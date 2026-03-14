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Mesh Rashifal 14 March 2026 in Hindi: मेष राशि के लिए आज का दिन प्रगति और नई संभावनाओं से भरा रह सकता है. चन्द्रमा आपके कर्म भाव यानी 10वें हाउस में स्थित रहेंगे, जिससे करियर और प्रोफेशन से जुड़े मामलों में हलचल देखने को मिल सकती है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आपको नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेगा.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज जॉब प्रोफाइल में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना बन रही है. वरियान योग के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है. प्रमोशन या पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें प्रयास जारी रखने की सलाह है क्योंकि जल्द ही सफलता मिलने के संकेत हैं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने की संभावना है. बिजनेस से अच्छी आमदनी हो सकती है, हालांकि कुछ नई योजनाओं या प्रोजेक्ट्स पर खर्च भी बढ़ सकता है. यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देने की योजना बना रहे हैं तो आज उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

परिवार में शांति और संतुलन का माहौल रहेगा, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से बचना बेहतर रहेगा. परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन समझदारी से परिस्थितियों को संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. कोच और माता-पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. पढ़ाई में ध्यान और अनुशासन बनाए रखना सफलता दिला सकता है.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में हल्का बुखार या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक:

लक्की कलर – पिंक

लक्की नंबर – 2

अनलक्की नंबर – 4

उपाय:

आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होगी.

FAQs

1. क्या आज मेष राशि वालों को करियर में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है?

हाँ, जॉब प्रोफाइल में बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन रही है.

2. मेष राशि के व्यापारियों के लिए दिन कैसा रहेगा?

बिजनेस में अच्छी आमदनी के संकेत हैं, हालांकि नई योजनाओं पर खर्च बढ़ सकता है.

3. आज मेष राशि वालों को स्वास्थ्य में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

हल्का बुखार या थकान हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.