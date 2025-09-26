Meen Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के लाभ में दूर का नुकसान करने से बचना होगा. सप्ताह की शुरुआत से ही सेहत, संबंध और धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी.

अचानक से बड़ी जिम्मेदारियां और खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके लिए आपको सहयोग और उधारी दोनों का सहारा लेना पड़ सकता है.

व्यवसाय और धन लाभ

सप्ताह की शुरुआत करियर और कारोबार में व्यस्तता से भरी रहेगी. नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह हो सकता है. सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर या व्यापार से जुड़ा कोई बड़ा ऑफर मिलने के योग हैं. छात्रों को भी प्रतियोगिता-परीक्षा में शुभ समाचार मिल सकता है.

परिवार और सामाजिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में घरेलू तनाव बढ़ सकता है. वरिष्ठ सदस्य की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. मध्य सप्ताह में पिता-पुत्र के बीच मतभेद या पैतृक संपत्ति को लेकर वाद-विवाद के संकेत हैं. हालांकि सप्ताह का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत राहत भरा रहेगा और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होगी.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी. लव पार्टनर कठिन समय में आपके संबल बनेंगे. वैवाहिक जीवन में भी जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. जब-जब आप खुद को कमजोर महसूस करेंगे, आपका साथी मजबूती से साथ खड़ा नजर आएगा.

स्वास्थ्य राशिफल

इस सप्ताह आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. तनाव और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण थकान बढ़ सकती है. खानपान पर ध्यान दें और आराम के लिए समय निकालें.

उपाय

नारायण कवच का पाठ करें.

FAQs

प्र.1 मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर करियर और कारोबार में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन पारिवारिक तनाव की संभावना है.

प्र.2 छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

उत्तर प्रतियोगिता और परीक्षा से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है.

प्र.3 परिवार में कैसी स्थिति रहेगी?

उत्तर सप्ताह के मध्य में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद संभव है, परंतु उत्तरार्ध में स्थिति सामान्य होगी.

प्र.4 प्रेम और विवाह संबंधों में क्या बदलाव आएगा?

उत्तर प्रेम और वैवाहिक जीवन में पार्टनर आपका संबल बनेंगे और सहयोग करेंगे.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?

उत्तर प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करना लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.