Aaj ka Meen Rashifal 6 May 2026: पंचांग के अनुसार चन्द्रमा आज आपकी राशि से 10th हाउस में गोचर करेंगे. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी/पंचमी तिथि का संयोग है. दोपहर 03:54 तक मूल नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी होगा. मीन राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में सफलता और मान-सम्मान की प्राप्ति का है. पिता के आशीर्वाद और उनके बताए आदर्शों पर चलने से आपके जीवन की कई जटिलताएं आज सुलझ जाएंगी. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 और शाम 05:15 से 06:15 का समय सर्वोत्तम है. दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और धन (Business & Finance Rashifal):

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन "छप्पर फाड़" सफलता लेकर आ सकता है. विदेशी संपर्कों से बिजनेसमैन को आज कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी; मुनाफा डॉलर में बरसने के प्रबल योग हैं. आपकी मैनेजमेंट स्किल की मार्केट में हर जगह तारीफ होगी. टीम के पूर्ण सहयोग से आप अपने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी साख और भी मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal):

कार्यक्षेत्र में आज आप एक निष्पक्ष और मजबूत लीडर के रूप में उभरेंगे. आपकी नेतृत्व क्षमता के कारण ऑफिस में चल रही गुटबाजी समाप्त हो जाएगी और काम का माहौल सकारात्मक बनेगा. एम्प्लॉयड जातक आज मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे. आप अपनी मेहनत को परिवार के बेहतर भविष्य के लिए एक बड़े निवेश की तरह देखेंगे, जो आपको और अधिक प्रेरित करेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal):

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति का विस्तार होगा. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको हर मुश्किल स्थिति से बचाएगा और परिवार में एकता की मिसाल कायम होगी. सामाजिक रूप से भी आपकी सराहना होगी, विशेषकर युवाओं को हुनर सिखाने और उन्हें बेरोजगारी से बाहर निकालने में आपके योगदान को सभी सराहेंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal):

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान के आदान-प्रदान का है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज स्टडी ग्रुप में चमकेगी. आप कठिन विषयों को समझने के साथ-साथ दूसरों की मदद भी करेंगे, जिससे आपके खुद के कॉन्सेप्ट्स और भी स्पष्ट होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का मनोबल ऊंचा रहेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal):

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सकारात्मकता का संदेश दे रहा है. याद रखें कि खुश रहने और अच्छा सोचने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ती है. मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान में बिताएं और संतुलित आहार लेते रहें. अपनी फिटनेस को लेकर जागरूक रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा).

भाग्यशाली अंक: 1.

अशुभ अंक: 4.

आज का विशेष उपाय: उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी. गणेश जी को हरे फल चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. किसी जरूरतमंद छात्र को स्टेशनरी का सामान दान करें.

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