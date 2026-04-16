Aaj ka Mesh Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की एक जटिल बिसात लेकर आ रहा है. एक ओर जहाँ सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चन्द्रमा और शनि की युति से निर्मित 'विष दोष' आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है. विशेषकर व्यापारिक निवेश और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको फूँक-फूँक कर कदम रखने की आवश्यकता है. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज का दिन आपके करियर, परिवार और आर्थिक स्थिति के लिए क्या संकेत दे रहा है.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

मेष राशि के जातकों के लिए आज व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से नए संपर्कों के कारण कार्य में बाधाएं आ सकती हैं. एन्सेस्ट्रल बिजनेस (पैतृक व्यापार) में पुराने तरीकों और आधुनिक तकनीक के बीच तालमेल बिठाना मुश्किल होगा, जिससे काम की गति धीमी रहेगी. विष दोष के कारण पार्टनरशिप में जॉइंट एकाउंट के मैनेजमेंट को लेकर पारदर्शिता रखें, वरना कानूनी विवाद हो सकता है. निवेश या प्रॉपर्टी के पुराने मामले फिर से सिर उठा सकते हैं. आज किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से बचें, क्योंकि शर्तें आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

वर्कप्लेस पर आज का दिन मानसिक दबाव वाला हो सकता है. सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को सस्पेंशन या अनचाहे ट्रांसफर का डर सता सकता है. पब्लिक डीलिंग के दौरान अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें, क्योंकि एक छोटी सी बहस आपकी छवि बिगाड़ सकती है. विदेशी प्रोजेक्ट्स या शिपिंग से जुड़े कार्यों में देरी के कारण क्लाइंट्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता की कमी रहेगी. ऑनलाइन पढ़ाई करने वालों का मन सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल डिस्ट्रैक्शन में भटक सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी समय सारणी पर फिर से विचार करने की जरूरत है. आज आलस्य आपकी तैयारी को कमजोर कर सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सावधानी बरतें. चन्द्रमा-शनि की स्थिति गैस और जोड़ों के दर्द (Joint Pain) की समस्या दे सकती है. शारीरिक थकान और मानसिक तनाव के कारण आप दिनभर सुस्ती महसूस करेंगे. खान-पान में हल्का भोजन लें और नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खर्चों की अधिकता रहेगी. घर की मरम्मत या किसी अचानक आई यात्रा पर धन व्यय होने के योग हैं. राजनीति से जुड़े लोगों को अपनों पर नजर रखने की जरूरत है, कोई करीबी व्यक्ति विपक्षी दल की मदद कर सकता है. रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें और पुराने विवादों को धैर्य से सुलझाएं.

आज के विशेष उपाय

विष दोष के प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर काला तिल मिलाकर कच्चा दूध अर्पित करें.

भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को नया निवेश करना चाहिए?

नहीं, चन्द्रमा-शनि के विष दोष और 12वें भाव की स्थिति के कारण आज बड़े निवेश या नए सौदों से बचना चाहिए.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और फलदायी रहेगा.

3. आज का सबसे शुभ समय कौन सा है?

आज शाम 05:00 बजे से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जो मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.