Aaj ka Mesh Rashifal 6 February 2026: मेष राशि कार्यस्थल पर बढ़ेगा कद, मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी; सेहत का रखें ख्याल
Aries Horoscope 6 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?
Mesh Rashifal 6 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (6th House) में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली है, लेकिन मानसिक और शारीरिक थकान भी दे सकती है. लक्ष्मीनारायण और धृति योग के प्रभाव से आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे. सामाजिक और पारिवारिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज का दिन मिला-जुला है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से शारीरिक तनाव या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. हालांकि, ग्रहों की अन्य स्थितियां आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखेंगी. आज के दिन भारी शारीरिक श्रम से बचें और पर्याप्त विश्राम करें.
बिजनेस और फाइनेंस (Finance & Business)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुधार वाला है. व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे. यदि आप विदेशी कंपनियों या विदेशी माल का व्यापार करते हैं, तो आज उनके संपर्क में रहना आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होगा.
चेतावनी: जोखिम भरे कामों (Speculation/Risky Investments) में बड़ा निवेश करने से बचें, अन्यथा आर्थिक नुकसान की संभावना बन सकती है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. वर्कप्लेस पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या महत्वपूर्ण कार्यभार मिल सकता है. सूर्य का धनिष्ठा नक्षत्र में होना आपके संवाद कौशल को बेहतर करेगा. आपको अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यस्थल का वातावरण सुखद बना रहेगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन स्वाध्याय (Self-study) का है. आप घर पर रहकर ही अपनी संबंधित स्ट्रीम या विषयों में पारंगत होने के लिए कड़ा अभ्यास करेंगे. एकाग्रता बनी रहेगी, जिससे कठिन टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी. बुध, शुक्र और राहु की युति होने से आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. पिता और कुल का सम्मान बढ़ेगा. परिवार के सदस्य सर्वसम्मति से आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आगे कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- शुभ समय (Muhurat): सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ).
- राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य टालें).
- भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
- भाग्यशाली अंक: 9
- अशुभ अंक: 7
- आज का उपाय: आज पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी. हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
FAQs
1. आज नौकरी में प्रमोशन के योग हैं?
आज नई जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं. यदि आप इस कार्यभार को कुशलता से संभालते हैं, तो भविष्य में यह पदोन्नति का आधार बनेगा.
2. मेष राशि वालों के लिए आज निवेश करना कैसा है?
सामान्य व्यापारिक निवेश ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले कामों से दूर रहें. ग्रहों की स्थिति नुकसान का संकेत दे रही है.
3. आज शारीरिक तनाव से कैसे बचें?
योग और प्राणायाम करें. दोपहर के समय राहुकाल के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय न लें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
