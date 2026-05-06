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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 6 May 2026: मीन राशि विदेशी संपर्कों से बरसेगा डॉलर में मुनाफा, मैनेजमेंट स्किल की मार्केट में होगी हर तरफ तारीफ

Aaj ka Meen Rashifal 6 May 2026: मीन राशि विदेशी संपर्कों से बरसेगा डॉलर में मुनाफा, मैनेजमेंट स्किल की मार्केट में होगी हर तरफ तारीफ

Pisces Horoscope: 6 मई 2026 मीन राशिफल आज विदेशी व्यापार से होगा बड़ा धन लाभ और नेतृत्व क्षमता से ऑफिस में बढ़ेगी धाक. पिता के आशीर्वाद से पूरे होंगे काम. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 06 May 2026 01:36 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 10th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. मीन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में सफलता और मान-सम्मान की प्राप्ति का है. पिता के आशीर्वाद और उनके बताए आदर्शों पर चलने से आपके जीवन की कई जटिलताएं आज सुलझ जाएंगी. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय सर्वोत्तम है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "छप्पर फाड़" सफलता लेकर आ सकता है. विदेशी संपर्कों से बिजनेसमैन को आज कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी; मुनाफा डॉलर में बरसने के प्रबल योग हैं. आपकी मैनेजमेंट स्किल की मार्केट में हर जगह तारीफ होगी. टीम के पूर्ण सहयोग से आप अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी साख और भी मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):
कार्यक्षेत्र में आज आप एक निष्पक्ष और मजबूत लीडर के रूप में उभरेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता के कारण ऑफिस में चल रही गुटबाजी समाप्त हो जाएगी और काम का माहौल सकारात्मक बनेगा. एम्प्लॉयड जातक आज मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे. आप अपनी मेहनत को परिवार के बेहतर भविष्य के लिए एक बड़े निवेश की तरह देखेंगे, जो आपको और अधिक प्रेरित करेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का विस्तार होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको हर मुश्किल स्थिति से बचाएगा और परिवार में एकता की मिसाल कायम होगी. सामाजिक रूप से भी आपकी सराहना होगी, विशेषकर युवाओं को हुनर सिखाने और उन्हें बेरोजगारी से बाहर निकालने में आपके योगदान को सभी सराहेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान के आदान-प्रदान का है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज स्टडी ग्रुप में चमकेगी. आप कठिन विषयों को समझने के साथ-साथ दूसरों की मदद भी करेंगे, जिससे आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स और भी स्पष्ट होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मनोबल ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सकारात्मकता का संदेश दे रहा है. याद रखें कि खुश रहने और अच्छा सोचने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है. मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान में बिताएं और संतुलित आहार लेते रहें. अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा).
भाग्यशाली अंक: 1.
अशुभ अंक: 4.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी. गणेश जी को हरे फल चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद छात्र को स्टेशनरी का सामान दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 May 2026 01:36 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि वालों के करियर के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज मीन राशि वालों के लिए करियर में सफलता और मान-सम्मान प्राप्ति का दिन है. आप एक निष्पक्ष और मजबूत लीडर के रूप में उभरेंगे, जिससे ऑफिस में सकारात्मक माहौल बनेगा.

आज मीन राशि वालों के व्यापार और धन के लिए क्या है खास?

आज व्यापारिक दृष्टि से 'छप्पर फाड़' सफलता मिल सकती है. विदेशी संपर्कों से बड़ा ऑर्डर मिलने और मुनाफे के प्रबल योग हैं. आपकी मैनेजमेंट स्किल की तारीफ होगी.

आज मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन में क्या उम्मीद करें?

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का विस्तार होगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और परिवार में एकता बनी रहेगी. सामाजिक रूप से भी आपकी सराहना होगी.

आज विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा?

आज विद्यार्थियों के लिए ज्ञान के आदान-प्रदान का दिन है. आपकी नेतृत्व क्षमता स्टडी ग्रुप में चमकेगी और आप दूसरों की मदद करेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट्स स्पष्ट होंगे.

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