हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Tarot Card Rashifal 1 to 7 March 2026: मीन राशि रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, कला-संगीत के क्षेत्र में बढ़ेगा मान

Meen Tarot Card Rashifal 1 to 7 March 2026: मीन राशि रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, कला-संगीत के क्षेत्र में बढ़ेगा मान

Meen Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए करियर, धन, नौकरी, में क्या लाभ देगा या फिर चुनौतियों से गुजरना होगा जानें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Mar 2026 10:57 PM (IST)
Preferred Sources

Meen Tarot Weekly Horoscope 1 to 7 March 2026: टैरो कार्ड्स के संकेत बता रहे हैं कि यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण, रचनात्मक ऊर्जा और भावनात्मक गहराई से भरपूर रहेगा. आप किसी गहरे विचार या भावना में डूब सकते हैं, जो आपके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारने का अवसर देगा.

करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर आपकी संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि की सराहना होगी. टीम में आप समस्या को अलग नजरिए से समझ पाएंगे. लेखन, कला, संगीत, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. किसी नए आइडिया पर काम शुरू करने का सही समय है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

आर्थिक रूप से रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. किसी पुराने क्लाइंट या प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

रिश्तों में भावनाएँ तीव्र रहेंगी. आप अपने पार्टनर से गहरी जुड़ाव की अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन अत्यधिक उम्मीदें निराशा दे सकती हैं. संवाद और समझदारी से संबंधों में मिठास बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक सुकून देगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कल्पनाशीलता और एकाग्रता का है. रिसर्च, साहित्य और आर्ट से जुड़े विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन संभव है. ध्यान और नियमित अभ्यास सफलता दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. मेडिटेशन, योग और पर्याप्त नींद से संतुलन बनाए रखें. पानी अधिक पिएं और दिनचर्या नियमित रखें.

भाग्यशाली रंग: समुद्री हरा
भाग्यशाली अंक: 12

उपाय

गुरुवार को पीले फल या मिठाई का दान करें. “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का जाप मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देगा.

FAQs

Q1. क्या रुका हुआ धन वापस मिलेगा?
हाँ, इस सप्ताह आर्थिक राहत के संकेत हैं.

Q2. प्रेम जीवन में क्या ध्यान रखें?
अत्यधिक अपेक्षाओं से बचें और संवाद बनाए रखें.

Q3. करियर में क्या लाभ होगा?
रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता मिल सकती है.

Kumbh Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: कुंभ राशि नए कौशल सीखने में बीतेगा सप्ताह, रिश्तों में तालमेल बिठाएं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 01 Mar 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
Tarot Weekly Horoscope Meen Tarot Weekly Rashifal 2026 Weekly Rashifal 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Meen Tarot Card Rashifal 1 to 7 March 2026: मीन राशि रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, कला-संगीत के क्षेत्र में बढ़ेगा मान
Meen Tarot Card Rashifal 1 to 7 March 2026: मीन राशि रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, कला-संगीत के क्षेत्र में बढ़ेगा मान
राशिफल
Kumbh Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: कुंभ राशि नए कौशल सीखने में बीतेगा सप्ताह, रिश्तों में तालमेल बिठाएं
कुंभ राशि नए कौशल सीखने में बीतेगा सप्ताह, रिश्तों में तालमेल बिठाएं
राशिफल
Makar Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: मकर राशि मेहनत का मिलेगा मीठा फल, पदोन्नति की पूरी संभावना
मकर राशि मेहनत का मिलेगा मीठा फल, पदोन्नति की पूरी संभावना
राशिफल
Dhanu Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: धनु राशि विदेश यात्रा के बन रहे हैं योग, करियर में सुनहरे अवसर
Dhanu Tarot Card Rashifal 1-7 March 2026: धनु राशि विदेश यात्रा के बन रहे हैं योग, करियर में सुनहरे अवसर
Advertisement

वीडियोज

SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
US-Israel Iran War: 'सबसे बड़ा हमला करेंगे..', ईरान को Trump ने फिर दी धमकी | Khamenai | Netnyahu
SEBI का Masterstroke, Life Cycle Funds बनेंगे Game Changer?| Paisa Live
Iran Israel War: कौन देश किसके साथ? खामेनेई की मौत होते ही बंट गई दुनिया | Khamenai | Netnyahu
US-Israel Iran War: अमेरिका से इंतकाम...कतर में ईरान का कोहराम ! | Netnyahu | Trump | Pakistan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने जामकरान मस्जिद पर फहराया लाल झंडा, जानें क्या है इसका मतलब?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ईरान-इजरायल जंग के बीच अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल- 'एक तटस्थ देश होने के नाते...'
ईरान-इजरायल जंग के बीच अखिलेश यादव का मोदी सरकार से सवाल- 'एक तटस्थ देश होने के नाते...'
क्रिकेट
'पता नहीं घर कब लौटेंगे...', भारत में सुरक्षित लेकिन घर की आई याद, जिम्बाब्वे के कोच ने दिया इमोशनल स्टेटमेंट
'पता नहीं घर कब लौटेंगे', भारत में सुरक्षित लेकिन घर की आई याद, जिम्बाब्वे के कोच ने दिया इमोशनल स्टेटमेंट
बॉलीवुड
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
'बॉर्डर 2' का 38वें दिन भी जारी है धमाल, सनी देओल की फिल्म ने अब तक किया है इतना कलेक्शन
विश्व
खामेनेई की हत्या के बाद पाकिस्तान में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री मोहसिन नकवी को धक्के मारकर भगाया
खामेनेई की हत्या के बाद PAK में भड़के लोग, समझाने गए गृहमंत्री नकवी को धक्के मार भगाया
विश्व
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत पहले कभी इतना कमजोर...', खामेनेई की मौत पर कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
ट्रेंडिंग
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
बाराबंकी में आई विदेशी बारात, विलायती मेहमानों ने यूपी की गलियों में जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Voting Rights Prisoners: इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
इस देश में कैदी भी दे सकते हैं वोट, जानें क्यों है ऐसा कानून
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget