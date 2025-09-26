हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pisces Weekly Horoscope 2025: इस सप्ताह करियर में उछाल, पारिवारिक तनाव? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह मिला जुला रहने वाला है. सेहत, व्यापार, धन, परिवार, करियर और उपाय जानने के लिए पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 03:50 PM (IST)
Meen Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के लाभ में दूर का नुकसान करने से बचना होगा. सप्ताह की शुरुआत से ही सेहत, संबंध और धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.

अचानक से बड़ी जिम्मेदारियां और खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके लिए आपको सहयोग और उधारी दोनों का सहारा लेना पड़ सकता है.

व्यवसाय और धन लाभ

सप्ताह की शुरुआत करियर और कारोबार में व्यस्तता से भरी रहेगी. नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर या व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा ऑफर मिलने के योग हैं. छात्रों को भी प्रतियोगिता-परीक्षा में शुभ समाचार मिल सकता है.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में घरेलू तनाव बढ़ सकता है. वरिष्ठ सदस्य की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. मध्य सप्ताह में पिता-पुत्र के बीच मतभेद या पैतृक संपत्ति को लेकर वाद-विवाद के संकेत हैं. हालांकि सप्ताह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत राहत भरा रहेगा और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. लव पार्टनर कठिन समय में आपके संबल बनेंगे. वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. जब-जब आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे, आपका साथी मजबूती से साथ खड़ा नजर आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. तनाव और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण थकान बढ़ सकती है. खानपान पर ध्यान दें और आराम के लिए समय निकालें.

उपाय

नारायण कवच का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर करियर और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक तनाव की संभावना है.

प्र.2 छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर प्रतियोगिता और परीक्षा से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है.

प्र.3 परिवार में कैसी स्थिति रहेगी?
उत्तर सप्ताह के मध्य में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है, परंतु उत्तरार्ध में स्थिति सामान्य होगी.

प्र.4 प्रेम और विवाह संबंधों में क्या बदलाव आएगा?
उत्तर प्रेम और वैवाहिक जीवन में पार्टनर आपका संबल बनेंगे और सहयोग करेंगे.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 03:50 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Meen Rashifal Pisces Weekly Horoscope Meen Saptahik Rashifal
पर्सनल कार्नर

