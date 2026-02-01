हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 2 February 2026: मेष राशि ऑफिस में बढ़ेगा भारी प्रेशर; थकान से टूटेगा शरीर!

Mesh Rashifal 2 February 2026: मेष राशि ऑफिस में बढ़ेगा भारी प्रेशर; थकान से टूटेगा शरीर!

Aries Horoscope 2 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Feb 2026 02:00 PM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 2 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 4th हाउस में स्थित है, जिससे घरेलू जीवन, मानसिक शांति और पारिवारिक मामलों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. दिन थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी बेहद जरूरी है.

स्वास्थ्य राशिफल आज थकान, कमजोरी या शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है. मानसिक तनाव भी सेहत पर असर डाल सकता है. पर्याप्त नींद लें, समय पर भोजन करें और पानी ज्यादा पिएं. हल्का योग, प्राणायाम और मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस राशिफल फुटकर व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए अपेक्षा से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. आज परिणाम धीरे मिलेंगे, लेकिन प्रयास जारी रखें. किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें. ग्राहक संबंध बेहतर रखने से भविष्य में लाभ होगा.

जॉब और करियर राशिफल ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगी. काम को समय पर पूरा करने के लिए फोकस बनाए रखें. सीनियर्स का भरोसा जीतने का अच्छा अवसर है.

फाइनेंस राशिफल खर्चों की सूची लंबी हो सकती है, जिससे मन थोड़ा परेशान रहेगा. अनावश्यक खर्च रोकें और बजट बनाकर चलें. जरूरी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन समझदारी से निर्णय लें.

लव और फैमिली राशिफल परिवार में छोटी-मोटी असहमति हो सकती है, पर बातचीत से सुलझ जाएगी. सामाजिक संबंध मजबूत करने की जरूरत है. दान-पुण्य या सेवा कार्य करने से मानसिक शांति मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा. समय की बर्बादी से बचें. नियमित अभ्यास सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर पर्पल, लक्की नंबर 5, अनलक्की नंबर 9.

उपाय हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें तथा “ॐ हनुमते नमः” का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या आज आर्थिक दबाव रहेगा? हां, खर्च बढ़ सकते हैं, बजट कंट्रोल जरूरी है.
Q2. नौकरी में क्या स्थिति रहेगी? जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन यह आपके भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा.
Q3. स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखें? थकान और मानसिक तनाव से बचें, आराम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Feb 2026 02:00 PM (IST)
