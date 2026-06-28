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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 28 June 2026: शुभ योग से जॉब चेंज करने के बनेंगे बेहतरीन मौके, पूरी टीम को साथ लेकर चलने से होगा फायदा

Meen Rashifal 28 June 2026: शुभ योग से जॉब चेंज करने के बनेंगे बेहतरीन मौके, पूरी टीम को साथ लेकर चलने से होगा फायदा

Pisces Horoscope: क्या आज ट्रैवलिंग और नए संपर्कों से होने वाला है बड़ा बिजनेस लाभ और संतान से मिलेगी शुभ सूचना? जानिए 28 जून 2026 को आपकी नौकरी, जॉब चेंज के योग में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 28 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Meen Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको हर विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने और नए रास्ते तलाशने में सहायक सिद्ध होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों को भुनाने का है. आज आपको बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवलिंग (यात्रा) करनी पड़ सकती है और इस ट्रैवलिंग के दौरान कुछ नए संपर्क स्रोत बनेंगे, जो भविष्य में आपके बिजनेस के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही फायदेमंद और मुनाफेदार साबित होंगे. बाजार में विरोधी पक्ष या प्रतिद्वंद्वी आज आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका कोई भी अहित या नुकसान नहीं होगा. पेशेवर मोर्चे पर कुछ छोटे-मोटे मुद्दों को छोड़कर बाकी सारे हालात पूरी तरह सामान्य और आपके नियंत्रण में रहेंगे.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सुचारू रूप से आगे बढ़ने का है. नए संपर्कों के माध्यम से धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति को संबल मिलेगा. बाजार में आपका खर्च पूरी तरह सामान्य रहेगा, जिससे आपका बजट संतुलित बना रहेगा. किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लेना आपके लिए हितकर रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन प्रगति और बदलाव के संकेत दे रहा है. कुंडली में शुभ योग बनने से यदि आप लंबे समय से जॉब चेंज (नौकरी बदलने) करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो आज आप उस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं; आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं. 

वर्कप्लेस पर काम के दौरान पूरी टीम को साथ लेकर चलें, सभी का सहयोग लेने में ही आपका सबसे बड़ा फायदा और समझदारी है. मार्केटिंग एंप्लॉयड पर्सन (विपणन क्षेत्र से जुड़े लोगों) के लिए आज का दिन काम के लिहाज से सामान्य रहने वाला है, बस अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का समय पूरी तरह से अनुकूल और भाग्यशाली रहने वाला है. हर क्षेत्र में समय अनुकूल रहने से आपका मन अत्यंत खुश और उत्साहित रहेगा. आप अपनी कला, पढ़ाई या खेल के मैदान में पूरी ऊर्जा के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत और यादगार रहेगा. दाम्पत्य जीवन (मैरिड लाइफ) में आज जीवनसाथी के साथ आपका भावनात्मक लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा, जिससे आपके रिश्तों में प्रेम गहरा होगा और आपसी समझदारी विकसित होगी. 

आज संतान की शिक्षा या उनके करियर से संबंधी कोई बहुत बड़ी शुभ सूचना मिलने से पूरे घर में बेहद खुशी और उत्सव भरा वातावरण रहेगा. हालांकि, आज चंद्रमा के नौवें भाव में होने से किसी कारणवश आपके धार्मिक कार्यों या पूजा-पाठ में कुछ छोटी-मोटी रुकावटें आ सकती हैं, जिससे विचलित न हों.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है. मार्केटिंग और भागदौड़ वाले काम से जुड़े लोगों की सेहत आज थोड़ी कमजोर रह सकती है, जिससे बीमार पड़ने तक की नौबत आ सकती है. इसलिए खान-पान का पूरा ध्यान रखें, अधिक से अधिक पानी पीएं और शरीर को पर्याप्त आराम जरूर दें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Blue (नीला)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन सूर्य नारायण देव को तांबे के पात्र से जल में रोली और अक्षत डालकर अर्घ्य दें. इसके साथ ही नारायण कवच का पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण करें और मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं. घर से निकलते समय परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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