Aaj ka Mesh Rashifal 25 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वज्र योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा सुबह 09:07 के बाद कन्या राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज गंगा दशहरा का पावन दिन आपके लिए आर्थिक रूप से अत्यंत कल्याणकारी और स्वर्णिम अवसर लेकर आया है. आज बाजार में आपके प्रॉडक्ट की बेहतरीन मार्केटिंग की समाज और मार्केट (बाजार) में चौतरफा सराहना होगी, जिससे आपका ग्राहक आधार मजबूत होगा. आज आपकी कुंडली में वज्र योग बनने से वर्तमान समय आपके लिए बड़ी उपलब्धियों वाला रहेगा; इसलिए इस समय अपनी पूरी मेहनत, लगन व आंतरिक ऊर्जा को अपने व्यापारिक कार्यों के प्रति लगा दें. बिजनेस में आपके एंप्लॉयीज (कर्मचारियों) का सकारात्मक रवैया और वफादारी कार्यक्षेत्र की व्यवस्था को बहुत बेहतर बना सकती है, बस इस दौरान आपकी खुद की उपस्थिति तथा काम पर एकाग्रता अति अनिवार्य है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन नई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने और करियर में बड़ी छलांग लगाने का है. ऑफिस में आज आपको अपने चालू प्रोजेक्ट पर सामान्य से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस विशेष प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूरे होने से आपके मनचाहे प्रमोशन (पदोन्नति) की मजबूत संभावना बन सकती है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए ऑफिशियल यात्रा (आधिकारिक दौरों) के लिहाज से आज सोमवार को पूर्व और उत्तर दिशा की यात्राएं आपके लिए अत्यंत फलदायी, सफल और धनदायक सिद्ध होंगी, जो आपकी आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को निखारने का है. स्टूडेंट, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने-अपने फील्ड (क्षेत्र) में बड़ी सक्सेस (सफलता) हासिल करने के लिए जी-जान से प्रयासरत रहेंगे, जिससे आपकी कार्यशैली में गजब का सुधार आएगा. गुरुजनों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपकी राह को आसान बनाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को साझा करने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने का है. आज घर-परिवार में महिलाओं को आप पूरा सम्मान दें और उन्हें उनकी मनपसंद के सुंदर उपहार देकर प्रसन्न करने का काम भी करें, इससे घर में सुख-समृद्धि का वास होगा. लव लाइफ (प्रेम जीवन) के मामले में आज का दिन शानदार है; आप अपने लवर (प्रेमी) को अपने दिल की बात खुलकर बताएं, आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी. इसके अलावा, आज किसी पुराने मित्र (फ्रेंड) से अचानक मुलाकात होगी, जिससे मिलकर आपकी पुरानी खुशनुमा यादें भी ताजा हो जाएंगी और मन प्रफुल्लित रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन छठे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से रोगों से मुक्ति दिलाने वाला रहेगा. यदि पिछले कुछ दिनों से आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ चल रहे थे, तो आज आपकी सेहत में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा. खुद को तरोताजा महसूस करेंगे; मानसिक शांति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज गंगा दशहरा के पावन पर्व और छठे भाव के चंद्रमा की शुभता पाने के लिए पानी में थोड़ा सा गंगाजल और लाल चंदन मिलाकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें.

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