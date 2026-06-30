हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 30 June 2026: ब्रह्म योग और भाग्य के साथ से मिलेगा पुराना डूबा मुनाफा, चमकेगा व्यापार

Mesh Rashifal 30 June 2026: ब्रह्म योग और भाग्य के साथ से मिलेगा पुराना डूबा मुनाफा, चमकेगा व्यापार

Aries Horoscope: क्या मेष राशि वालों का आज किसी की मदद करने से चमकेगा भाग्य और व्यापार में होगा पुराना घाटा पूरा? जानिए 30 जून 2026 को अपनी नौकरी, ब्रह्म योग के लाभ व लव लाइफ के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 30 Jun 2026 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके भाग्य को बल देने और करियर में नए अवसरों की राह खोलने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन धनु राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन एक नई राहत और बड़ी सफलता लेकर आया है. ब्रह्म योग बनने से बिजनेसमैन को आज भाग्य का ऐसा सकारात्मक स्ट्रोक (सहयोग) मिलेगा जो आपको बाजार में अन्य प्रतिद्वंद्वियों से बहुत आगे रखेगा. मार्केट की बदलती चाल आज आपके पुराने घाटे को बड़े मुनाफे में बदलने वाली साबित होगी, जिससे बिजनेसमैन काफी राहत महसूस करेंगे. जो जातक अपने पुराने बिजनेस के साथ-साथ कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट (नया व्यापार शुरू) करना चाहते हैं, उन्हें बेहतर मार्केटिंग, सोशल और टेक्निकल टीम को हायर (काम पर रखना) करना चाहिए, यह टीम आपके काम को नई दिशा देगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुधार और मजबूती दर्शा रहा है. पुराने रुके हुए धन की वापसी और व्यापार में हुए आकस्मिक लाभ से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा. नई टीम और तकनीक पर किया गया खर्च भविष्य में आपके लिए बड़े धन लाभ के मार्ग खोलेगा. निवेश के लिहाज से आज का दिन आपके फेवर में रहने वाला है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर बॉस के द्वारा दिए गए सभी कठिन उद्देश्यों और टारगेट्स की पूर्ति करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिस कारण दफ्तर में आपकी सर्वत्र प्रशंसा होगी. आज आपको अपने को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ अच्छे तालमेल के साथ अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए; उनके साथ अच्छे संबंध होने से आपको कठिन प्रोजेक्ट्स पर काम करने में बड़ी मदद मिलेगी. हालांकि, करियर को लेकर मन में कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं, लेकिन इस समय चिंता करने के बजाय अधिक परिश्रम की जरूरत है, इसलिए जमकर मेहनत करें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा अलर्ट (सतर्क) रहने का संकेत दे रहा है. बाजार या आपके कार्यक्षेत्र में कोई व्यक्ति आपका अपना बनकर और झूठ बोलते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें. अपनी पढ़ाई और अभ्यास पर पूरा फोकस बनाए रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सुकून भरा रहने वाला है. आज चंद्रमा के नौवें भाव में होने से किसी जरूरतमंद की हेल्प (मदद) करने से आपका भाग्य तेजी से चमकेगा. यह दिन अभिभावकों (पेरेंट्स) के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आया है, क्योंकि संतान की ओर से पिछले कुछ समय से चल रही बड़ी चिंता अब पूरी तरह कम होने के योग हैं. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों (पॉलिटिशियन) की आज कोई दबी हुई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लाइफ पार्टनर के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप खुद को बेहद फिट, तरोताजा और एक्टिव महसूस करेंगे. संतान की चिंता दूर होने और बॉस से मिली सराहना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखेगी. भीतरी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए योग और प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Purple (बैंगनी)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके बाएं पैर का सिंदूर मस्तक पर लगाएं. इसके साथ ही हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर से निकलते समय माता-पिता का आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को दोगुना मजबूत करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mesh Rashifal Aries Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Mesh Rashifal 30 June 2026: ब्रह्म योग और भाग्य के साथ से मिलेगा पुराना डूबा मुनाफा, चमकेगा व्यापार
मेष राशि वालों को ब्रह्म योग और भाग्य के साथ से मिलेगा पुराना डूबा मुनाफा, चमकेगा व्यापार
राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 30 June 2026: क्या आज बातचीत से दूर होंगी रिश्तों की सारी गलतफहमियां?
क्या आज बातचीत से दूर होंगी रिश्तों की सारी गलतफहमियां?
राशिफल
Prediction 2026: सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! मंगल के गोचर करते ही यूरोप में मची तबाही, पिघलने लगीं सड़कें
सच हुई ABP Live की भविष्यवाणी! अचानक बदले मौसम के मिजाज, जानें भारत से ज्यादा खतरनाक क्यों हुई यूरोप की गर्मी
राशिफल
Rashifal 30 June 2026: मेष से मीन तक 30 जून का राशिफल, मंगलवार को इन 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे बजरंगबली, देखें अपनी राशि
Rashifal 30 June 2026: मेष से मीन तक 30 जून का राशिफल, मंगलवार को इन 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे बजरंगबली, देखें अपनी राशि
Advertisement

वीडियोज

लॉरेन्स का खूनी प्लान...टारगेट पर सलमान ?
Panna Diamond Mine| Labourer Found Diamond: रातों-रात करोड़पति बना मजदूर!
Climate Change | Global Weather Update | Janhit: मौसम की मार या प्रलय की आहट?
Weather Update | Bharat ki Baat | अलनीनो का आफत काल,मॉनसून का मायाजाल | Latest News | Breaking News
Bharat Ki Baat : चढ़ावा चोरी से UP चुनाव में किसको होगा घाटा? | Ram Mandir Theft | Pratima Mishra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
खिड़कियां खोलकर रखें. सीलिंग फैन..गर्मी से बेहाल ब्रिटेन में सरकार ने AC हटाने को क्यों कहा है?
बिहार
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
क्रिकेट
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान; भारत को मिली जगह 
128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी, IOC ने क्वालिफिकेशन के लिए बनाया खास प्लान
बॉलीवुड
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
'मैं डर गई थी...', अक्षय खन्ना को थप्पड़ मारने वाले सीन में कांप उठे थे दीया मिर्जा के हाथ, खुद बताया किस्सा
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
इंडिया
असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा
असमः ढेमाजी-जोनाई में बाढ़ से भारी तबाही, रेलवे पुल क्षतिग्रस्त, नदी में चार बहे, शाह ने लिया जायजा
शिक्षा
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget