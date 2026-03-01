करियर और जॉब राशिफल

कार्यस्थल पर आपकी संवेदनशीलता और अंतर्दृष्टि की सराहना होगी. टीम में आप समस्या को अलग नजरिए से समझ पाएंगे. लेखन, कला, संगीत, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. किसी नए आइडिया पर काम शुरू करने का सही समय है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

आर्थिक रूप से रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. किसी पुराने क्लाइंट या प्रोजेक्ट से लाभ मिल सकता है. निवेश से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

रिश्तों में भावनाएँ तीव्र रहेंगी. आप अपने पार्टनर से गहरी जुड़ाव की अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन अत्यधिक उम्मीदें निराशा दे सकती हैं. संवाद और समझदारी से संबंधों में मिठास बनी रहेगी. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक सुकून देगा.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कल्पनाशीलता और एकाग्रता का है. रिसर्च, साहित्य और आर्ट से जुड़े विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन संभव है. ध्यान और नियमित अभ्यास सफलता दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. मेडिटेशन, योग और पर्याप्त नींद से संतुलन बनाए रखें. पानी अधिक पिएं और दिनचर्या नियमित रखें.

भाग्यशाली रंग: समुद्री हरा

भाग्यशाली अंक: 12

उपाय

गुरुवार को पीले फल या मिठाई का दान करें. “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का जाप मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देगा.

FAQs

Q1. क्या रुका हुआ धन वापस मिलेगा?

हाँ, इस सप्ताह आर्थिक राहत के संकेत हैं.

Q2. प्रेम जीवन में क्या ध्यान रखें?

अत्यधिक अपेक्षाओं से बचें और संवाद बनाए रखें.

Q3. करियर में क्या लाभ होगा?

रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों में विशेष सफलता मिल सकती है.