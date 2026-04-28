Aaj ka Meen Rashifal 28 April 2026: मंगलवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 06:52 तक रहेगी, जिसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का आगमन होगा. नक्षत्रों की गणना के अनुसार आज रात्रि 10:36 तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा. मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज आपके 7वें भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और व्याघात योग का लाभ मिलेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय सर्वश्रेष्ठ है. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से धनवर्षा और सफलता लेकर आएगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमकने का है. ग्रह गोचर आपके पक्ष में होने से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आज आपको नए और लाभकारी अवसरों की प्राप्ति होगी. यदि आप किसी महत्वपूर्ण डील को फाइनल करने जा रहे हैं, तो वार्ता के दौरान उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना आपके लिए सफलता सुनिश्चित करेगा. आर्थिक रूप से आज का दिन मजबूती लेकर आएगा और नए निवेशों से भविष्य में बड़ा लाभ होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में किसी 'माइलस्टोन' से कम नहीं है. आज नई जॉइनिंग या करियर के किसी भी नए मोड़ पर आपको शानदार सफलता मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन करियर में बड़े और सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रहा है. आपकी कार्यक्षमता और दूरदर्शिता आपको कार्यस्थल पर दूसरों से आगे रखेगी, जिससे पदोन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी उपलब्धियों वाला है. जो छात्र किसी बड़े संस्थान (Top Institution) में प्रवेश या चयन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनके हाथ आज बड़ी सफलता लग सकती है. आपकी एकाग्रता और कड़ी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है. प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज एक तरफ जहाँ खुशियाँ हैं, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सावधानी की भी आवश्यकता है. चन्द्रमा के सातवें भाव में होने से पति-पत्नी के बीच छोटी सी बात पर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संवाद में विनम्रता बनाए रखें. हालांकि, ससुराल पक्ष से आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. ससुराल के बड़े-बुजुर्ग आज अपनी किसी गुप्त संपत्ति की वसीयत आपके नाम कर सकते हैं या आपको बड़ा आर्थिक लाभ पहुँचा सकते हैं, जो आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करेगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान और फुर्तीला महसूस करेंगे. आपके बेहतरीन डेली रूटीन और अनुशासित जीवनशैली की वजह से आपका स्टैमिना आज 'टॉप' पर रहेगा. शारीरिक मजबूती के साथ-साथ आप मानसिक रूप से भी बहुत सकारात्मक और शांत रहेंगे.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: येलो

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय:

दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करें. उत्तर दिशा की यात्रा से पूर्व हल्दी का तिलक लगाएं.

FAQs

1. क्या आज व्यापारिक डील के लिए कोई विशेष सावधानी है?

हाँ, डील के समय उत्तर दिशा की ओर मुख रखें और दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय चुनें, यह आपके लिए सबसे फलदायी रहेगा.

2. करियर में किस तरह के बदलाव की संभावना है?

आज नई नौकरी की शुरुआत या वर्तमान जॉब में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के प्रबल योग हैं, जो आपके करियर ग्राफ को ऊपर ले जाएंगे.

3. ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ के क्या संकेत हैं?

आज बुजुर्गों के आशीर्वाद से किसी गुप्त धन या संपत्ति की वसीयत आपके नाम होने की सुखद संभावना बनी हुई है.

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