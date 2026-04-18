Aaj ka Mesh Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बुद्धि और कौशल के प्रदर्शन का है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार सुबह 09:43 तक अश्विनी और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. चन्द्रमा आज आपकी ही राशि में संचार करेंगे, जिससे आप मानसिक रूप से काफी सजग रहेंगे. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय शुभ कार्यों से बचें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. विकट परिस्थितियों के बावजूद आपके प्रॉडक्ट की शिपिंग सुचारू रूप से चलेगी और ग्लोबल पेमेंट बिना किसी देरी के प्राप्त होंगे. बिजनेस वूमेन के लिए आज नेटवर्किंग का बेहतरीन दिन है; किसी सेमिनार या क्लब मीटिंग में आपकी मुलाकात बड़े क्लाइंट्स से हो सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत विकसित होंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. यदि टीम के भीतर कोई विवाद चल रहा था, तो आज आप उसे सुलझाने में सफल रहेंगे, जिससे बॉस की नजरों में आपका कद बढ़ेगा. प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों को आज किसी बड़े जनहित कार्य का नेतृत्व मिल सकता है. कला या डिजाइन से जुड़ा नया वेंचर शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 और दोपहर 02:30 से 03:30 का समय सर्वश्रेष्ठ है.

हेल्थ राशिफल (Health)

चन्द्रमा के आपकी राशि में होने से स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आज अपने भोजन में सफेद चीजों जैसे चावल, दूध या पनीर का सेवन अवश्य करें. यह न केवल आपको ऊर्जा देगा बल्कि तनाव को भी कम करेगा. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

वैवाहिक जीवन में आज सुख और शांति का अनुभव होगा. आप और आपके जीवनसाथी पुरानी कड़वाहट को भुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे. अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन रोमांचक हो सकता है; किसी पुराने मित्र की ओर से प्रेम का प्रस्ताव मिलने की प्रबल संभावना है. परिवार के साथ शाम का समय खुशनुमा बीतेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन 'प्रेजेंस ऑफ माइंड' का है. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में आपकी त्वरित सोच और एकाग्रता आपको कठिन सवालों के सही उत्तर तक पहुँचाएगी. शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक केंद्रित महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय

शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

FAQs

1. आज मेष राशि वालों के लिए निवेश का सबसे शुभ समय क्या है?

आज निवेश या नए काम की शुरुआत के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 का समय सबसे उत्तम है.

2. रिश्तों में सुधार के लिए आज क्या विशेष करें?

आज अपनी वाणी में मधुरता रखें और पुराने विवादों पर चर्चा करने के बजाय भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दें. सफेद वस्तुओं का सेवन भी मानसिक सौहार्द बढ़ाएगा.

3. बिजनेस में ग्लोबल ट्रांजेक्शन के लिए दिन कैसा है?

आज का दिन विदेशी व्यापार और भुगतान के लिए अत्यंत सकारात्मक है. ग्लोबल पेमेंट बिना किसी बाधा के प्राप्त होने के प्रबल योग हैं.

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