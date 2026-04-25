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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 25 April 2026: मेष राशिफल पारिवारिक कलह और व्यापार में धोखाधड़ी से रहें सावधान, जानें आज का शुभ समय

Aaj ka Mesh Rashifal 25 April 2026: मेष राशिफल पारिवारिक कलह और व्यापार में धोखाधड़ी से रहें सावधान, जानें आज का शुभ समय

Aries Horoscope 25 April 2026: मेष राशि वालों को आज व्यापार में अपनों से धोखा मिल सकता है. ऑफिस में मिसकम्युनिकेशन से बचें. घर में अनुशासन के नाम पर सख्ती न दिखाएं. जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 01:37 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. मेष राशि के जातकों के लिए आज चन्द्रमा चौथे भाव (सुख और माता स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज रात्रि 08:05 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद मघा नक्षत्र और चन्द्रमा का सिंह राशि में प्रवेश होगा. रात्रि के समय चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष बनने से मानसिक तनाव और सुखों में कमी का अनुभव हो सकता है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सतर्कता" बरतने का है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन धोखाधड़ी की संभावनाओं से भरा हो सकता है. आपके कोई करीबी सहयोगी या पुराने कर्मचारी ही आपकी गुप्त व्यावसायिक रणनीतियों (Strategies) को लीक कर सकते हैं, जिससे प्रतिद्वंद्वी को लाभ मिल सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में आज फंड्स के सही इस्तेमाल को लेकर पार्टनर्स के बीच मतभेद गहरा सकते हैं. तकनीकी संचार या इंटरनेट बैंकिंग में गड़बड़ी आज आपको वित्तीय नुकसान पहुँचा सकती है, इसलिए डिजिटल ट्रांजेक्शन करते समय सावधान रहें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. ग्रह गोचर पक्ष में न होने से कार्यस्थल पर 'मिसकम्युनिकेशन' की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण आप बिना किसी गलती के किसी विवाद का हिस्सा बन सकते हैं. आज शनिवार (वीकेंड) होने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों को किसी आवश्यक सरकारी कार्य या पेंडिंग फाइलों को निपटाने के लिए ऑफिस जाना पड़ सकता है. अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें, अन्यथा बॉस के साथ अनबन हो सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की परीक्षा का है. प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य विषयों की तैयारी कर रहे छात्र आज कंसन्ट्रेशन की कमी महसूस करेंगे. याद किया हुआ डेटा या कठिन फॉर्मूले आज भूलने की प्रवृत्ति रहेगी. आज पढ़ाई के लिए कोई नया प्रयोग करने के बजाय पुराने विषयों का रिविजन करना ही बेहतर होगा. एकांत में बैठकर पढ़ने का प्रयास करें ताकि बाहरी शोर-शराबा आपको विचलित न करे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से पारिवारिक समस्याएं उभर सकती हैं. घर में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर आज आप परिवार के अन्य सदस्यों पर अपनी मर्जी थोप सकते हैं. आपका यह सख्त रवैया घर के युवाओं को आपसे नाराज कर सकता है, जिससे घर का माहौल बोझिल हो सकता है. प्रेम संबंधों में भी ईगो (Ego) को बीच में न आने दें. रिश्तों में लचीलापन लाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. वायु विकार या वात रोगों के कारण जोड़ों का दर्द फिर से उभर सकता है, जो आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा. भारी सामान उठाने या अचानक झुकने वाले कार्यों से बचें, वरना नसों में खिंचाव हो सकता है. मानसिक शांति के लिए पर्यावरण संरक्षण या जीव-दया जैसे कार्यों में समय बिताएं, इससे आपको आंतरिक सुकून मिलेगा.

  • भाग्यशाली रंग: ब्लू (शांति और गहराई का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 5
  • आज का उपाय: शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए पक्षियों को सात प्रकार का अनाज (सतनाजा) खिलाएं.

1. आज निवेश या व्यापारिक डील के लिए सबसे शुभ समय कौन सा है?
    आज के दिन शुभ कार्यों के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय सर्वोत्तम है.

2. पारिवारिक कलह से बचने के लिए क्या करें?
    आज अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें और घर के सदस्यों की बात को धैर्य से सुनें. वाणी में सौम्यता बनाए रखना ही कलह का एकमात्र समाधान है.

3. आज यात्रा करना कैसा रहेगा?
    आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना शुभ और सफलतादायक रहेगा. हालांकि, राहुकाल (सुबह 09:00 से 10:30) के दौरान यात्रा शुरू करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Apr 2026 01:37 AM (IST)
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