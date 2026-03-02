करियर और जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर किसी सहकर्मी की समस्या के कारण आपका कार्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन आपकी पॉजिटिव सोच परिस्थितियों को संभाल लेगी. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और अटके कार्य आगे बढ़ेंगे. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा संभव है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

फेस्टिव सीजन का लाभ व्यापार में मिलेगा. रुकी हुई डील पूरी हो सकती है और नए ऑर्डर प्राप्त होंगे. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हालांकि अनावश्यक खर्च से बचें. निवेश सोच-समझकर करें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

चन्द्रमा पंचम भाव में होने से विद्यार्थी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन अपने प्रदर्शन में 100 प्रतिशत देने में सफल होंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

अविवाहित लोगों के लिए रिश्ता आने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के साथ किसी नजदीकी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है. परोपकार की भावना से किए गए कार्य शुभ फल देंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत के मामले में दिन संतुलित रहेगा. मानसिक शांति और अच्छी नींद प्राप्त होगी. खानपान में संयम रखें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

उपाय (होलिका दहन विशेष)

होलिका दहन में गुड़ और लाल पुष्प अर्पित करें तथा “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

Q1. क्या आज करियर में उन्नति के योग हैं?

हाँ, सकारात्मक सोच से कार्यक्षेत्र में प्रगति संभव है.

Q2. क्या व्यापार में लाभ मिलेगा?

फेस्टिव सीजन के कारण लाभ और नई डील के संकेत हैं.

Q3. विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा?

एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.