरतें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

बुधवार विशेष अचूक उपाय: बुधवार और पंचम भाव पर ग्रहण दोष के प्रभाव को दूर करने हेतु प्रातः काल भगवान गणेश को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही भगवान शिव का कच्चे दूध व गंगाजल से अभिषेक कर 'महामृत्युंजय मंत्र' का स्मरण करें.

गाय को हरा चारा या हरी मूंग की दाल खिलाएं तथा किसी जरूरतमंद को मौसमी फल का दान दें. इस उपाय से कार्यक्षेत्र में आ रही रुकावटें समाप्त होंगी, संतान को उन्नति मिलेगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.

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