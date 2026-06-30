Mesh Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके भाग्य को बल देने और करियर में नए अवसरों की राह खोलने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन धनु राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन एक नई राहत और बड़ी सफलता लेकर आया है. ब्रह्म योग बनने से बिजनेसमैन को आज भाग्य का ऐसा सकारात्मक स्ट्रोक (सहयोग) मिलेगा जो आपको बाजार में अन्य प्रतिद्वंद्वियों से बहुत आगे रखेगा. मार्केट की बदलती चाल आज आपके पुराने घाटे को बड़े मुनाफे में बदलने वाली साबित होगी, जिससे बिजनेसमैन काफी राहत महसूस करेंगे. जो जातक अपने पुराने बिजनेस के साथ-साथ कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट (नया व्यापार शुरू) करना चाहते हैं, उन्हें बेहतर मार्केटिंग, सोशल और टेक्निकल टीम को हायर (काम पर रखना) करना चाहिए, यह टीम आपके काम को नई दिशा देगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुधार और मजबूती दर्शा रहा है. पुराने रुके हुए धन की वापसी और व्यापार में हुए आकस्मिक लाभ से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. नई टीम और तकनीक पर किया गया खर्च भविष्य में आपके लिए बड़े धन लाभ के मार्ग खोलेगा. निवेश के लिहाज से आज का दिन आपके फेवर में रहने वाला है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर बॉस के द्वारा दिए गए सभी कठिन उद्देश्यों और टारगेट्स की पूर्ति करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिस कारण दफ्तर में आपकी सर्वत्र प्रशंसा होगी. आज आपको अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ अच्छे तालमेल के साथ अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए; उनके साथ अच्छे संबंध होने से आपको कठिन प्रोजेक्ट्स पर काम करने में बड़ी मदद मिलेगी. हालांकि, करियर को लेकर मन में कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन इस समय चिंता करने के बजाय अधिक परिश्रम की जरूरत है, इसलिए जमकर मेहनत करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा अलर्ट (सतर्क) रहने का संकेत दे रहा है. बाजार या आपके कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपका अपना बनकर और झूठ बोलते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. अपनी पढ़ाई और अभ्यास पर पूरा फोकस बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सुकून भरा रहने वाला है. आज चंद्रमा के नौवें भाव में होने से किसी जरूरतमंद की हेल्प (मदद) करने से आपका भाग्य तेजी से चमकेगा. यह दिन अभिभावकों (पेरेंट्स) के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है, क्योंकि संतान की ओर से पिछले कुछ समय से चल रही बड़ी चिंता अब पूरी तरह कम होने के योग हैं. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों (पॉलिटिशियन) की आज कोई दबी हुई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को बेहद फिट, तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे. संतान की चिंता दूर होने और बॉस से मिली सराहना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखेगी. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Purple (बैंगनी)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके बाएं पैर का सिंदूर मस्तक पर लगाएं. इसके साथ ही हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को दोगुना मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

